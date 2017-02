Tragedie la Făgăraş. Doi adulţi şi un copil de patru ani găsiţi fără suflare

Vecinii spun că au alarmat autorităţile după ce au simţit pe scară, în dreptul uşii celor decedaţi mai exact, un miros puternic şi urât. Pentru că nici nu-i văzuseră de aproape două săptămâni, oamenii s-au gândit la posibilitatea ca familiei respective să i se fi întâmplat ceva rău.

Alarmaţi, oamenii au sunat la numărul de urgenţă 112, iar pompierii şi poliţiştii s-au deplasat la faţa locului. Mirosul era îngrozitor în momentul în care a fost deschisă uşa, iar focul la aragaz era aprins, în cameră fiind o căldură foarte mare.

„Înainte să se mute ei aici, am locuit împreună în curte pe Negoiu, trei-patru ani am locuit împreună şi nu i-am mai văzut, nu i-am văzut la baie, nu i-am văzut pe hol şi astăzi deja am intrat în panică, simţeam că miroase ceva, dar am crezut că e de la canalizare. Astăzi a venit băiatul meu şi mi-a spus că a fost o vecină şi e alarmată că miroase urât de la uşa lor. Când am auzit, am zis clar că e ceva, de la fabrică l-au sunat colegii încontinuu şi au zis că nu răspunde, băieţelul nu a fost la grădiniţă şi am zis că e ceva. Iniţial am zis că sunt la ţară, că ei mai plecau la ţară cu copilul, în Lovnic la mama ei. Atunci am sunat-o pe mătuşa lor, mi-e prietenă şi i-am spus să vină până aici că nu ştim ce e cu Marius, miroase urât la uşa lui şi s-a alarmat lumea. A venit ea imediat şi a sunat la poliţie şi asta a fost tot. Am fost acolo când au spart uşa, dar nu am putut să stăm pentru că miroase foarte urât. Erau în pat şi era gazul aprins. Nu ştim de ce pentru că avea convector, dar nu ştim de ce nu i-a dat drumul“, a spus o vecină, citată de făgăraşultău.ro.