Evenimentul comunităţii LGBTQ din Cluj a ajuns pe Boredpanda. „Sunt bucuroasă că am avut ocazia să documentez primul marş gay din Cluj“

„Sunt bucuroasă că am avut ocazia să documentez primul marş gay din Cluj“, astfel se intitulează materialul postat de Ania Ciotlăuş, o tânără pasionată de fotografie, pe arhicunoscuta platformă boredpanda.com.

În text, ea notează că „o nouă pagină din istoria comunităţii LGBTQ din România s-a scris azi, 1 iulie“ şi că marşul a încheiat Festivalul Cluj Pride. Festivalul s-a desfăşurat între 28 iunie şi 1 iulie şi a cuprins proiecţii de film şi mai multe workshopuri/ateliere.

Ania scrie şi despre un eventual referendum care să redefinească, în Constituţie, căsătoria drept „exclusiv unirea dintre un bărbat şi o femeie“, referendum propus de Coaliţia pentru Familie, o iniţiativă civică alcătuită din peste 30 de ONG-uri.





Imagine de la marşul LGBTQ de la Cluj publicată boredpanda.com FOTO: Ania Ciotlaus/boredpanda.com

Tânăra mai aminteşte că a fost nevoie de 15 zile şi de 22 de cereri ca marşul LGBTQ de sâmbătă să primească aprobare, asta în timp ce un marş pentru susţinerea familiei tradiţionale a primit aprobare imediat şi într-o piaţă din centrul oraşului, nu pe o stradă lăturalnică departe de centru unde a avut loc marşul gay şi la care au luat parte - scrie ea - 800 de persoane. Această cifră a fost spusă şi de organizatori la sfârşitul marşului.

„Sunt bucuroasă că am putut participa şi că că am avut şi şansă să fotografiez schimbarea pe care orice oraş o merită!“, îşi încheie clujeanca materialul pe boredpanda. Textul este însoţit de o mulţime de poze.

În urmă cu doi ani, ea şi-a expus tablourile în stradă, pe clădiri din centrul oraşului pe care oricine le putea lua acasă.

Galerie foto de la marşul LGBTQ de sâmbătă FOTO: Adevărul

Ce a urmat după marşul comunităţii LGBTQ

Câteva ore mai târziu, după ora 13.00, la mitingul pentru susţinerea familiei tradiţionale din Piaţa Avram Iancu din Cluj, o susţinătoare a comunităţii LGBTQ şi participantă la marşul gay de sâmbătă dimineaţa, a fost luată pe sus de jandarmi. Actriţa Oana Mardare a mers la mitingul de susţinere a familiei tradiţionale şi a comentat la unul dintre discursuri, fiind apostrofată de mulţime şi apoi îndepărtată de jandarmi şi cercetată pentru „tulburarea desfăşurării normale a unei manifestări autorizate“.

Jandarmii au dat, sâmbătă, în jurul orei 16.00, un comunicat de presă, în care susţineau că „o persoană de sex feminin s-a deplasat cu o bicicletă în imediata apropiere a locului în care organizatorii ţineau un discurs, trecând la adresarea unor cuvinte şi expresii de contestare a legitimităţii desfăşurării adunării publice, fapt ce a provocat întreruperea acesteia. Deşi a fost somată de către efectivele de jandarmi din dispozitiv să înceteze actele de tulburare şi întrerupere a adunării publice, precum şi să părăsească locul desfăşurării acesteia, persoana în cauză a refuzat. Pentru evitarea unei posibile stări conflictuale cu participanţii la adunarea publică, a fost condusă de către un echipaj de jandarmi la sediul Secţiei 2 Poliţie, unde s-a procedat la legitimarea acesteia şi stabilirea identităţii, precum şi efectuarea de verificări privind posibila încălcare a prevederilor Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice“.

După ce a părăsit secţia de poliţie din Cluj, unde a fost audiată, Oana Mardare a făcut o postare pe Facebook:

„Nu, nu sunt ok. Nu am înţeles nimic din ce s-a întâmplat azi. Din momentul în care am deschis gura într-un spaţiu public, la o manifestare publică, într-un mod paşnic şi pacifist şi am fost luată pe sus... din momentul ăla nu am mai înţeles nimic. Asta e şi problema mea în fond: nu înţeleg multe dintre lucrurile care se întâmplă în jurul meu. N-am înţeles de ce am fost azi dimineaţă la un marş de solidaritate în Cluj, la marginea Someşului, feriţi de privirile oricărui clujean care s-ar putea simţi jignit de câteva sute de oameni care promovau iubirea şi drepturile omului. (...) De ce sunt acuzată de violenţă când nu am fost violentă, de consum de alcool când nu consum alcool, de rebeliune când nu am fost rebelă. N-am vrut scandal. Revoluţie. Atenţie. N-am vrut să fiu curajoasă. Am vrut doar să văd câţi oameni sunt în Piaţa Avram Iancu şi să aud ce tip de discurs este considerat potrivit pentru „centru”. Dar mi-am permis să nu fiu de acord. În centru centrului. Şi... asta nu se face. Nu sunt ok. Nu mă aşteptam la asta. Sunt şi o să fiu câteva zile tristă şi (mai) pierdută în toate neînţelegerile mele... Mulţumesc celor care s-au solidarizat cu tristeţea mea”.

Reacţiile nu au contenit să apară în mediul virtual, unii luând partea tinerei luate pe sus de jandarmi, iar alţii afirmând că jandarmii au procedat corect. „Aşa se întâmplă peste tot în lume, acolo unde majorităţi ţin la punctul lor de vedere şi unde minorităţi încearcă să se afirme. Nu cred că e posibil un astfel de dialog, nu în acest moment“, a declarat, pentru Adevărul, sociologul Ioan Hosu legat de incidentul de sâmbătă.

