VIDEO Reacţia tinerei bruscate de jandarmii clujeni la mitingul pentru familie: „N-am înţeles de ce jandarmeria este agresivă cu un om care nu e agresiv“

La câteva ore de la incidentul din Piaţa Avram Iancu, unde o tânără a fost luată cu forţa de patru jandarmi clujeni după ce organizatorii mitingului pentru familia tradiţională au cerut scoaterea ei de acolo, aceasta a făcut o postare pe pagina sa de Facebook:

„Nu, nu sunt ok. Nu am înţeles nimic din ce s-a întâmplat azi. Din momentul în care am deschis gura într-un spaţiu public, la o manifestare publică, într-un mod paşnic şi pacifist şi am fost luată pe sus... din momentul ăla nu am mai înţeles nimic. Asta e şi problema mea în fond: nu înţeleg multe dintre lucrurile care se întâmplă în jurul meu. N-am înţeles de ce am fost azi dimineaţă la un marş de solidaritate în Cluj, la marginea Someşului, feriţi de privirile oricărui clujean care s-ar putea simţi jignit de câteva sute de oameni care promovau iubirea şi drepturile omului. N-am înţeles de ce în Piaţa Avram Iancu e autorizată fără nicio problemă o manifestare care promovează ura şi discriminarea. N-am înţeles de ce, eu cetăţean, nu am voie să stau să ascult ce zice celălalt cetăţean şi să îmi permit să corectez afirmaţiile lui eronate. N-am înţeles de ce eu, cetăţean, sunt scoasă cu forţa din spaţiul public când le spun că, dacă mă lasă, plec de bună voie după ce se termină manifestarea la care vreau sa particip, pentru că mă interesează sincer să ÎNŢELEG.

N-am înţeles de ce jandarmeria este agresivă cu un om care nu e agresiv. De ce sunt acuzată de violenţă când nu am fost violentă, de consum de alcool când nu consum alcool, de rebeliune când nu am fost rebelă.

N-am vrut scandal. Revoluţie. Atenţie. N-am vrut să fiu curajoasă. Am vrut doar să văd câţi oameni sunt în Piaţa Avram Iancu şi să aud ce tip de discurs este considerat potrivit pentru „centru”. Dar mi-am permis să nu fiu de acord. În centru centrului. Şi... asta nu se face.

Nu sunt ok. Nu mă aşteptam la asta. Sunt şi o să fiu câteva zile tristă şi (mai) pierdută în toate neînţelegerile mele... Mulţumesc celor care s-au solidarizat cu tristeţea mea“, a scris actriţa Oana Mardare.

Ce s-a întâmplat

Organizatorii mitingului din Piaţa Avram Iancu, unde se află şi Catedrala Ortodoxă, rosteau discursuri şi au afirmat că marşul comunităţii LGBTQ a fost unul „obscen“: „Antisociali, indecenţi, o reprezentare scârboasă care n-are ce căuta pe străzile oraşului nostru“.

În momentul când se rosteau aceste cuvinte, Oana Mardare a intervenit şi a spus că nu a fost nimic indecent: „Am fost acolo. Nu era nimeni indecent. Erau nişte oameni aşa ca mine, care nu sunt gay. Şi am prieteni gay. Nu este normal ca o comunitate să se întoarcă împotriva altei comunităţi. Erau mesaje de pace şi dragoste. Şi nu e normal să fiţi agresivi“.

Apoi aceasta a spus că vrea să stea să rămână în piaţă, să asculte şi restul discursurilor şi că va tăcea. S-a aşezat jos. Apoi, organizatorii marşului din Piaţa Avram Iancu au cerut jandarmilor să o scoată pe tânără din piaţă deoarece prezenţa ei îi deranjează. Apoi, jandarmii au luat-o cu forţa şi au băgat-o în dubă.

Imaginile vorbesc de la sine. Credit video: Laurenţiu Dincă/Facebook şi cluj Azi/Youtube













Ce au zis jandarmii

După incident, şeful Brigăzii Mobile de Jandarmi Cluj-Napoca, Sebastian Cliţan, a declarat, la insistenţele jurnaliştilor: ”Mi se pare normal să se respecte legea. S-a dat autorizaţie pentru desfăşurarea unei adunări publice şi legea trebuie respectată. Nu am evacuat pe nimeni. Persoana respectivă a tulburat desfăşurarea normală a unei adunări publice autorizate”.

În jurul orei 16.00 a sosit un comunicat de presă al jandarmilor care sună astfel:

„În data de 01.07.2017, pe timpul desfăşurării unei manifestări publice autorizate, sub egida ”Miting pentru normalitate”, organizată de către Partidul Noua Dreaptă – Filiala Cluj-Napoca şi Partidul România Unită - Organizaţia Judeţeană Cluj, în Piaţa Avram Iancu din municipiul Cluj-Napoca, o persoană de sex feminin s-a deplasat cu o bicicletă în imediata apropiere a locului în care organizatorii ţineau un discurs, trecând la adresarea unor cuvinte şi expresii de contestare a legitimităţii desfăşurării adunării publice, fapt ce a provocat întreruperea acesteia.

Deşi a fost somată de către efectivele de jandarmi din dispozitiv să înceteze actele de tulburare şi întrerupere a adunării publice, precum şi să părăsească locul desfăşurării acesteia, persoana în cauză a refuzat.

Pentru evitarea unei posibile stări conflictuale cu participanţii la adunarea publică, a fost condusă de către un echipaj de jandarmi la sediul Secţiei 2 Poliţie, unde s-a procedat la legitimarea acesteia şi stabilirea identităţii, precum şi efectuarea de verificări privind posibila încălcare a prevederilor Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice“.

Mai puteţi citi:

FOTO VIDEO Primul marş al comunităţii LGBTQ din Cluj. Două ore mai târziu, la mitingul Noii Drepte, o tânără a fost luată cu forţa de jandarmi. Ce spune aceasta