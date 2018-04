Alunecările de teren afectează lucrările la depozitul ecologic de la Fărcaşa. Cum vor aleşii judeţeni să rezolve problema

Proiectul privind depositul ecologic de la Sârbi – Fărcaşa a fost discutat la ultima întâlnire a consilierilor judeţeni. Efectuarea lucrărilor a fost întârziată din mai multe motive, unul fiind alunecările de teren care au avut loc acolo, afectând siguranţa construcţiei. Despre alunecările de teren înregistrate la Sârbi, dar şi despre cum se poate pune în siguranţă construcţia realizată a vorbit Dan Păunescu, şeful catedrei de Construcţii hidrotehnice şi alimentări cu apă şi canalizări la Facultatea de Hidretehnică din cadrul Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti, care a arătat că este la curent cu tot ce se realizează pe plan mondial în acest domeniu. El a precizat că a intrat în acest proiect în urma licitaţiei care a fost organizate de Consiliul Judeţean Maramureş pentru oferirea unei expertize, colaborând cu o firmă de construcţii din Constanţa. În informarea făcută plenului CJ, care a durat aproximativ o oră, a subliniat faptul că, a analizat în detaliu întregul proiect realizat până acum şi a constatat vulnerabilităţi în gândirea documentaţiei, încă de la început. Referitor la alunecarea de teren, el a concluzionat că există soluţii pentru oprirea acesteia şi că problemele pot fi rezolvate prin măsuri strategice. ”Nu vreau să rămână în urma noastră o lucrare de care să ne fie ruşine, vrem să lăsăm ceva de care să vă folosiţi. Lucrez în domeniul alunecărilor de teren din anul 1988, iar alături de directorul firmei din Constanţa, participăm la toate întâlnirile de lucru care au loc în Maramureş, la toate discuţiile pe tema SMID Fărcaşa. Acest proiect a parcurs toţi paşii birocratici prin faptul că s-a făcut studiul de fezabilitate, s-au ales proiectanţii, s-au realizat şi analizat proiecte, s-a făcut studiul geo, există o documentaţie extrem de stufoasă care dovedeşte faptul că, instituţia Consiliului Judeţean Maramureş şi-a făcut treaba. Când am ajuns în zona Sârbi am văzut nenumărate alunecări de teren, cantităţi enorme de apă, zone din amplasament la care nu puteai ajunge, iar o parte din platformele tehnologice erau puse în pericol de situaţia creată. Noi, ca experţi, trebuie să spunem dacă e bine sau rău ce s-a făcut şi ce trebuie făcut pe mai departe. Am constatat că proiectul era extrem de vulnerabil, mai ales privind studiile iniţiale, care au fost deficitare. Totuşi, m-am ocupat de multe situaţii de alunecări de teren în aceste trei decenii de activitate şi nu am înregistrat până în prezent niciun eşec, motiv pentru care am convingerea că vom rezolva şi problema de la Sârbi. În luna octombrie a acestui an proiectul va fi finalizat, iar expertiza mea va fi una încununată de succes şi de această dată, oferind soluţii utile pentru fiecare alunecare de teren”, a declarat Dan Păunescu. Acesta a prezentat şi un film video cu alunecările de teren de la Sârbi, dar şi variantele pe care le prevede pentru rezolvarea acestei situaţii, la final răspunzând tuturor întrebărilor adresate de consilierii judeţeni.

Cu această ocazie, consilierii judeţeni au votat pentru acordarea sumei de 150.300 lei în vederea realizării de investigaţii suplimentare pentru protejarea investiţiei. ”Potrivit experţilor, nu sunt lucruri foarte complicate pe care trebuie să le facem, însă trebuie să luăm anumite măsuri în regim de urgenţă. Avem obligativitatea de a respecta ad literam proiectul şi implicit contractul de finanţare, deoarece vorbim despre bani europeni. Odată ce vom finaliza acest proiect, putem să ne gândim la proiecte complementare”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea.