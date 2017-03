Împădurire de 1 aprilie

Asociatia CERT-Transilvania , Detasamentul de Interventie in Caz de Dezastre, continua seria actiunilor din cadrul programului “ CERT sprijina mediul inconjurator” şi demareaza Campania de impadurire, primavara 2017. „Cea de a V-a editie a Actiunii locale de impadurire va avea loc in data de 1 aprilie 2017 ,in zona Hoia-Suceagu, aflata in apropierea orasului Cluj-Napoca, cu sprijinul Romsilva si al autoritatilor locale, care ne-au pus la dispozitie o suprafata de teren de 3 ha. si un numar de 15.000 de puieti de arbusti”, se arată într-un comunicat. Peste 400 de voluntari ai Asociatieivor trage un nou semnal de alarma privind pericolul tăierilor ilegale de copaci. „Fie ca sunteti membru al societatii civile, al administratiei publice, al mediului privat sau al mass-media, va invitam sa ne fiti alaturi, pe 1 aprilie 2017, la actiunea de impadurire”, arată reprezentanţii ONG-ului.