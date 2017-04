FOTO Oficialii Comisiei Europene, preocupaţi de eşecul proiectelor importante ale Bacăului. Memorandum pentru sistemul integrat al deşeurilor

Oficialii Comisiei Europene sunt preocupaţi de proiectele de anvergură ale Bacăului care sunt blocate de birocraţie şi litigii. O delegaţie de opt persoane, condusă de Carsten Rasmussen, comisarul şef al Direcţiei Generale pentru Politică Regională şi Urbană s-au interesat de mai multe proiecte implementate în judeţul Bacău cum ar fi: Centura ocolitoare a municipiului Bacău, Sistemul de termoficare al municipiului, Sistemul integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău, Strategia de dezvoltare urbană a municipiului şi Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Bacău. Urmare a întâlnirii de la Bacău cu oficialii de la Comisia Europeană, Guvernul României, la propunerile administraţiei locale, vor realiza un memorandum, care va fi înaintat responsabililor UE de la Bruxelles. Memorandumul va cuprinde un plan de măsuri prin care vor fi urgentate achiziţiile şi licitaţiile la cele două proiecte de anvergură (Centura Ocolitoare şi Sistemul integrat al deşeurilor) în paralel cu buna funcţionare a lor.



Specialiştii din Bacău şi şefii instituţiilor din administraţia locală au prezentat stadiul lucrărilor, punctele forte dar şi obstacolele întâmpinate în implementarea proiectelor aduse în discuţie. Astfel, la Şoseaua de centură a Bacăului, proiect finanţat prin Programul Operaţional de Infrastructură Mare (P.O.I.M.) a fost reziliat contractul cu firma constructoare din cauza incapacităţii acesteia de a termina lucrările.



„Reprezentanţii CompanieiNaţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere au precizat că în perioada următoare va fi realizată o nouă procedură de licitaţie. În paralel se regândeşte soluţia tehnică, până la sfârşitul anului este programată parcurgerea întregii proceduri de licitaţie şi atribuire a contractului, urmând ca în ianuarie 2018 să fie semnat contractul cu noul constructor şi în cel mai scurt timp acesta să primească şi ordinul de începere a lucrărilor. Perioada programată pentru execuţie este de 2 ani iar un aspect extrem de important este că centura ocolitoare va putea face legătura cu Coridorul 4 care leagă sudul (Focşani, Buzău, Ploieşti) cu nordul ţării (Suceava, Siret). Centura ocolitoare va permite şi accesul spre vestul ţării, spre Braşov. ”Aş vrea să accentuez faptul că, la această oră, tot judeţul Bacău, şi în primul rând municipiul este sufocat efectiv de traficul de zi cu zi. Ca perspectivă, această conexiune între Regiunea Nord-Est şi Vestul ţării este mai mult decât necesară dacă avem în vedere că Regiunea Nord-Est este zonă de graniţă a Uniunii Europene. Este foarte important să ştim ce avem de făcut de aici încolo, care este foaia de parcurs, care sunt paşii de urmat şi în cât timp. Să sperăm că lucrurile vor intra într-un făgaş normal iar la începutul anului viitor să avem desemnat constructorul, care să se apuce serios de treabă , a declarat Sorin Braşoveanu, preşedintele Consiliului Judeţean Bacău.



Un alt proiect de importanţă majoră pentru judeţ, care a fost discutat cu reprezentanţii Comisiei Europene a fost derularea Proiectului “Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”. „Din păcate, chiar dacă proiectul este finalizat sub toate aspectele (activităţi, finanţare) nu este la această oră operaţional datorită contestaţiei depuse la Curtea Supremă de Justiţie de către unul dintre operatorii de instalaţii. Faptul că instalaţiile şi staţiile nu funcţionează de peste doi ani de zile are un puternic impact negativ. Pe de o parte operatorul trebuie să transporte toate deşeurile colectate direct la depozitul de deşeuri din Bacău, ce are un grad de umplere de peste 90 la sută, la o distanţă de peste 80 km, costurile pentru populaţie sunt mai mari decât cele preconizate“, aa mai declarat Sorin Braşoveanu.



