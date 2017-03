O pensionară care locuieşte în centrul oraşului trăieşte fără apă şi canalizare de jumătate de an: un constructor i-a tăiat ţevile care trec pe terenul său

Irina Varga, o pensionară de 73 de ani, fostă ingineră de proiectări, nu are canalizare din luna mai a anului trecut şi canalizare din luna noiembrie, asta în ciuda faptului că femeia locuieşte în zona zero a oraşului Bistriţa, în centrul istoric.

În urmă cu câţiva ani, femeia a vândut o parte din teren şi jumătate din casă unui bistriţean stabilit în Austria. Acesta a vândut mai departe bucata de teren unei bistriţence, care intenţionează să ridice acolo o clădire, cu cafenea şi terasă la parter şi camere în regim hotelier la etaje.

Pensionara de 73 de ani, care a muncit zeci de ani în proiectări, i-a acordat investitoarei toate acordurile necesare pentru ridicarea acestei clădiri. Singura pretenţie a femeii, stipulată într-un act notarial, a fost ca instalaţiile şi partea sa din casă afectate de şantier să fie refăcute.

Aceasta nu s-a gândit însă să stipuleze şi un termen limită şi nici să-i interzică investitoarei să-i taie apa şi canalizarea pe o perioadă aşa lungă. Nebănuitul însă s-a întâmplat. Constructorul i-a tăiat femeii canalizarea în luna mai a anului trecut, iar în luna noiembrie şi apa.





Lângă casa femeii se ridică o clădire care va adăposti un local şi mai multe camere în regim hotelier

Aşa se face că femeia şi-a făcut nevoile în pungi pe care mai apoi le-a dus la ghenele de gunoi din zonă şi s-a spălat cu apa adusă cu bidoanele de fiul său. Hainele îi sunt spălate de nora sa, întrucât nici maşina de spălat nu-i funcţionează.

Salvarea femeii: bidoane de 5 litri cu apă aduse de fiul său săptămânal

„Apă nu am din noiembrie, iar canalizare din mai. Fără apă şi canal aşa de greu e să stai. Foarte greu mă descurc. Feciorul îmi aduce de la el apă cu sticle din acestea de 5 litri. La fiecare jumătate de săptămână trebuie să vină să îmi aducă altele că mi se termină. Hainele mi le spală noră-mea, tot acolo fac şi baie. Fecalele le duc la ghenele de gunoi. E dezastru”, mărturiseşte femeia.

Acestea nu sunt singurele neplăceri de care s-a lovit femeia în ultima jumătate de an. Cum casa i-a fost tăiată în două, iar o parte a fost dărâmată pentru a face loc noii construcţii, prin podul jumătăţii de case care a mai rămas bate vântul, iar încălzirea imobilului este o sarcină cel puţin dificilă. De asemenea, maşinile grele care au trecut prin zonă au dus la fisuri în pereţii casei femeii.

Femeia a încercat să rezolve problema cu constructorul, însă acesta a amânat-o iar mai apoi nu i-a mai răspuns la telefon. Atunci, fosta ingineră s-a pus pe făcut sesizări. A făcut sesizări la Primăria Bistriţa, Poliţia Locală, Inspectoratul Teritorial în Construcţii, Aquabis (administratorul reţelelor de apă şi canalizare) şi chiar la Inspectoratul de Poliţie Judeţean, care a început o anchetă în acest sens.

Ironia sorţii, femeia a lucrat chiar în domeniu zeci de ani

Niciuna dintre aceste instituţii nu a putut să oblige constructorul s-o rebranşeze pe femeie. „Nu se mişcă nimic. Am făcut sesizări peste sesizări. Ce mă fac la vară fără apă? Nu m-am gândit că mă lasă fără apă chiar atâta timp. Eu am fost cumsecade cu ei şi le-am dat tot ce au cerut, toate avizele şi semnăturile”, completează femeia.

Afectat de această situaţie este şi fiul femeii, care, culmea lucrează în domeniu, fiind inginer de instalaţii. Acesta are amenajat biroul în casa mamei sale şi nu poate folosi nici el toaleta şi nici nu are apă la birou. Constructorul nu a putut fi contactat pentru a comenta această situaţie.

