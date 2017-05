FOTO Voluntar la ISU Buzău: „Mi-a rămas în memorie misiunea de acordare a primului ajutor medical unui copil în vârstă de 8 ani“

După parcurgerea programelor de pregătire specifică, voluntarii au ajuns să participe efectiv la misiunile de intervenţie, alături de efectivele de pompieri, utilizând noţiuni de bază în acordarea primului ajutor medical calificat. Ei mai sunt implicaţi atât în acţiunile de ajutor umanitar cât şi în cele de popularizare a mesajului preventiv.

„Este o activitate care te provoacă, te atrage şi te face să revii cu drag pe fiecare tură. În urmă cu un an m-am hotărât să fac ceva pentru comunitate, să o ajut în caz de nevoie, Astfel am ajuns să acord o parte din timpul meu acestui program de voluntariat. După câteva zeci de intervenţii, pot spune că aşteptările pe care le aveam au fost acoperite. Unul din cazurile la care am participat şi care mi-a rămas în memorie este misiunea de acordare a primului ajutor medical unui copil în vârstă de 8 ani, misiune care m-a sensibilizat cel mai mult”, a declarat Cristina Stroe, voluntar la ISU Buzău în cadrul proiectului ”Salvator din pasiune”.





Un alt voluntar la ISU Buzău în cadrul proiectului ”Salvator din pasiune”, Cecilia Michiduţă, a participat alături de echipajele de salvatori la zeci de misiuni.

„Este o activitate care te solicită la maxim şi te face să atingi limite pe care în viaţa de zi cu zi nu crezi că le poţi atinge. Fac parte din prima serie de voluntari la ISU Buzău şi după parcurgerea programelor de pregătire dedic timpul meu liber intervenţiilor alături de colegii mei paramedici SMURD. După câteva zeci de intervenţii, am intrat în spiritul profund umanitar al armei pompieri, trăind satisfacţia pe care o au paramedicii când salvează o persoană”, a precizat Cecilia Michiduţă.

Programul „Salvator din pasiune” continuă, iar cei care doresc să se alăture voluntar salvatorilor trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 16 şi 65 de ani, să fie apţi din punct de vedere medical, să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea infracţiunilor cu intenţie şi să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă.

Dosarul candidatului trebuie să conţină: cererea de înscriere, certificatul de cazier judiciar (pentru persoanele care au vârsta de peste 18 ani), copie după actul de identitate, avizul psihologic, actul doveditor al ultimelor studii absolvite sau în curs de desfăşurare, adeverinţa medicală şi acordul părinţilor/tutorelui legal, pentru persoanele care au vârsta sub 18 ani.

Informaţii suplimentare legate de activitatea de voluntariat pot fi obţinute accesând site-ul instituţiei noastre – www.isubuzau.ro – sau la sediul inspectoratului din municipiul Buzău, strada Bistriţei, nr. 51, structură la nivelul căreia veţi putea confirma valenţele profesiei de salvator.