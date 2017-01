Cât rău ne pot face unele plante-vedetă. Cui sunt interzise arnica şi echinacea, excelente antibiotice naturale

Echinacea stimulează producţia de globule albe, în special limfocite, şi a cantităţii de interferon. De asemenea, are efect antiinflamator şi acţiune bacteriostatică asupra unor bacterii, virusuri şi fungi. Planta poate fi administrată doar la sfatul medicului, deoarece poate da reacţii adverse grave. Chiar dacă este unul dintre cele mai bune antibiotice naturale, Echinacea ne poate face rău.

“Echinacea nu este recomandată copiilor sub 2 ani şi persoanelor alergice, deoarece pot apărea reacţii adverse. Pruritul (n.r:mâncărimea) este una dintre ele, la nivelul ochilor şi gâtului. De asemenea, tratamentul pe bază de echinacea este contraindicat persoanelor care urmează tratamente imunosupresoare. Nici în cazul bolilor autoimune (lupus eritematos, scleroza în plăci, hepatită autoimună, tiroidita Hashimoto), TBC şi SIDA, în perioada activă nu trebuie consumată. Contraindicată este şi persoanelor cu leucemie”, explică dr. Denisa Zaharia, medic de familie, cu competenţă în apifitoterapie.

Proprietăţi antiseptice

Cu toate acestea, efectul miraculos al plantei este incontestabil. Specialiştii spun, pe baza studiilor efectuate, că persoanele care folosesc preparate ce conţin această plantă au prezentat o rată a îmbolnăvirilor respiratorii mai scăzuta cu aproximativ 50% faţă de restul populaţiei. De asemenea, simptomele bolii au fost mai puţin severe, iar durata, mult diminuată, de 1 la 4 zile.



“Echinacea prezintă în primul rând o acţiune imunostimulatoare, creşte imunitatea nespecifică a organismului, stimulând producţia de interferon şi limfocite. Planta are calităţi imunomodulatoare, antiseptice, depurative, este antifebrilă, antivirală şi antibacteriană. Totodată, scurtează perioada de convalescenţă”, explică medicul.

Luptă cu bacteriile

Echinacea ajută organismul în lupta cu bacteriile, virusurile (în special răceli, gripe şi virusul herpetic) şi fungii. Este utilă în caz de infecţii respiratorii şi genito-urinare, fiind un bun antibiotic natural. De asemenea, această plantă este indicată pentru susţinerea sistemului imunitar la pacienţii care au cancer, după chimioterapie.

Având acţiune antitumorală, poate încetini creşterea şi diseminarea tumorilor (prin cresterea activităţii celulelor T limfocitare). Un alt avantaj este acela că ajută la detoxifierea organismului, stimulând activitatea hepatobiliară. Efectul de stimulare a capacităţii de apărare a organismului este potenţat de asocierea cu zinc şi vitamina C.



Arnica, proprietăţi miraculoase

Arnica este una dintre plantele cele mai preţioase, cu proprietăţi imunostimulente generale foarte puternice. Stimulează imunitatea la nivelul gâtului şi al căilor respiratorii superioare, în adminstrare internă. Extern, îmbunătăţeşte circulaţia, încălzeşte extremităţile şi creează o stare de confort fizic, conform www.farmaciata.ro. Specialiştii recomandă utilizarea plantei doar la recomandare medicală, întrucât consumul de arnică montană poate cauza iritaţii, vărsături, gastroenterite, ameţeală, palpitaţii, hipertensiune sau chiar paralizia centrilor nervoşi. Planta nu se administrează femeilor însărcinate sau celor care alăptează.

“Utilizarea internă trebuie să se facă precaut şi doar la recomandarea medicului întrucât poate cauza iritabilitate gastrointestinală, dar şi hipertensiune arterială”, spune dr. Zaharia. Arnica montană are în componenţă siliciu în cantităţi mari, camfor, kaliu, calciu, taninuri. Principiile active din flori au proprietăţi antiinflamatorii, antiseptice, cicatrizante şi antifungice. Sub formă de uleiuri eterice are rol antiinflamator şi dezinfectant.

Orice problemă medicală aveţi, în primul rând trebuie să vă adresaţi medicului.



