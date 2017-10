Un director interimar va conduce Aeroportul Cluj „pentru a evita să cadă avioane şi un al doilea Colectiv”

Consilierii judeţeni clujeni au votat, ieri, în regim de urgenţă modificarea hotărârii prin care s-a desemnat noul Consiliu de Administraţie al Aeroportului şi s-a constatat expirarea mandatului directorului de 20 de ani David Ciceo. Dacă iniţia atribuţiile directorului urmau să fie preluate de către Consiliul de Administraţie, format din persoane fără experienţă în administrarea unui aeroport, Consiliul Judeţean a revenit şi a stabilit că aeroportul va fi condus de un director executiv interimar. Mandatul va dura din data de 17 octombrie, momentul din care David Ciceo îşi pierde funcţia de director general, şi până la desemnarea de către Consiliul de Administraţiei prin concurs a unui nou director.

Ce spune legea

„O.U..G nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, instituie pentru Consiliului Judeţean Cluj dreptul să opteze, între stabilirea conducerii executive a întreprinderii publice de către consiliul de administraţie (aceasta fiind de altfel regula) şi acordul pentru delegarea conducerii executive de către consiliul de administraţie către director/directori”, se arată în motivarea hotărârii.

Astfel, Consiliul de administraţie va delega atribuţiile de conducere executivă a Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., unui director general provizoriu. Dintr-un comunicat trimis presei, zilele trecute, de Consiliul de Administraţie rezultă că director executiv interimar va rămâne David Ciceo.

„Nu vrem să cadă avioane”

„Acest proiect nu ar fi fost necesar dacă nu existau declaraţiile publice şi afirmaţiile directorului Aeroportului cum că din 17 octombrie cad avioane. Am luat în serios declaraţiile dânsului, şi având în vedere că cei din Consiliul de Administraţie nu au studii de aeronautică, am făcut şedintă pentru a evita eventualele căderi de avioane şi al doilea Colectiv. Această hotărâre spune ce am spus în cealaltă hotărâre, anume că cei din Consiliul de Administraţie vor decide pe cine mandatează din executiv pentru a conduce aeroportul până la finalizarea concursului”, a explicat Alin Tişe, preşedintele CJ Cluj.

Citeşte şi