Top 10 motive pentru care se moare în lume. Care este singura cauză din listă ce nu are legătură cu probleme de sănătate

Pe locul 10 în topul cauzelor de deces la nivel mondial sunt clasate bolile cardiace hipertensive. Hipertensiunea sau tensiunea arterială crescută este o afecţiune frecventă în care sângele exercită o presiune exagerată asupra pereţilor arteriali, ceea ce poate duce la complicaţii precum boli cardiace, accidente vasculare cerebrale şi insuficienţă renală.







Boli precum angina pectorală şi afecţiunile coronariene provoca aproximativ 1,1 milioane de decese la nivel global în fiecare an. Factorii de risc includ excesul de greutate, lipsa mişcării fizice, consumul regulat de alimente grase şi fumatul, se arată în topul OMS citat de Huffington Post

O singură cauză nu are legătură cu sănătatea

Moartea prin accident rutier se clasează pe numărul nouă. În fiecare an, aproximativ 1,3 milioane de oameni din întreaga lume sunt ucişi în accidente auto sau mor din cauza rănilor cauzate de accidente, la scurt timp după. Accidentul rutier este singurul „ucigaş” de pe această listă, care nu are o legătură cu starea de sănătate a oamenilor. Cu toate că nu poţi fi niciodată sigur de modul în care şofează cei din jurul tău poţi rămâne într-o situaţie cât mai sigură evitând să conduci sub influenţa alcoolului sau a drogurilor, respectând limita de viteză şi evitând să şofezi atunci când eşti obosit.





SIDA pe locul 6

Pe locul opt este diabetul zaharat şi pe locul şapte sunt boalile legate de afecţiunile tubului digestiv/diaree.





Pe şase este HIV/SIDA, care rămâne în continuare unul dintre cei mai brutali ucigaşi, în ciuda faptului că în ultimii ani media a relatat mai puţin ca de obicei despre acesta. SIDA a omorât peste 29 de milioane de oameni de când a fost descoperită acum circa 30 de ani, cu 1,5 milioane de decese doar în 2013.





Pe numărul cinci este clasat cancerul pulmonar, care cauzeaza 1,6 milioane de decese în întreaga lume în fiecare an. Fumatul provoacă în jur de 80 - 90% din toate cazurile, aşa că este destul de uşor să previi această afecţiune.





Bolile tractului respirator inferior, cum ar fi pneumonia, bronşita şi gripa se situează pe locul al patrulea pe listă, ucigând 3,1 milioane de oameni anual.

Top 3 al ucigaşilor

Bolile pulmonare obstructive cronice - termenul folosit pentru mai multe tipuri de afecţiuni pulmonare – sunt clasate pe locul trei al listei OMS.





Cea de a doua cea mai importantă cauza de deces la nivel mondial este accidentul vascular cerebral, care provoacă 6,7 milioane de decese anual.





Pe primul loc pe lista OMS este cardiopatia ischemică. De asemenea, cunoscută sub numele de boala coronariană, aceasta boala provoaca peste şapte milioane de decese la nivel global în fiecare an. Cardiopatia ischemica este suferinţa cardiacă generată de ischemie, adica mai simplu de scaderea irigaţiei, a fluxului de sânge în miocard (muşchiul inimii). Aproape întotdeauna ischemia se produce din cauza stenozării, a micşorării calibrului arterelor coronare mari, prin formarea în interiorul pereţilor lor a plăcii aterosclerotice. Cauzele care conduc la această afecţiune sunt fumatul, moşternirea genetică, hipertensiunea arteriala, lipsa de exerciţii fizice, alimentaţia şi stresul. Organizaţia Mondială a Sănătăţii face periodic astfel de topuri ale cauzelor principale ale morţii din lume. Ultimul a fost realizat în 2014.

