Românul care deţine peste 150 de fiare de călcat. „Un exemplar în formă de lebădă a fost cumpărat cu 20.000 de dolari“

Fierul de călcat este un instrument casnic care a cunoscut o evoluţie uimitoare de-a lungul vremii. Primii care au înţeles importanţa lui au fost chinezii care, în primă fază, au folosit pentru netezirea hainelor bucaţi de metal încins sau chiar un fel de polonice cu apă fierbinte.

De la bucăţile de metal încins, folosite de chinezi în antichitate, şi până la fierul de călcat electric, preţiosul obiect a parcurs diferite etape de dezvoltare.

Perfecţionarea fiarelor de calcat, de la cele mai rudimentare forme folosite acum 300 de ani, la cele cu diferiţi combustibili şi, ulterior, la primele fiare de călcat alimentate de curentul electric reflectată în colecţia privată a buzoianului Răzvan Leşevschi.

La bază este ofiţer de Comunicaţii şi Informatică, însă acum lucrează în domeniul auditului pe parte de siguranţă a muncii. A început să strângă fiare de călcat în urmă cu zece ani.

”Am început cu un fier de călcat pe care l-am văzut aruncat peste gard, la un vecin, în curte. Ulterior am intrat şi în posesia terenului, apoi a casei. La început, stând la casă, am zis să le găsim o utilitate casnică, să punem flori în ele. A venit însă momentul 2013 care a contat foarte mult în realizarea acestei colecţii. Adunasem vreo trei sau patru fiare de călcat şi deja mi se părea că deţin un număr imens. Am participat la Muzeul Naţional al Agriculturii de la Slobozia la o expoziţie de fiare de călcat unde am văzut cât sunt de frumoase. Atunci am zis, hai că o să adun şi eu câteva şi aşa a început povestea care continuă”, spune Răzvan Leşevschi.

Răzvan Leşevschi are în colecţia sa aproximativ 150 de modele. Pe unele le-a găsit greu, fiind foarte vechi şi rare, pe altele le-a putut achiziţiona mai uţor şi mai ieftin, la 20-30 lei. ”Să nu credeţi că arătau aşa în momentul în care le-am achiziţionat sau le-am primit, pentru că o parte dintre ele au fost primite de la prieteni, cunoştinţe, pe altele le-am cumpărat. Nu erau deloc aşa cum se prezintă ele acum, însă de doi ani am învăţat cum să le curăţ, cum să încerc să le păstrez cât mai mult, şi iată am reuşit să le aduc la această formă”, spune Răzvan.





Cel mai scump fier de călcat din colecţia sa a costat 600 de lei. Este un model Coleman, de producţie americană, cu o valoare mult mai mare decât cea de achiziţie. Au fost fabricate în mai multe culori, dar cel albastru era cel mai răspândit.

”Ele nu au neapărat o valoare materială deosebită. În schimb, pentru colecţionari au o valoare sentimentală. Pe piaţă sunt şi fiare de călcat cu valoare materială mare. Este vorba despre un fier de călcat în formă de locomotivă care a fost vândut la o licitaţie şi se crede că a fost acţiziţionat de un român, la valoarea de aproximativ 15.000 de dolari. Mai nou, am găsit că un fier de călcat în formă de lebădă, cu o altă lebădă peste el, a fost cumpărat la preţul de 20.000 de dolari. Aceste lucruri se întâmplă în Ameica acolo unde colecţionarii au alte posibilităţi”, spune colecţionarul buzoian.

Fierul de călcat cu cea mai frumoasă poveste, din colecţia privată a lui Răzvan Leşevschi, este un model din anul 1940, care era purtat de trupele germane. Cântăreşte aproximativ 8 kilograme, pentru că era folosit pentru a călca postavul mantalelor soldaţilor. Este unul dintre primele modele electrice. Se încălzea la locomotivă, având un fel de sistem de generare a curentului.

Răzvan Leşevschi a avut prilejul de a expune 100 dintre cele peste 150 de fiare de călcat în cadrul expoziţiei „Fierul de călcat. Istoric, utilitate şi rafinament” va putea fi vizitată până pe 16 aprilie, în timpul programului de lucru al Muzeului Judeţean Buzău. Pentru cei care vizitează expoziţia individual preţul biletului este de 4 lei, pentru grupurile de peste 10 persoane, este de 2 lei fiecare bilet iar pentru elevi şi studenţi 1 leu, individual sau în grup.

Istoria fiarelor de călcat este strâns legată şi de istoria modei. Cel mai vechi mod de a încălzi fierul de călcat a fost cu cărbune, apoi gaz, şi în cele din urmă curentul electric. O altă categorie de fiare vechi de presat au fost cele de călcat cu combustibil – benzină, kerosen, alcool, gaze naturale, carbură de-acetilenă etc.

Alţii foloseau ulei de balenă că sursă de combustibil. Acest tip de fier se încălzea cu ajutorul unui fitil care ardea în interior. Fierul de călcat care se încălzea cu jar a fost folosit zeci de ani şi în România. În Apuseni, de exemplu, era cunoscut sub denumirea de ”ticlazău” şi a fost utilizat până la sfârşitul epocii comuniste. În satele de munte tehnologia a pătruns greu, iar fiarele de călcat electrice erau o raritate în perioada dictaturii comuniste.

Fierul de călcat electric rezistiv a fost creat de către Henry W. Seely din New York în 1882. În acelaşi an, un fier de călcat cu încălzire pe arc de carbon a intrat pe piaţă din Franţa însă a fost mult prea periculos pentru a înregistra succes.

Primele modele de fier de călcat electric nu avea nici o opţiune uşoară de controlare a temperaturii astfel că abia în anii 1920 au apărut primele modele cu control termostatic. Mai târziu, a apărut fierul de călcat cu aburi inventat de către Thomas Sears şi de acolo modelele de fier de călcat au tot evoluat până la ceea ce însemană acest obiect de uz casnic în zilele noastre.