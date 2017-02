A trecut pe roşu şi a ajuns la poliţie în cătuşe. Un clujean susţine că a fost agresat de poliţiştii de la Rutieră

Un clujean de 37 de ani a fost încătuşat şi reţinut pentru câteva ore de Poliţia Rutieră pentru că a trecut strada pe roşu. Incidentul s-a petrecut în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 12.30, în zona fostei Fabrici de Bere, pe Calea Mănăştur. Dorin şi prietena lui au traversat pe trecerea de pietoni de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, conform

O maşină de Poliţie, parcată în zonă, a pus girofarul şi a întors. Poliţiştii au susţinut că a traversat trecerea de pietoni semaforizată pe „roşu”. „Mi-au cerut actele, dar le-am spus că nu le am pentru că mă duc în club şi nu vreau să le pierd. Atunci mi-au cerut CNP -ul. Am zis datele şi mi-au spus că nu este bun, dar totul pe un ton agresiv şi la pertu. Am zis din nou datele de la CNP şi mi-au zis că îmi bat joc de ei. Cel care vorbea cu mine dur i-a zis unuia: <<Adu mă cătuşele!>>. Mi-au zis: << Vezi că te duc la secţie pentru 24 de ore! >>. I-am răspuns: << Dar pentru ce domnule, am trecut strada. E o infracţiune? S-au terminat infractorii de pe străzi şi m-aţi găsit pe mine? >>. Atunci am spus să mă caute după nume, dar au insistat să le dau CNP -ul, iar, la un moment dat, cel care conducea ancheta în stradă i-a zis altuia <<Adu mă cătuşele! >> şi m-au pus în maşină. Nu mi-a venit să cred! Le-am spus în maşină să îmi desprindă cătuşele pentru că mi le-au strâns pre tare. Mă durea foarte tare. Mi-au spus: <<Taci din gură! >>, a povesit Dorin. Prietena lui a luat un taximetru şi a mers la secţie şi ea la secţie.