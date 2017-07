Înmormântarea live, viral pe Facebook. Decedatul a fost strivit de propria maşină în timpul examenului de Bacalaureat

Accidentul s-a produs marţi , 27 iunie, pe strada Valea Podului din oraşul Năsăud. Un tânăr de 19 ani şi-a scos iubita de clasa a IX-a la o plimbare cu maşina. La un moment dat, cei doi au ajuns pe strada Valea Podului, o stradă de pământ, îngustă şi foarte abruptă.

Se pare câ cei doi căutau un loc pentru câteva momente de intimitate. La un moment dat, autoturismul nu a mai putut înainta şi a început să derapeze, din cauza terenului accidentat. Atunci, tânărul a ieşit din maşină şi a încercat să împingă autoturismul, însă acesta a rămas prins între autoturism şi marginea drumului, făcându-se o presiune asupra toracelui, care i-a oprit inima.

Adolescenta care se afla cu el a început să strige pentru ajutor, iar la locul incidentului a apărut o femeie care locuieşte în zonă. Imediat după ce a apărut femeia, copila s-a speriat şi a fugit, fiind ulterior identificată de către poliţişti şi dusă la audieri.

Văzând că nu poate să-l elibereze pe tânăr, femeia la rândul său a început să strige după ajutor. La scurt timp au apărut mai mulţi bărbaţi, care au reuşit să-l elibereze pe tânăr, folosindu-se de un par.

„Când am coborât de la deal maşina era de-a latul drumului. Celălalt băiat a băgat un par sub maşină şi am ridicat maşina şi un alt bărbat l-a scos. Când am venit noi era singur la maşină, am înţeles că mai era o copilă, dar noi n-am găsit-o acolo”, spune unul dintre bărbaţii care l-a ajutat pe tânăr.

Imediat, la faţa locului a ajuns şi un echipaj de prim ajutor SMURD, care a început manevrele de resuscitare, găsindu-l pe tânăr în stop cardio-respirator.

Tânărul a ajuns în stare comatoasă la spital şi nu şi-a mai revenit, fiind menţinut în viaţă cu ajutorul aparatelor. Potrivit purtătorului de cuvânt al Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa, Mihaela Mastan, acesta a decedat vineri dimineaţă, în data de 30 iunie, în jurul orei 04:50.

Înmormântarea, transmisă live pe Facebook

Demy Bădiţă a fost înmormântat luni, 3 iulie, slujba fiind transmisă live pe pagina de Facebook a Bisericii Penticostale „Betel” din Rebrişoara . Filmarea se întinde pe două ore şi este realizată cu ajutorul mai multor camere.

Aceasta prezintă sicriul cu tânărul, discursurile pastorului şi apropiaţilor, un cor care cântă, dar şi familia care plânge lângă sicriu.

În mai puţin de 24 de ore, filmarea a adunat 73.000 de vizualizări şi peste 450 de distribuiri. Filmat şi transmis live a fost şi priveghiul tânărului, dar şi transportul la groapă.

aici. Reprezentanţii bisericii şi familia au ales să promoveze înmormântarea pe Facebook, pentru a putea fi alături de ei şi cei plecaţi peste hotare. Mesajele acestora nu au întârziat să apară, sub formă de comentarii pe pagina de Facebook a bisericii. Filmările pot fi urmărite

Vă mai recomandăm: