Cum facem cea mai bună friptură de miel. Cum alegem carnea şi cum trebuie să o gătim

În toate pieţele din Braşov se vând anul acesta miei. Preţurile sunt între 20 şi 25 de lei pe kilogram, cel mai ieftin fiind în Piaţa Dacia unde sunt şi cei mai mulţi comercianţi. Cel mai bun miel este cel care are între 12 şi maximum 14 kilograme. Este cel mai fraged şi are grăsime atât cât trebuie, dar şi carne suficientă. Apoi, rebuie să ştiţi ce carne să folosiţi pentru friptură. „Dacă vreţi să faceţi friptură la cuptor, cel mai bine este să alegeţi pulpa din spate. Este perfectă şi are carne din belsug. Cotletele de miel se fac foarte bine la grătar şi înainte să le serviţi este bine să puneţi pe ele puţin unt cu verdeţuri. Aşa vor fi mai suculente. De asemenea, zona care are coaste se poată găsi cu spanac, ca un stufat, şi este foarte gustos“, mai spune bucătarul.

Ce faceţi ca friptura să se topească în gură

Există şi câteva trucuri pentru ca friptura să fie şi mai fragedă. „Mielul în general este fraged, dar dacă doriţi să se topească în gură puteţi să îl marinaţi. Înainte să fie pusă în cuptor, carnea se poate marina cu ulei de măsline, zeamă de lămâie, sare, piper. Trebuie lăsat aşa cam două ore. Dacă vreţi să scăpaţi de miroul de oaie, atunci scufundaţi carnea în lapte clocotit de câteva ori, apoi luaţi de foc şi lăsaţi carnea de miel să stea în lapte cam o oră până se răceşte. Unele persoane preferă să scoată grăsimea, dar eu nu recomand acest lucru, deoarece friptura poaie ieşi seacă. De asemenea, nu exageraţi cu condimentele la friptură. Veţi avea tot felul de arome şi nu veţi mai simţi exact gustul cărnii. Folosiţi condimentele clasice: sare, piper, poate puţin busuioc, usturoi şi ulei de măsline. Puteţi stropi friptura cu vin alb“, mai spune bucătarul.

Cum gătim friptura

Nu este suficient să puneţi carnea la cuptor şi atât. Dacă respectaţi nişte reguli simple veţi obţine un preparat delicios. „Carnea se scoate de la frigider, se aşează în tavă şi se lasă la temperatura camerei o jumătate de oră. Mielul se împănează cu usturoi, se pune sare şi piper, dar şi ulei de măsline. Se încinge cuptorul foarte bine la 220 de grade şi se pune friptura. După 20 de minute se scoate, se stropeşte cu vin alb şi pe pune înapoi la cuptor la 180 de grade. Se lasă aşa o oră sau două în funcţie de cuptor, dar verificaţi din când în când să nu se ardă. La final acoperiţi friptura cu o folie de aluminiu şi lăsaţi aşa 15 minute. Astfel, toate aromele vor rămâne în friptură“, mai spune bucătarul.