Cod roşu de viscol în Bărăgan: vânt cu rafale de peste 85 km/h, vizibilitate zero

Militarii din cadrul ISU Călăraşi au salvat până la această oră 75 de persoane care fuseseră înzăpezite pe DN 31, DN 41 şi DN4. Prefectul judeţului Călăraşi, George Iacob a anunţat că judeţul Călăraşi intră în următoarele ore sub cod roşu de vreme rea. “La Călăraşi sunt în acest moment intensificări ale vântului cu rafale de peste 85 km/h, zăpadă viscolită, şi vizibilitate zero. Până vineri la ora 13.00, deci în următoarele ore, suntem sub cod roşu de viscol”, a spus prefectul.