Consiliul Judeţean Bacău plăteşte anual peste 50.000 de euro doar pentru costurile de asigurare a pazei şi electricitate. La această oră nu se cunosc cu exactitate cu ce costuri vor reporni aceste utilaje. Ca soluţie temporară, Consiliul Judeţean Bacău a propus înfiinţarea pe o perioadă determinată a unui serviciu public cu personal, buget anual şi strategie de investiţii, care va trebui să obţină licenţa de la ANRSC şi va gestiona operaţionalizarea proiectului până ce procedura de licitaţie va fi finalizată şi contractul semnat. ”Este o soluţie temporară.

Nu putem sta să aşteptăm la nesfârşit până când se va debloca la nivel de justiţie această situaţie pentru că instalaţiile şi celulele de depozitare, nefiind folosite şiîntreţinute, se degradează iar Consiliul Judeţean Bacău va trebui să plătească costurile pentru reparaţii şi întreţinere odată ce instalaţiile vor fi preluate de operator. Am propus această soluţie atât Ministerului Mediului, Ministerului Fondurilor Europene, cât şi Comisiei Europene. Avem nevoie de un răspuns scris, legal, pentru că aşa cum este contractul de finanţare, noi nu putem avea operatori pentru deşeuri decât în urma unei licitaţii. Am venit cu soluţia unui serviciu public, pe o perioadă determinată, dar nu ne putem asuma singuri această răspundere pentru că ea poate genera o situaţie de neeligibilitate. Aşteptăm un răspuns din partea Guvernului, există o soluţie propusă de noi care se regăseşte într-un memorandum, aşteptăm o hotărâre de guvern şi în funcţie de aceasta vom decide ce cale vom urma pe termen lung. Oricum este important de menţionat că, la această oră, Bacău nu este pasibil de nicio corecţie financiară. Mă bucur că am putut avea un dialog constructiv cu reprezentaţii Comisiei Europene, noi am dat dovadă de transparenţă totală, ne-am deplasat în teren, unde au putut constata la faţa locului cum stau lucrurile, iar acum aşteptăm ca concluziile dumnealor să fie transformate în decizii ferme”, a mai spus preşedintele Consiliului Judeţean Bacău, Sorin Braşoveanu.

Prezent la discuţii, Cătălin Gheran, director general în Ministerul Fondurilor Europene a precizat că în Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilora punctat exact paşii ce trebuiesc urmaţi pentru dezvoltarea sistemului. ”Este foarte important să începem să operăm cu acest sistem aşa cum a fost gândit pentru a putea să vedem exact unde sunt slăbiciunile. Ştiu că sunt discuţii pe acest subiect, dar la momentul actual prioritatea noastră este să-l punem la treabă şi ulterior o să-i puteţi constata eficienţa. În principiu, mă bucur să constat că la nivel judeţean şi local există deschidere pentru finanţările noastre şi vă aştept cu noi proiecte”, a declarat Cătălin Gheran.



Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău este un proiect fazat, prima etapă urmând a se finaliza la sfârşitul acestui an. Investiţiile actuale, realizate prin P.O.I.M. s-au concentrat în special pe staţii de epurare în zonele urbane şi mai puţin pe extindere/reabilitare reţele de apă. Acestea vor fi reabilitate pe programul aferent perioadei 2014-2020, când numărul de localităţi cuprinse în proiect ajunge la 40 (plecând de la 6 câte sunt acum pe P.O.I.M. 2007- 2013).



La faza de Master Plan, valoarea investiţiilor se ridică la 172 milioane de euro iar depunerea aplicaţiei pentru faza a doua de finanţare se va face la începutul anului 2018. La rândul său, oficial european s-a declarat încântat de gradul de implicare al autorităţilor judeţene, ”sunt proiecte ambiţioase, cu număr mare de beneficiari şi, în pofida obstacolelor apărute trebuie găsite soluţii şi mers înainte. Trebuie să avem o abordare deschisă, în care vedem exact ce îşi doreşteRomânia şi să-i oferim sprijinul nostru”, a apreciat Carsten Rasmussen, conducătorul delegaţiei Comisiei Europene, la finalul întrevederii.



După discuţiile purtate la Consiliul Judeţean, delegaţia şi reprezentanţii administraţiei publice s-au deplasat în judeţ pentru a vizita o serie de obiective finanţate din fonduri europene cum sunt: ”Modernizarea şi amenajarea parcului Băi în Municipiul Moineşti”, ”Modernizarea ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti” şi ”Reabilitare reţele de străzi urbane, trotuare şi iluminat public în oraşul Comăneşti, judeţul Bacău”.