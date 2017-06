Campionatul Naţional de Juniori 4 la Handbal. Care este programul competiţional şi în ce săli din Bacău vor avea loc meciurile

Potrivit unui comunicat al organizatorilor de la Sport Club Municipal Bacău, echipele au fost împărţite în patru grupe, pentru care a fost fixat deja programul meciurilor.

Grupa A va juca la Sala Sporturilor şi este formată din: CS Ştiinţa Municipal Bacău, Olimpic Mizil, CSŞ Craiova, Academica Cluj Napoca

Programul grupa A a fost stabilit astfel:

- etapa I (8 iunie): CSŞM Bacău - Academica Cluj Napoca (ora 9.00), Olimpic Mizil - CSŞ Craiova (10.00);

- etapa a II-a (8 iunie): Academica Cluj Napoca - CSŞ Craiova (16.00), CSŞM Bacău - CS Olimpic Mizil (17.00);

- etapa a III-a (9 iunie): Olimpic Mizil - Academica Cluj Napoca (9.00), CSŞ Craiova - CSŞM Bacău (10.00).

Grupa B (Sala Orizont): CSU Suceava, CSM Ploieşti, HC Adrian Petrea Reşiţa, AH Minaur Baia Mare.

Grupa C (Sala Orizont): CSŞ Medgidia, Top Arena Topoloveni, HC Torok Rm. Valcea, HC Odorhei.

Grupa D (Sala Sporturilor): LPS Iaşi, CSM Bucureşti, AS Danubius Corabia, AHC Potaissa Turda.



Primele 2 clasate din fiecare serie vor juca mai departe în grupele principale, în timp ce echipele de pe poziţiile 3-4 vor intra în grupele secundare, care vor începe vineri după-amiază (ora 16.00). Turneul final pentru juniori 4 este organizat de CS Ştiinţa Municipal Bacău şi Asociaţia Judeţeană de Handbal Bacău, sub egida Federaţiei Române de Handbal.