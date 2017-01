VIDEO Un tânăr violonist braşovean ar putea studia la celebrul Colegiu de Muzică Purcell din Londra

Ioan-Octavian Pîrlea are 16 ani şi s-a născut seara după ora 22.00. Tatăl său, care şi el este muzician îşi aminteşte şi acum cu mare precizie momentul. „Eram prim-clarinetist la Opera din Braşov. Am terminat spectacolul la 21.30 şi am plecat repede la Maternitate, unde soţia mea trebuia să nască. Nu m-au lăsat să o văd, pentru că era prea târziu. Am ieşit în curte şi am auzit un plânset de bebeluş. M-am uitat la ceas. Era ora 22.20. Am mers acasă, am sunat la Maternitate şi mi-au spus că fiul meu a venit pe lume la ora 22.20“, poveşteşte tatăl tânărului.

Când era mic, Octavian iubea maşinuţele, dar pasiunea pentru muzică avea să învingă, iar jucăriile au fost schimabte cu instrument . La şase ani, le-a schimbat pe o pianină adevărată. Deşi a făcut progrese rapide în urma lecţiilor particulare, părinţii au decis să-l dea în clasa întîi la vioară. S-au gândit că e mai uşor să reuşeşti în lumea internaţională a muzicii cu vioara, decât cu pianul. Şi s-a dovedit alegerea cea bună. După niciun semestru de şcoală, Octavian a avut primul său concert cu Filarmonica din Braşov, iar concursurile şi concertele au continuat lună de lună.

Audiţia care i-a schimbat viaţa

La 12 ani, când copiii de vârsta lui sunt încă foarte ataşaţi de casă, de familie, Octavian le-a cerut părinţilor să-l transfere la Liceul de Muzică Dinu Lipatti din Bucureşti. Simţea că trebuie să treacă la o nouă etapă de studiu. Din primul an la Bucureşti, a fost selectat pentru Olimpiada Naţională de vioară şi a luat locul întîi. Au urmat numeroase concursuri şi premii. Anul trecut a fost răsplătit cu un master class în Elveţia. A câştigat o bursă de o mie de euro, pentru studiu cu profesori renumiţi la Geneva. A renunţat la premiu în favoarea unui prieten, pentru că Octavian îşi dorea altceva.

Vroia să ajungă la Sinaia unde se desfăşura master-classul violonistului Remus Azoiţei, profesor la Academia Regală de Muzică din Londra. Deşi nu a mai prins un loc la clasa acestuia, a continuat să spere că profesorul îşi va face timp să-l asculte. Iar minunea s-a întâmplat în vara anului 2016. Profesorul i-a acordat un sfert de oră din timpul său liber pentru o audiţie . L-a ascultat însă 45 de minute, timp în care i-a făcut numeroase recomandări. Recitalul i-a convins pe profesorul Azoiţei şi pe colegul său de master, Charles Sewart, director al Catedrei de Corzi la Purcell School, London, că Octavian este un mare talent.

În acel moment viaţa sa s-a schimbat. Profesorul Azoiţei i-a anunţat pe părinţii lui Octavian că fiul lor este invitat să dea o probă la Colegiul de Muzică Purcell din Londra. „Băiatul ăsta e un geniu! Copilul ăsta a îndreptat în trei zile lucruri pe care unii dintre studenţii mei le îndreaptă într-un an. Am vorbit cu Charles şi vrem să-i acordăm lui Octavian o bursă la Colegiul Purcell din Londra.Trebuie să se pregătească pentru examen“, a fost anunţul profesorului.

Pe 26 ianuarie 2017, Octavian a susţinut admiterea la renumitul colegiu londonez, care a constat în patru probe: una de vioară, una de pian, una de teorie muzicală şi testul de limbă engleză. A fost foarte apreciat, iar acum aşteaptă rezultatele.

Concert pentru Octavian

Pentru a-i susţine talentul părinţii fac toate efoturile posibile. Doar deplasarea de săptămâna trecută de la Londra a costat 2000 de lire, bani pe care oamenii i-au împrumutat. Dacă va fi admis Octavian va primi o bursă de 24.000 d elire sterline. Taxa anuală de şcolarizare este de 33.000 de lire sterline, care trebuie acoperită de student.

Clubul Rotary Braşov Kronstadt a decis să organizeze în 5 februarie un concert caritabil la Opera Braşov. Toate fondurile strânse vor ajunge la Octavian. Un bilet costă 50 de lei şi se poate achiziţiona online de pe pagina de fFacebook Rotary Kronstadt, dar şi de la Operă say Libris..

Vor evolua pe scenă, pro bono, interpretul Adrian Daminescu, Trupa de cabaret „Rising Sun, tenorii Mugurel Oancea, Bogdan Mirica, soprana Mihaela Marele, grupul Versus şi evident, violonistul Octavian Pîrlea.