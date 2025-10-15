Articol publicitar

Tineco lansează oficial propriul magazin online în România

0
0
Publicat:

Tineco, unul din liderii globali pe piața de aspiratoare verticale, anunță lansarea propriului magazin online: www.tinecostore.ro.

TINECO site 1 png

Noua platformă reunește întreaga gamă de produse și accesorii Tineco disponibile pe piața locală, oferind clienților o experiență completă de cumpărare direct de la brand.

Pentru a marca lansarea, Tineco oferă promoții speciale pe tot parcursul lunii octombrie, disponibile exclusiv pe noul magazin online.

În centrul ofertelor de lansare se află Tineco Floor One S9 Artist Premium, vârful de gamă al brandului, care poate fi achiziționat cu o reducere de 1500 lei.

De asemenea, consumatorii locali se pot bucura de oferte atractive și la alte modele populare:

- Tineco Floor One S7 Steam Plus – singurul aspirator de pe piață care aspiră, spală și dezinfectează cu abur simultan, are o reducere de 900 lei.

- Tineco iFloor Y2 Plus, cel mai accesibil model vertical 2-în-1 (aspirare și spălare), este disponibil la un preț sub 1000 lei.

La doar jumătate de an de la lansarea oficială a brandului pe plan local, suntem mândri să anunțăm propriul nostru magazin online. Noua platformă tinecostore.ro reprezintă un pas important în extinderea prezenței Tineco în România, permițându-ne să interacționăm direct cu consumatorii și să le oferim acestora o experiență completă: de la disponibilitatea unui portofoliu extins de produse și accesorii, până la lansări în premieră și suport post-achiziție," a declarat Ciprian Mirea, Country Manager Tineco România.

Tineco Floor One S9 Artist Premium

Modelul Tineco Floor One S9 Artist Premium este, așa cum îi spune numele, o capodoperă a inovației în curățenie, dar și a designului de produs. 

Echipat cu tehnologii inovatoare precum 360° SmoothDrive sau HyperStrech, vârful de gamă Tineco reduce efortul de manevrare cu 50% și conferă posbilitatea dispozitivului de a se întinde orizontal la 180°.

Produsul dispune și de tehnologia Dual-Block Anti-Tangle, care gestionează eficient atât părul de animale, cât și părul uman – cele două lamele de curățare ale periei, una tip pieptene și cealaltă netedă, captează părul pentru a preveni formarea de blocaje, iar apoi înlătură eficient părul și apa murdară de pe peria dispozitivului, asigurând o curățenie impecabilă.

Modelul Floor One S9 Artist se bucură de o perioadă de funcționare de 50 minute (în poziția orizontală), permițând astfel curățarea întregii locuințe cu o singură încărcare. Datorită designului ergonomic și a poziționării butonului de pornire în partea superioară a mânerului, acesta permite controlul cu degetul mare de la aceeași mână cu care utilizatorul manevrează dispozitivul, chiar în timpul utilizării.

Tineco Floor One S7 Steam Plus Modelul Tineco Floor One S7 Steam Plus se numără printre cele mai bine vândute produse ale mărcii. Acesta curăță și dezinfectează eficient, eliminând 99,99% dintre bacterii mulțumită tehnologiei sale HyperSteam. Dispozitivul beneficiază, de asemenea, de auto-curățare cu abur pentru a asigura o igienă sporită și a elimina posibilitatea dezvoltării de mirosuri neplăcute și de bacterii în interiorul componentelor sale.

Tineco iFloor Y2 Plus

Tineco iFloor Y2 Plus aduce performanța aspirării și spălării simultane într-un format accesibil și ușor de utilizat. Echipat cu un sistem de curățare dublă, motor puternic și o perie rotativă care atinge 450 de rotații pe minut, dispozitivul îndepărtează rapid lichidele, praful și petele de pe suprafețe dure. Rezervorul de apă curată de 1 litru și cel de apă murdară de 0,8 litri asigură eficiență sporită, iar funcția de auto-curățare menține aparatul pregătit pentru utilizare oricând. Cu un preț sub 1000 de lei, cu ocazia campaniei promoționale de lansare a Tinecostore.ro, Y2 Plus este alegerea ideală pentru cei care doresc să descopere tehnologia Tineco la un cost convenabil.

Noul site local Tineco este foarte util și clienților care au achiziționat deja produse ale brandului. Astfel, aceștia vor putea comanda accesorii originale Tineco, dar și detergentul special formulat Tineco. 

În plus, în curând vor fi disponibile pe platformă și noile modele înbunătățiteTineco.

Aspiratoarele Tineco sunt prezente oficial pe plan local din luna martie a acestui an, prin partenerii locali de retail eMAG și Altex. 

Despre Tineco

Fondată în 1998, compania Tineco a lansat primul aspirator inteligent din lume în 2019. Astăzi, brandul s-a transformat într-un lider global în domeniul electrocasnicelor inteligente pentrucasă, cu produse în categoriile îngrijire a pardoselilor, bucătărieși îngrijire personală. Tineco își menține angajamentul față de viziunea sa de a face viața mai ușoară prin tehnologii inteligente și prin dezvoltarea în permanență de noi dispozitive.

