Tineco lansează oficial propriul magazin online în România

Tineco, unul din liderii globali pe piața de aspiratoare verticale, anunță lansarea propriului magazin online: www.tinecostore.ro.

Noua platformă reunește întreaga gamă de produse și accesorii Tineco disponibile pe piața locală, oferind clienților o experiență completă de cumpărare direct de la brand.

Pentru a marca lansarea, Tineco oferă promoții speciale pe tot parcursul lunii octombrie, disponibile exclusiv pe noul magazin online.

În centrul ofertelor de lansare se află Tineco Floor One S9 Artist Premium, vârful de gamă al brandului, care poate fi achiziționat cu o reducere de 1500 lei.

De asemenea, consumatorii locali se pot bucura de oferte atractive și la alte modele populare:

- Tineco Floor One S7 Steam Plus – singurul aspirator de pe piață care aspiră, spală și dezinfectează cu abur simultan, are o reducere de 900 lei.

- Tineco iFloor Y2 Plus, cel mai accesibil model vertical 2-în-1 (aspirare și spălare), este disponibil la un preț sub 1000 lei.

„La doar jumătate de an de la lansarea oficială a brandului pe plan local, suntem mândri să anunțăm propriul nostru magazin online. Noua platformă tinecostore.ro reprezintă un pas important în extinderea prezenței Tineco în România, permițându-ne să interacționăm direct cu consumatorii și să le oferim acestora o experiență completă: de la disponibilitatea unui portofoliu extins de produse și accesorii, până la lansări în premieră și suport post-achiziție," a declarat Ciprian Mirea, Country Manager Tineco România.

Tineco Floor One S9 Artist Premium

Modelul Tineco Floor One S9 Artist Premium este, așa cum îi spune numele, o capodoperă a inovației în curățenie, dar și a designului de produs.

Echipat cu tehnologii inovatoare precum 360° SmoothDrive sau HyperStrech, vârful de gamă Tineco reduce efortul de manevrare cu 50% și conferă posbilitatea dispozitivului de a se întinde orizontal la 180°.

Produsul dispune și de tehnologia Dual-Block Anti-Tangle, care gestionează eficient atât părul de animale, cât și părul uman – cele două lamele de curățare ale periei, una tip pieptene și cealaltă netedă, captează părul pentru a preveni formarea de blocaje, iar apoi înlătură eficient părul și apa murdară de pe peria dispozitivului, asigurând o curățenie impecabilă.

Modelul Floor One S9 Artist se bucură de o perioadă de funcționare de 50 minute (în poziția orizontală), permițând astfel curățarea întregii locuințe cu o singură încărcare. Datorită designului ergonomic și a poziționării butonului de pornire în partea superioară a mânerului, acesta permite controlul cu degetul mare de la aceeași mână cu care utilizatorul manevrează dispozitivul, chiar în timpul utilizării.

Tineco Floor One S7 Steam Plus Modelul Tineco Floor One S7 Steam Plus se numără printre cele mai bine vândute produse ale mărcii. Acesta curăță și dezinfectează eficient, eliminând 99,99% dintre bacterii mulțumită tehnologiei sale HyperSteam. Dispozitivul beneficiază, de asemenea, de auto-curățare cu abur pentru a asigura o igienă sporită și a elimina posibilitatea dezvoltării de mirosuri neplăcute și de bacterii în interiorul componentelor sale.

Tineco iFloor Y2 Plus

Tineco iFloor Y2 Plus aduce performanța aspirării și spălării simultane într-un format accesibil și ușor de utilizat. Echipat cu un sistem de curățare dublă, motor puternic și o perie rotativă care atinge 450 de rotații pe minut, dispozitivul îndepărtează rapid lichidele, praful și petele de pe suprafețe dure. Rezervorul de apă curată de 1 litru și cel de apă murdară de 0,8 litri asigură eficiență sporită, iar funcția de auto-curățare menține aparatul pregătit pentru utilizare oricând. Cu un preț sub 1000 de lei, cu ocazia campaniei promoționale de lansare a Tinecostore.ro, Y2 Plus este alegerea ideală pentru cei care doresc să descopere tehnologia Tineco la un cost convenabil.

Noul site local Tineco este foarte util și clienților care au achiziționat deja produse ale brandului. Astfel, aceștia vor putea comanda accesorii originale Tineco, dar și detergentul special formulat Tineco.

În plus, în curând vor fi disponibile pe platformă și noile modele înbunătățiteTineco.

Aspiratoarele Tineco sunt prezente oficial pe plan local din luna martie a acestui an, prin partenerii locali de retail eMAG și Altex.

Despre Tineco

Fondată în 1998, compania Tineco a lansat primul aspirator inteligent din lume în 2019. Astăzi, brandul s-a transformat într-un lider global în domeniul electrocasnicelor inteligente pentrucasă, cu produse în categoriile îngrijire a pardoselilor, bucătărieși îngrijire personală. Tineco își menține angajamentul față de viziunea sa de a face viața mai ușoară prin tehnologii inteligente și prin dezvoltarea în permanență de noi dispozitive.

Cu peste 14 milioane de utilizatori la nivel global, în piețe cheie precum America de Nord, Europa și Asia, Tineco continuă să se concentreze pe inovație și produse de înaltă calitate. De la aspiratoare inteligente la sisteme avansate de curățenie de ultimă generație, Tineco rămâne un brand de referință în industrie.

Pentru informații suplimentare și inspirație în curățenie vă invităm să ne urmăriți în social mediahttps://www.instagram.com/tineco.romania/ și https://www.tiktok.com/@tinecoromania.