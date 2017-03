Românul care şi-a propus să meargă 800 de kilometri pe jos în 45 de zile. Îşi propune să ajute copiii cu dizabilităţi

Plecarea va avea loc pe data de 15 iunie 2017 şi se va întinde pe o durată de aproximativ 45 de zile. Bucureşti - Zaragoza - Pamplona - St. Jean Pied de Port, ultima dintre localităţi este şi punctul de plecare în pelerinajul de peste 800 de kilometri.



„Estimez o medie de 24 km/zi, sper să mă ţină picioarele şi să finalizez cu succes această aventură unică. Există foarte multe rute de pelerinaj. Am ales Camino Frances, unul dintre cele mai grele, un total de 781 de kilometri. Este cel mai popular drum de pelerinaj şi are punctul de pornire St. Jean Pied de Port (Franţa) şi traversează Spania”, spune arădeanul. Călătoria a fost gântită mai mulţi ani la rând.



„Mi-a luat foarte mult timp să hotărâsc această călătorie, practic câţiva ani. Ultimul dintre ei a fost mai decisiv, am avut mai mult timp liber pentru a pune în ordine toate gândurile, trăirile şi am putut să hotărăsc că această experienţă se va întâmpla în acest an. Viaţa mi-a oferit bune şi rele, experienţe care m-au făcut puternic şi mult mai curajos. În urmă cu câţiva ani, în urma unui accident de maşină, mi-am retrăit viaţa într-o secundă şi tot atunci a fost momentul în care am decis că o voi schimba, că voi face tot posibilul să o trăiesc intens şi frumos. Să trăiesc cu sufletul ancorat în realitate. Este ce îmi doresc şi se pare că sunt constant. O călătorie care în total însumează peste 800 de km, o călătorie în care atâta timp eşti doar tu cu tine, cu gândurile tale, indiferent de ce se întâmplă în jurul tău”,

De ce o campanie pe Sprijină.ro?

Arădeanul spune că o astfel de călătorie necesită foarte multe resurse financiare. Dincolo de senzaţionalul traseului în sine, există foarte multe cheltuieli care se impun într-o astfel de călătorie. Vorbim aici despre echipamentul necesar pentru a parcurge EL Camino, cât şi bugetul zilnic care reprezintă partea tehnică a călătoriei. Bugetul minim este de 30 de euro pe zi/ Un pat costă între 5 şi 20 de euro, în funcţie de diponibilitatea în albergue-uri sau hostel-uri, hrana, diferite cheltuieli ivite pe parcursul întregului traseu.

Daniel Mitre va face gratuit ore de terapie pentur copiii cu dizabilităţi FOTO arhivă personală

„Fiecare donaţie contează, indiferent de suma oferită. Este o călătorie care din punct de vedere financiar necesită foarte multe resurse. Mi-am luat în calcul din propriul buzunar costurile călătoriilor către localitatea în care voi începe pelerinajul şi întoarcerea spre casă. Asta înseamnă avion, trenuri, autobuze, etc. Părţi din kilometri parcurşi de mine îl voi transforma simbolic în ore de terapie pentru copii cu dizabilităţi, o continuare a proiectului Terapie pentru Îngeri, proiect care a adunat până în prezent peste 200 de beneficiari direcţi. Obiectivul general este oferirea de servicii de kinetoterapie şi masaj copiilor cu dizabilităţi, în mod gratuit. În toamnă, vom alege împreună beneficiarii şi sunt foarte multe organizaţii cu care colaborez şi care au nevoie de astfel de servicii. Organizaţii implicate direct în proiectul "Terapie Pentru Îngeri" : Asociatia Down Bucuresti, Asociaţia Integra, Asociaţia Culori cu Suflet”, mai declară arădeanul.

