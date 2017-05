Congresul Naţional de Insignografie de la Bacău. Ce colecţionari importanţi participă la această ediţie. Scurt istoric al domeniului

Bacăul este gazda celei de-a 9-a ediţii a Congresului Naţional de Isignografie, la care şi-au anunţat prezenţa 89 de colecţionari, pasionaţi ai domeniului, care vor aduce piese unice şi deosebit de valoroase. Peste 12 de insigne româneşti şi străine vor putea fi analizate la expoziţie. Acţiunile dedicate insignografiei se vor desfăşura în perioada 26-28 mai 2017 la Centrul Internaţional de Cultură şi Arte „George Apostu”. Pentru organizarea manifestărilor Societatea Numismatică Română a realizat parteneriate cu Consiliul Judeţean Bacău şi Consiliul Municipal Bacău, a colaborat cu Asociaţia Arhiviştilor Bacău, dar a beneficiat şi de sprijinul unor sponsori care au înţeles imporţanţa insinografiei şi apreciază pasiunea şi eforturile colecţionarilor.

„La manifestarea de anul trecut, de la Băile Felix, pentru anul 2017, conducerea Asociaţiei Colecţionarilor de Insigne din România, din cadrul SNR, a hotărât ca judeţul Bacău să fie gazda celui de-al IX-lea Congres Naţional de Insignografie şi a celei de-a XLIII-a Expoziţii colective de insigne. Hotărârea are drept temei faptul că prin aceasta se omagiază memoria colonelului Ioan Dogaru, părintele instituţional al insignografiei româneşti, care s-a născut la 28 noiembrie 1922 în satul Galbeni din actuala comună Nicolae Bălcescu (decedat la 14 iulie 2011), cetăţean de onoare al municipiului Bacău, cel care a donat un foarte valoros material (numismatic şi de artă) Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, unul dintre cei mai activi numismaţi şi insignofrafi români, cu o mare capacitate organizatorică. La expoziţie, care va fi vernisată pe 27 mai, la ora 11.30, vor expune 89 de colecţionari din întreaga ţară, estimând că vor putea fi vizionate între 12.500 şi 14.000 de insigne româneşti şi străine. Aceasta va putea fi vizitată de publicul interesat sâmbătă 27 mai între orele 11.30 – 19.30 şi duminică 28 mai între orele 08.00 – 10.00. În timpul când expoziţia va fi deschisă se pot face schimburi sau achiziţii de insigne. Între colecţionarii de marcă prezenţi la manifestările noastre menţionăm: † Galaction Stângă – Episcopul Alexandriei, Ilin Milan – Timişoara, Ştefan Dina, Gheorghe Caraman, Mihai Costin – Bucureşti, Ştefan Samoilă – Braşov, Tiberiu Kelemen – Petroşani, Mihai Cornaci, Stelian Brânzei – Botoşani, Aurel Stanciu – Bacău, iar lista ar putea continua“,

ne-a precizat Vilică Munteanu.

Scurt istoric al insignografiei româneşti

La începutul anilor 1950 în România existau câteva colecţii remarcabile de insigne, amestecate, însă, între cele de monede, medalii sau timbre. „Începutul unei colecţii organizate de insigne în România o datorăm colonelului Ioan Dogaru, originar din Bacău, care, încă din 1948, a început să îşi ordoneze piesele după anumite criterii şi tematici. Peste două decenii colonelul Ioan Dogaru are o idee deosebită, aceea de a prezenta într-o expoziţie o parte din colecţia sa, care atunci număra peste 4.200 de piese. Şi astfel, la 24 martie 1968 este semnat actul oficial de naştere al insignografiei româneşti la Casa Centrală a Armatei din Bucureşti, actualmente Cercul Militar Naţional“, a precizat, pentru ziarul Adevărul, Vilică Munteanu.

Prima întâlnire a colecţionarilor de insigne are loc la Petroşani, pe 2-3 august 1975, rod al colaborării a trei colecţionari de marcă din ţară: colonelul Ioan Dogaru – Bucureşti, Pavel Milovan – Timişoara şi Aurel Dula – Petroşani. Următoarele întâlniri au avut loc la Timişoara, Craiova, Bucureşti – Casa Centrală a Armatei, Petroşani, Arad, Tîrgu Mureş, Tîrgu Secuiesc, etc. Această ediţie care are loc la Centrul Internaţional de Cultură şi Arte „George Apostu” este prima organizată în Moldova.