FOTO Sute de preoţi de la Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului vin în ajutorul bolnavilor de cancer şi a persoanelor cu dizabilităţi într-un proiect fără precedent

„Bolnav am fost şi m-aţi cercetat" este numele programului pus la punct de Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, prin care eparhia încearcă să vină în ajutor celor cu probleme de sănătate. Proiectul, susţinut de IPS Ioachim Băcăuanul, va presupune alocarea unor resurse importante şi eforturi în plus pentru preoţii din sutele de parohii ale Arhiepiscopiei, care acoperă judeţul Bacău şi jumătate din judeţul Neamţ. „În cadrul acestui program social preoţii vor săvârşi rugăciuni pentru sănătatea bolnavilor, slujba Tainelor Sfântului Maslu, Spovedaniei şi Împărtăşaniei, şi vor acorda diferite ajutoare: medicamente, kituri igienice, alimente, hrană caldă, îmbrăcăminte, fructe, dulciuri, cărţi de rugăciuni, icoane, etc. Acest program are scop oferirea unui suport moral şi alinarea suferinţelor persoanelor bolnave de pe cuprinsul Eparhiei, prin oferirea de asistenţă spirituală şi materială, în vederea depăşirii situaţiei dificile pe care o traversează beneficiarii şi membrii familiilor acestora“, se arată într-un comunicat al Arhiepiscopiei de pe site-ul propriu.



Concret, prin intermediul preoţilor şi credincioşilor din cele şase protopopiate, dar şi cu ajutorul serviciilor sociale oferite de ONG-urile eparhiale, vor avea loc acţiuni pentru sprijinirea bolnavilor din spitale, în căminele de bătrâni, în centrele pentru persoane cu handicap, în centrele rezidenţiale dar şi la domiciliul persoanelor nedeplasabole. De asemenea, diferite categorii de persoane cu dizabilităţi (nevăzători, HIV/SIDA, sindrom DOWN, cu deficienţe de auz, autism, etc.) vor fi invitate în cadrul comunităţilor parohiale, pentru participarea la sfintele slujbe, agape creştine şi discuţii pe teme duhovniceşti, special organizate în cadrul acestui proiect.

Activităţile programului vor fi planificate conform sărbătorilor religioase anuale (Sfintele Paşti, Naşterea Domnului, etc.), dar şi după zilele internaţionale care evocă la nivel global persoanele care suferă de anumite boli.

Catedrala Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului din municipiul Roman FOTO Mircea Merticariu

Ziua de 25 ianuarie este Ziua mondială a bolnavilor de lepră, perioada cuprinsă între 22-28 ianuarie este Săptămâna Europeană de Prevenţie a Cancerului de Col Uterin, data de 4 februarie reprezintă Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului, 11 februarie este Ziua Mondială a Bolnavului - ce anul acesta a ajuns la cea de-a 24 ediţie, iar data de 15 februarie a fost declarată încă din 2003 ca Ziua Internaţională a Copiilor cu Cancer.

Programul proiectului anunţat de Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului este următorul:

- 4 februarie – ziua internaţională a bolnavilor de cancer

- 11 februarie - ziua internaţională a bolnavilor

- 21 martie - ziua internaţională a sindromului DOWN

- 2 aprilie - ziua internaţională a autismului

- 7 aprilie - ziua internaţională a sănătăţii

- 5 iunie - ziua împotriva violenţei asupra copilului în România

- 14 iunie - ziua internaţională a donatorului de sânge

- 28 iulie - ziua internaţională a luptei împotriva hepatitei

- 21 septembrie - ziua internaţională a luptei împotriva bolii Alzheimer

- 26 septembrie - ziua internaţională a contracepţiei

- 1 octombrie - ziua internaţională a persoanelor în vârstă

- 15 octombrie - ziua internaţională a nevăzătorilor

- 14 noiembrie - ziua internaţională a diabetului

- 1 decembrie - ziua internaţională de combatere a SIDA

Ce-au făcut şapte preoţi de ziua internaţională dedicată bolnavilor de cancer

Pe 4 februarie, de ziua internaţională a bolnavilor de cancer, şapte preoţi slujitori din Protopopiatul Bacău, împreună cu preotul de caritate Rusu Dan au oficiat Taina Sfântului Maslu pentru cele 10 persoane de la Secţia de Îngrijiri Paleative din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău.

„ Au fost rostite cu acest prilej rugăciuni pentru sănătatea bolnavilor şi a personalului medical din cadrul secţiei. La sfârşit, prin donaţia unei familii de credincioşi care sprijină frecvent persoanele nevoiaşe bolnavii au primit din partea Fundaţiei ”Episcop Melchisedec” Filiala Bacău o serie de kituri igienico-sanitare necesare pentru perioada spitalizării, precum şi iconiţe şi fructe. Menţionăm aici şi ajutorul constând în 20 de perne pentru bolnavi, oferit prin implicarea Părintelui Rusu Dan, preot de caritate în cadrul Spitalului Judeţean Bacău“, a declarat Eugen-Ciprian Ciuche, consilier în cadrul Sectorului Social-Filantropic al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului.

Proiectul continuă pe 11 februarie, când este ziua internaţională a bolnavilor. Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, preoţii şi credincioşii din cele şase protopopiate, vor veni în sprijinul persoanelor suferinde, aflate în spitalele din cuprinsul Eparhiei, săvârşind Slujba Sfântului Maslu în aproximativ 27 de instituţii pentru îngrijirea bolnavilor şi oferind bolnavilor daruri, constând în kituri sanitare.