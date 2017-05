Percheziţii la Crucea Roşie şi la locuinţa fostei directoare. Luana Minea a renunţat la funcţiile publice anul trecut în urma unui scandal cu Marian Godină

Poliţiştii din Braşov efectuează două percheziţii la sediul unei Crucii Roşii şi la locuinţa Luanei Minea, fostă directoare a instituţiei, într-un dosar privind gestionarea deficitară a fondurilor publice. Practic Luana Minea este acuzată că că a schimbat destinaţia unor fonduri publice deşi legea interzice acest lucru.

„La data de 17 mai, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, efectuează două percheziţii în municipiul Braşov, la sediul unei organizaţii şi la domiciliul unei femei în vârstă de 64 ani. În cauză sunt efectuate cercetări cu privire la gestionarea deficitară a fondurilor publice primite de la o instituţie publică în perioada 2013 - 2015, prin schimbarea destinaţiei pentru care au fost acordate. Pe numele femeii a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de deturnare de fonduri, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals şi delapidare“, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Braşov.

Luana Minea şi-a dat demisia din toate funcţiile publice anul trecut după ce a fost în centrul unui scandal după ce a depus plângere împotriva poliţistul Marian Godină. A fost directoare a Crucii Roşii din 1990 şi până anul trecut, membră PSD şi consilier local şi membră a Autorităţii de Ordine Publică Braşov.

Scandalul în urma căruia Luana Minea şi-a pierdut toate funcţiile publice a fost în februarie 2016. Atunci, Marian Godină, agent şef adjunct la Biroul Rutier Braşov, a scris pe o reţeaa de socializare că a fost chemat la raport de superiori şi certat după ce i-a suspendat permisul de conducere unui braşovean. Poliţistul a povestit că pasagera din dreapta, Luana Minea, a intervenit încercând să "negocieze" şi a ameninţat că se va duce la şefii poliţistului. El a postat şi o înregistrare audio a conversaţiei. De altfel, femeia a depus o reclamaţie la Poliţia Judeţeană Braşov, în care arăta că poliţistul s-a comportat necorespunzător.