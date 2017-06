VIDEO Concert de manele şi documentar BBC cu sală arhiplină la TIFF. Tudor Giurgiu: „Nebunie, haos, dans, energie”

„Nebunie, haos, dans, energie la <<The New Gypsy Kings/Regii manelelor>>. Casa de Cultura a Studenţilor it's on fire la concertul Kana Jambe. And, on the top, în timp ce filmam, un voluntar m-a avertizat politicos <<va rog sa nu filmati, nu e voie>>". M-am dat deoparte şi am filmat totuşi bucuros ca”, a scris directorul TIFF, Tudor Giurgiu pe Facebook despre concertul care a urmat după documentarul proiectat, ieri, la Casa de Cultură a Studenţilor. Din filmare se poate vedea că spectatorii s-au ridicat de pe scaune şi au început să danseze pe melodiile trupei Kana Jambe. Sala Casei de Cultură a fost arhiplină.

Regii Manelelor

Unul dintre cele mai spumoase evenimente la TIFF a fost proiecţia documentarului Regii manelelor / The New Gipsy Kings, urmată de concertul formaţiei Kana Jambe. Filmul descrie ascensiunea spectaculoasă a manelelor şi istoria incredibilă a starurilor din industrie, care pot câştiga şi 20.000 de euro pe seară. Povestea trupei incluse în filmul produs şi regizat de Liviu Tipuriţă pentru BBC a început odată cu lansarea piesei cu acelaşi nume, cântată de Bogdan Artistu, care a depăşit deja 32 de milioane de vizualizări pe YouTube. „Kana Jambe vine cu un concert energic şi ritmuri orientale reprezentative pentru unul dintre cele mai dezbătute fenomene sociale din România post-decembristă”, au arătat organizatorii.

Citeşte şi