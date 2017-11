Copiii nimănui: şi-au pierdut ambii părinţi în trei luni şi acum se cresc unii pe ceilalţi, ajutaţi de comunitatea locală. „Nu-i vom lăsa. Vom fi alături de ei“

O comunitate întreagă s-a mobilizat pentru a le fi aproape unor copii rămaşi orfani de ambii părinţi anul acesta. Tatăl a încetat din viaţă pe 29 iulie, iar mama şi-a dat ultima suflare pe 29 octombrie, ambii seceraţi de o boală nemiloasă. Pentru Mirel (10 ani), Livia (12 ani) şi Stelică Purice (18 ani), viaţa este un calvar.





Copiii din satul Luciu, comuna Gura Ialomiţei (judeţul Ialomiţa), se cresc unii pe alţii şi îşi duc traiul într-o căsuţă de lut sărăcăcioasă, prin care bate vântul, iar ploaia se infiltrează în pereţi. Localnicii nu au rămas indiferenţi la drama copiilor. Mobilizaţi exemplar de preotul din sat, părintele Mihail Borza, oamenii ajută cu ce pot: alimente, îmbrăcăminte şi chiar lemne de foc, după ce la biseriscă tocmai s-au strâns 1.800 de lei. Zilnic, cei trei sunt vizitaţi de oameni cu suflet şi supravegheaţi pentru a duce un trai liniştit. Chiar dacă au ce pune pe masă, locuinţa stă să cadă.

Colectă pentru lemne la biserică

„Acum, în toiul iernii, am luat iniţiativa, împreună cu doamna învăţătoare Ana Cloşcă, şi am organizat o colectă la biserică, reuşind să cumpărăm o remorcă de lemne. Strângem în continuare fonduri pentru mobilă în casă şi pentru alte lucruri trebuincioase acestor trei copii orfani. Doamnele învăţătoare Cloşcă Ana şi Cloşcă Domniţa i-au luat pe cei mici într-o excursie, iar un vecin mărinimos, Mitache Tudorel, a dat de ştire şefului său de la serviciu, iar acesta făcut posibilă angajarea fratelui mai mare la S.C. Drumuri Judeţene S.A., pentru a-şi putea întreţine fraţii mai mici. Pentru a nu ajunge în centre de plasament, când Direcţia de Asistenţă si Protectie Socială Ialomiţa, în colaborare cu Primăria, a declanşat o anchetă la ei acasă, cel mai mare dintre fraţi s-a oferit să fie tutorele celor mici. Întreaga comunitate, dar şi un unchi de-al lor s-au angajat să-i ajute pentru a nu fi separaţi. Fratele cel mare are acum un loc de munca şi un venit cu care să demonstreze că îşi poate creşte fraţii“, a povestit preotul Mihail Borza, parohul bisericii Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena din satul Luciu.





Băiatul cel mic ajuta la treburile gospodăreşti FOTO Facebook/Petronela Moroianu

Copiii vin duminica la biserică, iar după slujbă iau masa la parohie, împreună cu alţi copii şi bătrâni din sat. „Au o casă modestă, din pământ, cu două camere şi hol, dar sunt harnici şi au în curte tot ce are un bun gospodar din sat: gâşte, raţe, găini, porc şi un cal cu căruţă“, a mai arătat preotul.

Se gospodăresc singuri

Stelică, cel mai mare dintre copii, duce tot greul şi munceşte pentru a-şi creşte fraţii. „Ei sunt sufletul meu, nu aş putea să mă despart de ei. Este foarte greu, dar ne descurcăm“, a spus băiatul, cu lacrimi în ochi. Fraţii Purice nu cer nimic nimănui. Şi-au acceptat destinul şi încearcă să se gospodărească la fel ca adulţii. Şi sora celor doi, Livia, contirbuie cum poate: vine de la şcoală şi se apucă de gătit, spălat şi dereticat prin casă, în timp ce fratele mai mic dă de mâncare la animale ori sparge lemne.

Livia, de 12 ani, se ocupă şi de gătit, pe lângă mersul la şcoală FOTO Facebook Petronela Moroianu

Tragediile s-au ţinut lanţ

Nenorocirea în familia Purice a lovit în toamna anului 2016, când mamei i s-a făcut rău, iar la spital a fost diagnosticată cu cancer. Au urmat apoi lungi perioade de şedere în spital, iar în primăvara lui, când situaţia femeii s-a îmbunătăţit, familia a primit încă o veste proastă: soţului îi apar nişte umflături pe gât, care s-au dovedit a fi un cancer agresiv.

Locuinţa sărăcăcioasă a copiilor orfani FOTO Facebook/Petronela Moroianu

„A venit să se spovedească şi să se împărtăşească, iar pe 29 iulie, când nimeni nu bănuia, tatăl a murit tatăl, lăsând în urmă trei copii, şi o soţie foarte bolnavă. La scurt timp după înmormântare, soţia a căzut la pat, având nevoie de îngrijire specială. Trecând aproape zilnic pe la ei, cu diferite ajutoare, am văzut adeseori cum fetiţa Livia săvârşea munca unui om mare. Făcea tot ce îi spunea mama ei: punea bucatele în mâncare pe aragaz, dădea mancare la animalele din curte, făcea curăţenie şi chiar o ajuta pe mamă să-şi schimbe pansamentele şi scutecele“, a mai povestit părintele Borza.

Umezeala s-a inflitrat peste tot în casa din pământ FOTO Facebook/petronela Moroianu

Au nevoie de o casă nouă

La trei luni după moartea tatălui lor, în luna octombrie 2017, a murit şi mama, îmbrăţişându-şi copiii şi dându-le ultimele poveţe. „Putem spune că a plecat împăcată. Chiar dacă nu a lăsat în urma ei ceva măreţ din punct de vedere material, a lăsat în urmă trei fiinţe minunate, trei copii ca trei flori, pregătiţi poate prea devreme şi prea dur pentru a rămâne singuri pe drumul vieţii. Nu-i vom lăsa! Vom fi alături de ei!“, spune preotul.

Cel mai mare ajutor pentru copiii sărmani din satul Luciu ar fi să li se construiască o căsuţă, pentru că cea în care locuiesc ar fi renovată degeaba. „Casa este din lut, dărăpănată, iar investiţia pentru reparaţii ar fi inutilă. Mai uşor s-ar construi de la zero două camere şi o bucătărie, însă nu dispunem de aceşti bani. Dacă cineva cu suflet şi cu putere financiară ar dori să facă acest gest, soarta copiilor ar putea fi schimbată“, a mai spus părintele.

Gospodăria copiilor din satul Luciu FOTO Facebook/Petronela Moroianu

Cum putem ajuta Toţi cei care doresc să îi ajute pe cei trei fraţi cu alimente sau cu materiale de construcţii pentru o viitoare casă o pot face luând legătura cu părintele Mihail Borza, din satul Luciu, comuna Gura Ialomiţei, judeţul Ialomiţa, la numărul de telefon 0762.620.266.

Vă recomandăm şi: