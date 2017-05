Soluţii pentru eliminarea cozilor la paşapoarte şi înmatriculări: noi angajări şi birou la Făgăraş. Până atunci însă aglomeraţia va persista

Şefa serviciului a explicati situaţia cozilor de la paşapoarte, dar soluţii rapide nu prea sunt. Numărul cererilor creşte de la un an la altul şi toată lumea vine în perioada concediilor. În plus, au apărut traficanţii de bonuri de ordine. „Aceste tichete se asigură în limita capacităţii de procesare. Zilnic am suplimentat până la limita maximă admisă. Am făcut o medie în cea ce priveşte numărul de bonuri eliberate şi s-a ajuns la 350 – 370, dar cu precizarea că la nivelul serviciului se prelucrează 1.100 - 1.200 de cereri sau solicitări pe zi. De aceea, rugămintea noastră este ca oamenii să nu mai vină la ore imposibile, ci după 8.30, când se deschid ghişeele. Oamenii au solicitat accesul în sediu în afara orelor de program, dar acest lucru nu se poate, pentru că există nişte reguli stricte, care trebuie respectate. Sunt oameni care iau bonuri de ordine în fiecare zi fără a avea motive bine fundamentate. De mai bine de o lună, eu am supravegheat emiterea bonurilor de ordine şi am depistat persoane, în general în vârstă, care veneau zilnic pentru ridica bonuri, spunând au venit pentru un nepot, a doua zi pentru alt nepot, dar, în realitate, le luau pentru a le valorifica. Ceea ce am făcut noi a fost să limităm accesul «traficanţilor de bonuri» “, a declarat comisarul-şef Oriana Albert Ani.

De săptămâni bune oamenii stau la cozi interminabile la paşapoarte, iar bătălia pe bonurile de ordine se dă de la 5.00 dimineaţa.

Braşovenii pot face programări şi on-line la paşapoarte, dar numărul de bonuri este de 40 pe zi. Programările se pot face cu două luni în avans. Din 29 mai va fi funcţională şi programarea on-line pentru înmatriculări.

Pentru angajări este nevoie de suplimentări de buget

În ceea ce priveşte suplimentarea ghişeelor, acest lucru nu este posibil Acum 17 oameni fac o muncă pentru care ar fi nevoie de 41 de oameni. Se fac demersuri la Bucureşti pentru suplimentări de buget

„Pentru noi angajări e nevoie de buget şi cred la următoarea rectificare, din iunie sau iulie, se va putea rezolva această problemă. În ceea ce priveşte înfiinţarea serviciului de la Făgăraş, am predat personal ministrului de Interne raportul celor doi colegi de la Braşov. În perioada următoare vom găsi cea mai bună variantă pentru înfiinţarea acestei structuri. La Făgăraş, 6 sau 7 posturi ar fi suficiente. Dacă reuşim, degrevăm 35% – 40 % din efortul colegilor de la Braşov”, a spus prefectul Mihai Rasaliu.