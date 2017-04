Ultimul mesaj al alpinistei Dor Geta Popescu. Îşi dorea să urce pe Everest anul acesta, dar a fost refuzată

Ultimul mesaj postat de Dor Geta Popescu pe blogul personal arată cât de mult iubea muntele şi cum trăia la maxim fiecare aventură. „2016 a fost marfă! Am tras la antrenamente şi am avut spor, expediţiile au reuşit toate şi au cam fost ceva: Aconcagua, în februarie - 6.962 m, cel mai înalt vârf din afara Asiei, cel mai înalt din America de Sud; Pico de Orizaba, Mexic, în mai – 5.636 m, cel mai înalt vulcan din America de Nord; tot în mai, Denali/McKinley - 6.190 m, cel mai înalt vârf din America de Nord; în decembrie Mt. Giluwe – cel mai înalt vulcan din Australia şi Oceania.

Pe fiecare, am fost cea mai tânără alpinistă din lume pe vârf. Am bătut sau egalat recorduri realizate acum mulţi ani, mulţi încercând să le doboare între timp: în Aconcagua de 18 ani, în Denali de 21 de ani, în Pico şi-n Giluwe, numai de câţiva ani, că erau ale soră-mi, Coco. Am 6 din Circuitul 7 Volcanoes şi 5 din 7 Summits“, a scris Dor Geta Popescu pe blog.

Anul acesta era în plan şi Everestul, dar expediţia i-a fost refuzată deoarece nu avea 16 ani împliniţi. „Iaca ce am primit ca răspuns la o solicitare făcută la începutul lui septembrie 2016: „The government did not permit for under 16 for Everest climbing permit. We are sorry for For Medina. Thank you. Regards” E în engleză. Medina sunt eu, c-aşa mă cheama-n acte, Geta mă strigă. Adică n-am voie! Adică ei au un munte şi nu mă lasă pe el. Aşa, ca e al lor. Aşa, că pot. De fapt, lucrurile stau cam aşa: Dacă face un copil vârful, le scade muntele şi nu mai vin clienţii. Ei vor jucării pentru oameni mari, adică alea-s lucruri serioase, n-au voie copii la ele. Păi să scrie XXX pe el şi să şi-l … ţină sănătoşi! Am cel mai bun palmares în munţi înalţi, la sub 18 ani. Cum ar veni, sunt cea mai bună din lume la jocul ăsta, şi joacă băieţi şi fete care au până-n 18 ani. Adică eu îmi fac treaba şi ăia răi pun ciocolata pe dulap, să n-ajung la ea! Sus, deci, să nu pot s-o iau!“, a mai scris alpinista pe blog.





Mesaje de adio

Tragedia din Retezat i-a şocat pe toţi prietenii celor doi alpinişti. Pe pagina de Facebook a lui Erik Gulacsi sunt zeci de mesaje de condoleanţe. Prietenii sunt şocaţi de cele întâmplate. „În această trecere numită viaţă, puţini din noi avem privilegiul de a trăi cu adevărat. Erik Gulacsi şi Dor Geta Popescu şi-au făcut simţită prezenţa printre noi. Au fost încurajaţi să viseze înalt şi să îşi urmeze pasiunea. Majoritatea dintre noi primim lecţii despre ziua sigură de mâine, eventual într-un birou de director!... Şi astfel murim în fiecare zi, renunţând la ce este mai de preţ în inima noastră... Ei au primit lecţii despre libertate, şcoala vieţii şi aspiraţia către cer. Nu cred că cineva te poate învăţa ceva mai bun. Că timpul tău aici atât este, asta e doar un lucru care ţine de nivelul de evoluţie spirituală la care am ajuns fiecare... Ne vom revedea curând, căci trecerea prin această lume este doar o bătaie de pleoape“, a scris o prietenă pe Facebook.

Dor Geta Popescu şi Erik Gulacsi erau cei mai buni alpinişti au României. Aveau la active recorduri mondiale şi europene şi ajunseseră pe culmile unor dintre cei mai înalţi munţi din lume.

Dor Geta Popescu şi Erik Gulacsi au fost ucişi ieri de o avalanţă în timpul unei expediţii în Retezat. Cei doi alpinişti erau însoţiţi de taţii lor şi alţi trei adulţi împătimiţi au muntelui. În urma avalanşei copiii şi-au pierdut viaţa, iar adulţii au fost răniţi. Salvamontiştii au pornit în această dimineaţă pe munte pentru a le recupera trupurile. Între timp a fost deschis şi un dosar penal in rem pentru a stabili cine se face vinovat de tragedie.

Citiţi şi:

Cum explică salvamontiştii din Neamţ tragedia din Retezat: „A fost încălcată una dintre cele zece legi ale muntelui“

Avalanşă mortală în Retezat: şapte oameni au fost surprinşi de căderile de zăpadă, iar doi copii au murit

Cei mai buni alpinişti ai României, cu recorduri mondiale şi europene la activ, ucişi de avalanşa din Retezat