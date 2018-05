Ultima scrisoare a unui erou de la Mărăşeşti trimisă părinţilor: „Când v-o fi dor de mine şi îţi vrea ca să mă vedeţi, să vă uitaţi la fotografie“

Nici 20 de ani nu avea când a plecat în cătănie, la Compania 11, Regimentul 48 Infanterie de la Buzău. Sergentul Ion Posea şi camarazii săi au pornit la război în toamna anului 1916, pe frontul din Moldova. Înaintea plecării din cazarmă, militarul din comuna Siriu le-a trimis părinţilor o fotografie pe spatele căreia a lăsat un mesaj parcă premonitoriu.



”Primiţi această fotografie pe care s-o aveţi suvenire, pentru că nu se ştie dacă mai vin pe acasă şi când v-o fi dor de mine şi îţi vrea ca să mă vedeţi, să vă uitaţi la fotografie, căci eu sunt gata de a merge la război şi sunt echipat complet pentru război şi sunt plecat şi vă spun, iubiţi părinţi, sărutări de mâini, căci aşa am fost ursit, pentru că, atunci când mi-a plăcut să trăiesc, am plecat. Acum vă zic cu bine, iubiţi părinţi, şi vă sărut pe întreaga familie. Al vostru Nicuşor”, a scris sergentul Posea pe spatele fotografiei.

Rândurile scrise pe spatele fotografiei reflectau sentimentul care probabil îi domina pe toţi ostaşii atunci când aşteptau să pornească în bătaia armelor inamice. A fost ultima fotografie a militarului buzoian înainte să piară la Mărăşeşti.

”Fotografia a fost realizată pe 21 august 1916. Înainte de a pleca la război a trimis-o părinţilor. Ştim de la sora lui, adică bunica noastră, că era foarte tânăr, nici căsătorit nu era. Nicio altă scrisoare nu a mai ajuns de la el, de la această dată, iar familia lui a aflat în toamna anului 1917 că a murit şi a fost îngropat la Mărăşeşti”, ne-a declarat Viorica Dumitrescu, nepoata eroului.

De Ziua Eroilor, pentru a cinsti memoria înaintaşului lor, strănepoatele eroului au decis să împărtăşească publicului ultimele gânduri ale sergentului Ion Posea adresate părinţilor înainte de a pleca pe front.

”Publicăm fotografia şi aceste gânduri, în semn de omagiu adus sergentului Posea Ion, unchiul nostru, plecat de pe plaiurile Siriului şi căzut la datorie în crâncena bătălie de la Mărăşeşti din vara anului 1917, şi tuturor eroilor neamului care s-au jertfit pe câmpurile de luptă pentru apărarea pământului strămoşesc şi pentru făurirea României Mari. Recunoştinţă eternă - pentru eroismul şi puterea lor de sacrificiu!”, Strănepoatele, profesoare Viorica Dumitrescu şi Minidora Briciu

Bătălia de la Mărăşeşti din august 1917 a avut ca rezultat eşecul ofensivei germane şi stabilizarea frontului din zonă, până la sfârşitul conflagraţiei. Confruntarea a opus Armata României şi forţe aparţinând Imperiului Rus, aflate în defensivă, trupelor germane care erau în ofensivă, în timpul campaniei militare româneşti din 1917 din Primul Război Mondial.