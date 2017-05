Cenuşa lui Erik Gulacsi ar putea ajunge pe vârful Denali unde trebuia să meargă şi tânărul. O asociaţie strânge fonduri pentru a-i împlini ultimul vis

Erik Gulacsi era un copil senin care iubea muntele. A mărturisit asta într-un interviu acordat Cotidianului Adevărul cu doar câteva luni înainte de tragedia din Retezat. Eliza Niţescu, o apropiată a familiei îl descrie pe Erik într-un mesaj emoţionant.

„L-am întâlnit pe Erik pe 11 Decembrie 2016, într-un antrenament pe Ciucaş, din seria antrenamentelor destinate plecării pe Aconcagua. 11, adică ziua mea... Cunoscându-l, nu am putut să nu mă gândesc ce cuminte, serios şi muncitor este. Nu am putut să nu îmi doresc să învăţ de la el. Despre ce să învăţ? Despre calm, claritate, hotărâre şi simplitate. Erik nu se panica niciodată, nu renunţa niciodată şi nu se amesteca niciodată în discuţii aprinse. Rămânea mereu senin, dedicat misiunii sale, indiferent la zgomotul din jur şi înţelegător faţă de cei preocupaţi de lucrurile mici: controverse trecătoare, frici fără rost, îndoieli nefondate. Indiferent ce se petrecea în jurul său, Erik îşi urmărea scopul lui şi rămânea în lumea lui. Lumea lui liniştită, în care îndoielile nu aveau loc. Era încrezător şi modest. Curajos şi smerit. Brav şi umil. În acelaşi timp. La 12 ani. Suntem obişnuiţi să măsurăm tot. Inclusiv anii. Pentru mine Erik nu are vârstă. Este un prieten fără ani. Pentru că prin cum şi ce a ales să trăiască, a depăşit graniţa timpului clasic şi a devenit nemuritor “, scrie Eliza Niţescu pe site-ul http://totulesteposibil.galantom.ro.

Cenuşa lui Erik ar putea ajunge pe muntele Denali

Erik Gulacsi, cel mai bun aplinist tânăr al României, cu două recorduri europene la activ, a pierit în avalanşa din Retezat, la sfârşitul lunii aprilie 2017. În memoria lui, Asociaţia Totul este Posibil iniţiază o campanie de strângere de fonduri care vor fi direcţionate familiei. Pentru Erik, viitoarea expediţie importantă urma să aibă loc în 2018, în Alaska. Erik îşi dorea să ajungă în pe cel mai înalt vârf din America de Nord, Denali (6.194 m). Familia sa doreşte ca el să rămână în locul pe care l-a iubit cel mai mult, muntele. Tatăl lui Erik, Bela Gulacsi, şi-a propus ca anul viitor să meargă în expediţia din Alaska pentru a duce acolo o urnă cu cenuşă, oferindu-i lui Erik posibilitatea de a rămâne la înălţime pentru totdeauna.

„În 2018, şi eu şi Erik voiam să ajungem în Denali (cel mai înalt vârf din America de Nord). Acest lucru este încă posibil pentru noi, dar nu despre mine vreau să vorbesc acum, pentru că eu voi vedea cum o să mă descurc. Erik Gulacsi a pierit în avalanşa din Retezat în data de 22 Aprilie, iar în data de 24 Aprilie (2017) trupul lui a fost incinerat. Sunt trei urne de cenuşă, dintre care una va fi dusă pe Denali, de tatăl său, Bela. Pentru asta, avem nevoie să strângem fondurile necesare. Expediţia costă aproximativ 5.000 de euro de persoană. Tu poţi ajuta ca urna cu rămăşiţele pământeşti ale lui Erik să fie dusă pe Denali, iar de acolo el să poată zbura lin deasupra munţilor, rămânând astfel la înâlţime pentru totdeauna, în locul pe care şi l-a ales ca destinaţie pentru următoarea sa expediţie“, a mai scris Eliza Niţescu. Campania se desfăşoară pe siteul Asociaţiei Totul este Posibil.