Cu peste 14 milioane de utilizatori la nivel global, în piețe cheie precum America de Nord, Europa și Asia, Tineco continuă să se concentreze pe inovație și produse de înaltă calitate. De la aspiratoare inteligente la sisteme avansate de curățenie de ultimă generație, Tineco rămâne un brand de referință în industrie.

Pentru informații suplimentare și inspirație în curățenie vă invităm să ne urmăriți în social mediahttps://www.instagram.com/tineco.romania/ și https://www.tiktok.com/@tinecoromania.

Magazin

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
digi24.ro
image
Un român s-a furișat în Muzeul Drents înainte de furtul Coifului de la Coțofenești. Legături cu o bandă de hoți de artă
stirileprotv.ro
image
Un bărbat deține cel mai lung nume din lume. Povestea din spatele celor 2.253 de cuvinte întinse pe 7 pagini pe certificatul de naștere
gandul.ro
image
BREAKING NEWS. Judecătorii militari au respins cererea de rejudecare a procesului soților Elena și Nicolae Ceaușescu
mediafax.ro
image
Dezvăluiri șocante! Pilotul profesionist este acuzat că a violat o asistentă care avea grijă de Michael Schumacher chiar în casa germanului!
fanatik.ro
image
Se pensionează la 48 de ani și vrea să lucreze în privat. Cine este Mihail Udroiu, judecătorul care a respins arestările din dosarul Nordis
libertatea.ro
image
„Putin luptă pentru viața sa”. Avertismentul ministrului estonian de externe
digi24.ro
image
„Domnule Băluță, patinoarul nu e frigider!” Spectatorii, cu căciuli și mănuși la meci, ieșeau afară ca să se încălzească
gsp.ro
image
David Alaba, OUT! Austriecii au făcut anunțul, după 0-1 cu România
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
„Viața ta e urmărită la fiecare pas”. Țara în care toți oamenii sunt monitorizați de „Aadhaar”, sistemul care înregistrează și retina
antena3.ro
image
Raport devastator al Consiliului Europei: Tratament inuman și degradant în spitalele de psihiatrie din România
observatornews.ro
image
Titi Aur, analiza teribilului accident din Berceni! Cine este, de fapt, adevăratul vinovat al tragediei
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
prosport.ro
image
Ce comisioane se percep în cazul pensiilor private obligatorii. Cifre exacte
playtech.ro
image
“A fost ca un ștergător de parbrize! A ras tot!”. Mircea Lucescu, elogii pentru titularul naționalei la care nu se aștepta nimeni!
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Acuzat de viol în casa lui Michael Schumacher. Asistenta din echipa medicală a legendarului pilot a depus plângere
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
A murit Andrei Bacalu! Jurnalistul TVR a transmis primii pași pe Lună făcuți de Neil Armstrong în premieră la televizor
kanald.ro
image
S-a schimbat Codul Rutier – aplicația care te ajută să sancționezi șoferii agresivi în trafic. Cum funcționează, procedura completă
playtech.ro
image
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
wowbiz.ro
image
Vlăduța Lupău, declarații despre al treilea COPIL! Artista le-a arătat fanilor imagini cu burtica ei! Ea și Adi Rus mai au doi băieței, pe Iair și pe Isaia!
romaniatv.net
image
Rezerviștii din București și Ilfov, chemați la ordin. Ce riscă cei care nu se prezintă
mediaflux.ro
image
O nouă prezentatoare TV a știrilor de sport din România: „Acum am ocazia să îmbin această pasiune cu profesia mea”
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Zodii care pot regreta deciziile financiare luate în grabă: horoscop egiptean pentru 14 octombrie 2025
actualitate.net
image
A murit artistul pe care românii îl adorau în timpul comunismului: „Am mai pierdut o legendă”
click.ro
image
Te trezești des între 2 și 3 dimineața? Nu este o coincidență! Corpul tău te avertizează despre ceva grav
click.ro
image
Dezvăluire neașteptată! Mădălin Ionescu, părere sinceră despre Mircea Badea: „Pot să spun un singur lucru”. Au fost colegi de trust
click.ro
Prințul Abdul Mateen al Bruneiului e foarte occidental Instagram jpg
Mult așteptatul bebe regal a fost anunțat. La doi ani de la nunta fastuoasă, Prințul Mateen din Brunei devine tată
okmagazine.ro
Jennifer Aniston sursa foto Profimedia jpg
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției
clickpentrufemei.ro
Nicolae Ceaușescu (© „Fototeca online a comunismului românesc”)
Corupția în justiția comunistă din anii `80
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal în toiul nopții la Adriana Bahmuțeanu acasă! Poliția, chemată la 1 dimineața: „E o nenorocire”
image
A murit artistul pe care românii îl adorau în timpul comunismului: „Am mai pierdut o legendă”

OK! Magazine

image
Kate are ceva ce Meghan nu poate copia niciodată: aerul de prințesă Disney. Momentele în care te întrebi dacă-i vis sau realitate

Click! Pentru femei

image
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției

Click! Sănătate

image
Medic: „Demența începe la picioare!”