Zilele Culturale Maghiare la Cluj: „Evenimentul este unul cu specific ardelenesc, e unul dintre transylvanicum-uri“

Ediţia din acest an a Zilelor Culturale Maghiare, desfăşurate între 13 şi 20 august, va sta sub semnul transylvanicum-ului, spun organizatorii. Potrivit lor, această sintagmă care descrie valorile materiale, culturale şi spirituale specific ardeleneşti. O altă noutate este extinderea festivalului cultural în Parcul Central.

„Evident că festivalul cultural Zilele Culturale Maghiare din Cluj nu doreşte să îşi însuşească transylvanicum-ul ca fiind ceva doar al său, ci dorim să subliniem faptul că evenimentul este unul specific ardelenesc, este unul dintre trasnylvanicum-uri“, detaliază Gergely Balázs, organizatorul principal al evenimentului.

Pe lângă locurile unde se desfăşura evenimentul - Piaţa Unirii, strada Mihail Kogălniceanu, strada Potaissa - , în acest an, Zilele Culturale Maghiare se extind în Parcul Central, spaţiul unde sunt găzduite festivalurile Jazz in The Park şi Untold. Acolo vor avea loc concerte, o zonă de relaxare, standuri de bere şi de vin, precum şi o zonă destinată activităţilor pentru copii.

„O altă noutate este faptul că Strada Vinului, care până acum era pe strada Emmanuel de Martonne, se va muta pe strada Potaissa, unde vor exista şi recitaluri de muzică tradiţională. Strada Kogălniceanu va rămâne “inima” festivalului – cu târgul meşteşugăresc, aleea muzeelor, recitaluri de operetă, folk şi muzică populară, iar Grădina cu Ruine de lângă Biserica Reformată (strada Kogălniceanu) va găzdui Satul Medieval“, precizează organizatorii.

Peste 30 de concerte vor avea loc. Pe scena principală din Piaţa Unirii vor urca Charlie, Hobo şi Deák Bill Gyula, Szikora Róbert şi R-Go, Ghymes, respectiv artiştii ce participă la Festivalul Internaţional de Folclor Sfântul Ştefan. Zilele Culturale se vor încheia cu spectacolul de operetă Silvia, de Emmerich Kálmán -spectacolul regizat şi interpretat de artiştii Teatrului de Operetă din Budapesta cu acompaniamentului artiştilor orchestrei Operei Maghiare din Cluj; producţia, o premieră în Ardeal, este una de mare anvergură, cu 120 de artişti pe scenă.

Trupa Európa Kiadó va cânta în parcul de sculpturi Arkhai din Vlaha. Iar pe lângă concerte, aşa cum şi-au obişnuit deja publicul, Zilele Culturale Maghiare vin cu sute de evenimente de diverse tipuri, de la expoziţii, dans, proiecţii de film, spectacole de teatru, competiţii sportive, activităţi pentru copii, evenimente gastronomice, degustări de vin, târg meşteşugăresc, până la jocuri medievale şi petreceri.

