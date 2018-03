9 predicţii neobişnuite care chiar s-au adeverit: de la filmul care dezvăluia unde se ascunde Bin Laden la cartea unde era descrisă scufundarea Titanicului

Publicaţia BusinessInsider a făcut un top al celor mai neobişnuite predicţii care s-au adeverit:

- În 1660, Robert Boyle făcea o serie de predicţii ce păreau ciudate pentru acele timpuri. Printre ele se numără una potrivit căreia transplanturile vor fi posibile sau că se vor putea trata bolnavii „de la distanţă”. Ambele predicţii s-au îndeplinit. Acesta a mai „prezis” GPS-ul, referindu-se la o metodă practică şi sigură de a determina poziţionarea pe un traseu.

- Ezra Stiles, preşedintele Universităţii Yale, susţinea în 1783 că populaţia Americii va ajunge la 300 de milioane de locuitori, în doar 200 de ani. 200 de ani mai târziu, populaţia Statelor Unite atingea 300 de milioane de locuitori.

- În 1840, Alexis de Tocqueville a vorbit despre un posibil „război mondial” în „Democracy in America”. În spatele acestuia s-ar afla lupta pentru putere. Aceasta predicţie s-a adeverit câteva decenii bune mai târziu.

- În 1865, cu mai bine de 100 de ani înainte, Jules Verne prevedea o călătorie pe lună. Printre detaliile pe care le-a nimerit s-a numărat statul de unde racheta a fost lansată (Forida), numele rachetei (Apollo 11) şi numărul de astronauţi participanţi.

- Scufundarea Titanicului, „prezisă” de o nuvelă numită: „Futility, or The Wreck of the Titan”. Practic, cartea descria în detaliu cum cea mai mare navă construită vreodată se ciocnea cu un gheţar şi se scufunda. Titanic s-a scufundat exact cum era descris în nuvelă, 14 ani mai târziu.

- În 1909, Nikola Tesla vorbea despre dispozitivele wireless. „Curând va fi posibil să transmitem mesaje wireless oriunde în lume, orice individ putând să facă asta cu propriile aparaturi”, spunea Tesla pentru New York Times în 1909.

- În 1914, scriitorul H.G. Wells, vorbea în „The World Set Free” despre cum un oraş era distrus de o bombă atomică. Proiectul în cadrul căruia s-a proiectat bomba atomică a început abia în 1942, adică 28 de ani mai târziu.

- În 1987, Roger Ebert vorbea despre servicii precum Netflix, care îţi aduc serialul preferat oricând: „Vom avea ecrane plate şi mari, iar la o apăsare de buton vom putea spune sistemului ce film vrem, când vrem”, spunea Roger Ebert într-un interviu pentru o revistă.

- În 2006, serialul de televiziune Scrubs susţinea că Bin Laden se ascunde în Pakistan. Acesta a fost găsit de către soldaţii americani ascunzându-se într-o casă din Pakistan.

Vă mai recomandăm: