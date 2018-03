Jocurile Speciale de Iarnă din Cavnic au reunit peste 130 de copii şi tineri cu nevoi speciale

Copiii şi tinerii au fost organizaţi în 10 echipe şi au participat, pe rând, la cele şapte probe ale competiţiei. Au jucat fotbal, şotron pe zăpadă, paraşută, popice, s-au întrecut la trasul frânghiei şi la ştafeta cu lingura cu ou şi s-au dat cu săniuţa pe pârtie.

Distracţia de pe pârtie s-a terminat cu un moment festiv, în care toţi participanţii au primit diplome, medalii şi tricouri. Copiii şi tinerii au fost foarte încântaţi de ziua petrecută pe pârtie, în zăpadă, dar mai ales de activităţile care au fost o ocazie foarte bună de a se întrece între ei. De altfel, pentru copiii şi tinerii cu nevoi speciale această competiţie reprezintă, în fiecare an, cel mai aşteptat eveniment.

La ediţia din acest an a Jocurilor Speciale de Iarnă s-au aflat voluntarii de la organizaţia de tineret YMCA Baia Mare şi cei ai Hope and Homes for Children, care au fost alături de participanţi pe parcursul întregului eveniment.

Hope and Homes for Children organizează Jocurile Speciale de Iarnă încă din anul 2000, cu scopul integrării sociale a copiilor şi tinerilor cu nevoi speciale prin activităţi de petrecere a timpului liber şi întreceri sportive specifice sezonului de iarnă.

Evenimentul sportiv a fost organizat de Fundaţia Hope and Homes for Children România şi susţinut de Bridges for New Beginnings, SUA.