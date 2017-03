Un arădean de 22 de ani şi-a făcut un business „sănătos“: cultivă cătină

Banii pentru pământ, lucrări şi butaşi i-a strâns mergând câteva luni pe an la muncă în Germania. Când nu lucrează acolo, este ospătar la un restaurant arăden. Emanuel Florin Subului spune că până acum investiţia este de 30 de mii de euro şi că o va scoate în aproximativ cinci ani de zile.

Primele două hectare de pământ le-a primit moştenire de la părinţi în anul 2014. „După ce am primit pământul am plecat în Germania, unde m-am documentat mai bine ce înseamnă cultura de cătină. La început m-am gândit ce să aleg între cătină, zmeură sau căpşuni. În urma mai multor analize şi discuţii cu familia am ales această cultură. În octombrie 2015 am înfiinţat primele două hectare de cătină, la Sâmbăteni. Am plecat apoi, iar în Germania. În anul 2016 în februarie am constatat că jumătate din cultură mi-a fost tăiată. Am avut multe piedici, dar asta este. Am mers înainte şi am continuat lucrarea în luna mai. În luna iunie am achiziţionat încă cinci hectare de pământ, la Mândruloc pe care anul trecut în decembrie le-am plantat la fel, cu cătină”, mărturiseşte Emanuel.



În momentul de faţă tânărul deţine şapte hectare de cătină plantate. La cele două hectare este anul doi de conversie, iar la celelalte primul an.



FOTO: O parte din pământul pe care Emanuel a plantat cătină arhivă personală

Anul viitor Emanuel Florin Subului doreşte să acceseze fonduri nerambursabile să facă o cameră frigorifică şi în viitor cu anumite parteneriate să înfiinţeze o fabrică de procesat cătină şi o asociaţie a fermierilor de cătină.



În ceea ce priveşte piaţa de desfacere, Emanuel spune că nu a semnat încă un contract. „Nu am semnat încă nimic, deoarece nu ştiu ce cantitate de cătină voi produce. Anul viitor va fi prima producţie. Cred că între cinci şi zece tone”, mai adaugă tânărul arădean.

FOTO: arhivă personală

Acesta a termiant Colegiul Economic de Alimentaie Publică şi Turism din Arad, iar până acum a lucrat în ţară ca şi ospătar, iar în Germania la o fermă de animale, în agricultiră, pomicultură, dar şi în domniul hotelier ca şi ajutor la bucătărie.



"Trei, patru luni pe an lucrez ca şi ospătar în ţară să am timp să îmi fac actele pentru afacere, să curăţ cătina şi restul anului în Germania, deoarece mai am nevoie de bani, dacă vreau să accesez fonduri europene. Mă ajută părinţii şi ceva prieteni şi trei luni pe an când sunt mai mult de lucru la cultură plătesc câţiva oameni”, mai declară Emanuel.

El spune că în viaţă se bazează şi pe un principiu şi anume: „lucrul cel mai important este sa fii gata în orice moment să sacrifici ceea ce eşti pentru ceaa ce ai putea deveni"!





FOTO: arhivă personală



Cătina este un arbust care poate creşte până la 5-6 metri înălţime. Ramurile prezintă numeroşi ţepi lungi, foarte ascuţiţi, iar frunzele sunt înguste, de culoare verde-argintiu. Florile, brun-gălbui, sunt mici şi apar în lunile martie - aprilie. Principala parte folosită în fitoterapie sunt fructele de cătină, bogate în vitamina C şi cu un conţinut bogat în ulei, extrem de benefic în afecţiunile pielii. De asemenea, sucul de fructe presate poate fi consumat ca atare sau transformat în sirop, cu multiple beneficii pentru sănătate.

