Când începe sezonul de schi în Poiana Braşov. Ce modernizări se fac, cât va costa transportul pe cablu şi unde vor parca turiştii

Poiana Braşov are cel mai mare domeniu schiabil din România. FOTOArhivă.

Până la 1 noiembrie, domeniul schiabil Poiana Braşov va fi pregătit pentru înzăpezirea artificială. „În acest an sperăm şi avem intenţia ca în prima parte a lunii decembrie, la fel ca anul trecut, să avem un domeniu schiabil funcţional, desigur, dacă temperaturile vor permite acest lucru. Procedura de înzăpezire, dacă avem temperaturi optime - aceasta înseamnând cel mult minus 4 grade Celsius temperatură maximă, constant - poate să dureze între cinci şi maximum zece zile. Noi am demarat deja procedurile de revizie, obţinere de avize, probe etc şi le vom finaliza în această lună. Vom avea toate instalaţiile de transport pe cablu revizuite şi funcţionale, inclusiv teleschi Ruia, care anul trecut nu a fost pus în funcţiune. El dublează telescaunul Ruia, este un dispozitiv suplimentar, dar este bine să îl avem şi să îl putem folosi dacă este necesar, mai ales la evenimentele competiţionale pe care le avem în vedere“, a declarat Miklos Gantz administratorul public al municipiului.

Lucrări la pârtii şi o parcare nouă

Lacul de acumulare din Poiană este plin în proporţie de 82% din precipitaţii, iar din 10 octombrie cantitate de apă va fi suplimentată cu încă 10%, suficient ca să înceapă procedura de înzăpezire. Toate cele 120 de lăncii, 10 tunuri fixe şi 19 tunuri mobile pentru zăpadă artificială sunt pregătite, se mai lucrează la înlocuirea consumabilelor de la pompele de apă. Plasele de protecţie de pe pârtii au fost înlocuite, în momentul de faţă sunt în mare parte montate cele noi. Au fost îndepărtate rocile desprinse care au ajuns pe pârtie sau copacii căzuţi.

Casieriile şi cartelele sunt şi ele pregătite, iar faţă de anii anteriori, vor exista două dispozitive automate care vor fi utile mai ales la finalul sezonului şi care vor simplifica metoda de recuperare a banilor pentru persoanele care nu şi-au folosit toate punctele de pe cartele. Unul dintre dispozitive va fi montat în apropierea gondolei, iar cel de-al doilea, probabil în zona Centrului de Agrement din Poiană.



Din 15-16 octombrie, parcarea multietajată din Poiana Mică va fi funcţională, iar odată cu deschiderea sezonului de schi, turiştii vor putea să îşi parcheze maşinile aici şi vor avea la dispoziţie autobuze tip shuttle-bus, care să îi transporte din Poiana Mică în zona telecabinei. Acestea vor opri în toate parcările importante de pe traseul Poiana Mică - Telegondolă.

Cât va costa transportul pe cablu

Tarifele pentru intalaţiile de transport pe cablu vor fi şi ele propuse spre aprobare Consiliului Local, însă propunerea executivului Primăriei este de a le păstra la nivelul celor din sezonul trecut.

Biletul pentru urcare/coborâre cu telecabina sau telegondola este de 20 lei/călătorie pentru adulţi şi 10 lei pentru copii, iar un bilet cu o urcare şi o coborâre este 35 de lei pentru adulţi şi 17 lei pentru copii. În cazul cartelelor de acces, acestea vor putea fi achiziţionate şi/sau încărcate cu 6 până la 240 de puncte. Şase puncte costă 30 de lei pentru adulţi şi 15 lei petnru copii, însă costul pentru fiecare punct scade semnificativ dacă sunt achiziţionate pachete cu mai multe puncte De exemplu, o cartelă de 30 de puncte costă 100 de lei pentru adulţi şi 55 de lei pentru copii. Pentru fiecare urcare în baza cartelei cu puncte, vor fi taxate şase puncte pentru telecabina Capra Neagră şi telegondolă, două puncte pentru teleschiurile Bradul şi Ruia sub teleferic, şi un punct pentru teleschiurile Stadion şi Kanzel.

Care sunt pârtiile din Poiana Braşov

În Poiana Braşov se va putea schia în sezonul rece pe următoarele pârtii: Drumul Roşu (5,8 kilometri) şi variantele sale, de 2,95 kilometri lungime, pe pârtia Lupului (2,62 kilometri) şi Kanzel (0,80 kilometri)- toate considerate dificile, pe pârtiile Sulinar (2,82 kilometri) şi variantele sale (1,70 kilometri), de dificultate medie, pe Bradul (0,50 kilometri) şi Stadion (0,10 kilometri), de dificultate uşoară. De asemenea pe pârtia Bradul se poate schia şi în nocturnă.