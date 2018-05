Plăteşti bilet dacă vrei să vizitezi schiturile rupestre din Munţii Buzăului. Va fi taxă şi pentru vizitarea Trovanţilor

O mai veche hotărâre de consiliu local din Bozioru, comună pe raza căreia se află cele mai multe schituri rupestre din Munţii Buzăului, stabileşte tarife pentru vizitarea zonei.





De la 1 mai 2018, s-a trecut la aplicarea ei astfel că, la Nucu, punctul de plecare în traseul de o zi, oamenii sunt abordaţi de încastori dotaţi cu chitanţier pentru a li se cere taxa de vizitare. Costă 10 lei pentru un adult şi 5 lei pentru elevi şi studenţi.

Imediat după instituirea măsurii, turiştii din primele serii au fost prinşi cu buzunarele goale. „Poate e şi vina noastră, dar, de obicei, pe munte nu iei bani cu tine. Când am ajuns sus, surpriză: taxă de intrare în Ţara Luanei. Bineînţeles că nu am mai intrat, ne-am mulţumit cu alt traseu. Problema noastră nu e neapărat taxa, dar fi trebuit să facă publică hotărârea”, a scris un turist din Buzău pe Facebook.

Decizia de taxare a turiştilor nu e bine văzută nici de ghizii din zona vestigiilor rupestre, fără ajutorul cărora drumeţii s-ar rătăci într vastul areal împădurit şi insuficient marcat cu indicatoare. Din punctul lor de vedere, instituirea unei taxe de vizitare a zonei, de către consiliul local, este cel puţin dăunătoare turismului local, dacă nu chiar ilegală, spun ei.

”Cum să percepi taxă pentru vizitarea unor frumuseţi lăsate moştenire de strămoşi şi natură iar tu nu ai făcut nimic să le protejezi? Aici cred că se pune carul înaintea boilor. Deci, ar fi trebuit să se vadă nişte investiţii şi după aceea să începi să iei bani. Nu sunt parcări, nu e un drum modernizat, nu indicatoare, nu amenajări de protecţie”, ne-a declarat un ghid din comuna Colţi.

La rândul său, iniţiatorul proiectului, susţine că are de partea sa multe argumente, în primul rând acela că zona necesită investiţii pe care bugetul local nu le poate susţine fără un astfel de ajutor.





Fondul pe care îl va acumula din această taxă, spune primarul din Bozioru, va merge exclusiv în investiţii pentru beneficiul turiştilor. Vestigiile vor fi păzite, pentru a nu le mai permite teribiliştilor să mâzgălească pereţii şi să lase mizerie, traseele vor fi împânzite de indicatoare, foişoare pentru popas, scări şi podeţe pentru facilitarea accesului la obiective.





Deocamdată, încasările nu sunt deloc pe măsura primisiunilor. ”De la 1 mai, avem doi încasatori la intrare pe traseu. Am strâns 2.000 de lei până acum, de la oameni înţelegători, care ştiu cum este turismul în afară, unde se percep taxe pentru orice cărămidă care are o poveste în spate. Am comandat foişoare din lemn cu primii bani strânşi şi o contribuţie de la bugetul local şi vom continua cu amplasarea unor scări aşa cum este la Peştera lui Dionisie. Ştiu că se poate evita această intrare pe traseu însă nu vom alerga după turişti”, ne-a declarat Valentin Grigore, primarul din Bozioru.

Iniţiatorul hotărârii spune că, atâta timp cât proiectul are avizul de legalitate din partea Prefecturii, nu are motive de îngrijorare. Mai mult, Valentin Grigore spune că va impune taxe şi pentru autoturismele care ajung în zonă, dar şi pentru alte obiective de pe raza comunei.

”Au ajuns să urce cu maşinile în poiană, până aproape de schituri, pentru a face grătare. O să vedem cum blocăm accesul şi să amenajăm o parcare cu plată, unde să aibă loc aproximativ 30 de maşini. La fel de mulţi turişti avem însă şi la Trovanţi, unde vom avea din vară taxă de vizitare. Banii vor fi investiţi în amenajări şi protejarea obiectivului”, a declarat primarul din Bozioru, Valentin Grigore.





Turiştii care ajung în zona Bozioru pot descoperi locuri desprinse din poveşti, cu peisaje frumoase şi istorii vechi de sute de ani. Cu puţin interes din partea autorităţilor, chiliile rupestre din zona Buzăului pot deveni principala atracţie a judeţului.