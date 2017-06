Fata din Crevedia Mică care a luat 10 la Capacitate. Mama ei a fost femeie de serviciu la şcoala din sat, tatăl ei lucrează muncitor în construcţii

Fata, inteligentă şi foarte ambiţioasă, provine dintr-o familie de condiţie medie, dar cu principii sănătoase despre carte şi învăţătură. Mama, care a lucrat ca femeie de serviciu la şcoala din sat, în prezent fiind plecată la muncă în străinătate, şi tatăl, muncitor în construcţii, şi-au îndemnat fiica să înveţe pentru a-şi asigura un viitor. Copila a înţeles mesajul şi s-a pus serios pe învăţat. Din clasa a V şi până în clasa a VIII-a a avut numai 10 pe linie.



Alinei Rizea nu-i vine să creadă că a obţinut media 10 la examenul de Capacitate 2017. Spune că a învaţat destul, însă nu chiar atât de bine.” Ştiam că lucrările mele sunt bune, pentru că m-am pregătit, dar mă gândeam că e posibil să se fi strecurat o greşeală şi să nu obţin 10. Am plâns o jumătate de oră când am aflat rezultatul. A fost un şoc, sunt uimită!”, mărturiseşte fata.

La liceu în Bucureşti

Modestă din fire, Alina recunoaşte că a învăţat mereu pentru a ajunge departe. Nu a obligat-o nimeni să-şi facă temele, nu au supravegheat-o părinţii. Spune doar că dragostea pentru lectură i-a fost insuflată de mama sa, care a insistat încă din copilărie să citească pentru a-şi putea lărgi orizontul, pentru a descoperi lucruri noi, pentru a se dezvolta.

„Sunt fericită pentru acest rezultat, m-au sunat sute de prieteni, rude şi cunoscuţi ca să mă felicite. Părinţii mei sunt în al nouălea cer, i-am făcut cu adevărat fericiţi. Ştiu însă că greul abia acum începe. Am în faţa un drum frumos, dar anevoios. Trebuie să demonstrez că pot depăşi orice obstacol pentru a-mi atinge visul”, spune adolecenta. Alina Rizea a optat să-şi continue studiile la Colegiul Naţional „Grigore Moisil” din Capitală, la secţia Matematică-Informatică. Va face naveta în fiecare zi pentru a ajunge la şcoală, apriximativ 75 de km dus-întors, însă acest lucru nu o sperie. „ Merg cu autobuzul până în Bucureşti, la autogară, iar de acolo cu RATB-ul. Proababil, din al doilea an vom sta cu chirie pentru că şi sora mea va opta pentru un liceu din Capitală”, spune fata.

„Este un copil bun”

Despre succesul la învăţătură, Alina Rizea spune că nu are o reţetă anume: „Totul ţine de seriozitate, muncă multă şi ambiţie. Eu am lucrurile în serios pentru că îmi doresc o carieră. Vreau să urmez Facultatea de Cibernetică din cadrul ASE şi să ajung cineva. Nu m-am gândit niciodată să plec din România. Şi-aşa au plecat mulţi, suntem o populaţie îmbătrânită, cred că a venit vremea să ne gândim la viitorul acestei ţări”. Rezultatul Alinei la examenul de Evaluare Naţională reflectă cu adevărat valoarea fetei. Doina Moraru, profesor de limba română la şcoala gimnazială „Dumitru Pătraşcu” din Crevedia Mică a fost timp de 4 ani diriginta Alinei.

Dascălul, emoţionat de reuşita elevei sale ,spune că se aştepta la 10 pe linie. „Era de aşteptat acest rezultat pentru că a muncit zi de zi, cu simţ de răspundere şi perseverenţă. Nu a dat niciodată înapoi, este un copil responsabil care şi-a asumat întodeauna ceea ce face. Rezultatul ne arată, fără urmă de subiectivism, că este un copil bun. Este cea mai mare bucurie a mea, am plâns când am aflat rezultatul. Aceasta este dovada că la clasă s-a lucrat foarte bine şi iată am demonstrat că şi în mediul rural se poate. Performanţă se obţine oriunde, dacă există implicare, dăruire şi seriozitate”, a povestit Doina Moraru, profesor cu o vechime de 20 de ani la catedră.



