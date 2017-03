O româncă a făcut cel mai lung şnur de mărţişor din lume: are peste 7 kilometri

Maria Aiftincăi a lucrat şnurul cu pricina câţiva ani, însă spre supărare ei nu a fost omologat de către Cartea Recordurilor, pentru faptul că nu există concurenţă în alte ţări. Femeia nu s-a lăsat şi a schimbat denumirea în ,,Minge Croşetată”, în speranţa că îi va fi recunscut efortul. Acum aşteaptă răspunul şi, dacă este în favoarea ei, spune că va mai lucra la el. „De doi ani nu am mai croşetat nimic la el. Aştept acum un răspuns şi în funcţie de acesta îl voi mări”, spune Maria Aiftincăi.

Practic, dacă ar fi să îl împărţim, mărţişorul croşetat de Maria, ar ajunge pentru 37.500 de persoane, câte 20 de centimetri de pus în piept. ,,Minge Croşetata” cântăreşte 33 de kilograme. Femeia a început să croşeteze la el în anul 2009.



„În 2009 am început, am continuat până în 2010, am făcut câţiva metri, apoi am ajuns până la 365 de metri. Apoi am continuat în fiecare an, câte 1.000 de metri, am tot făcut, până am ajuns până la 7,5 km”, a adăugat Maria Aiftincăi.



Maria Aiftincăi a lucrat ani buni la şunur FOTO arhivă personală

Mărţişorul uriaş este confecţionat din fir de aţă adus din Grecia, pentru că cea care l-a creat a dorit să fie cât mai estetic şi de calitate. Şunurul uriaş a avut şi cumpărători, însă femeia nu doreşte încă să îl înstrăineze. „La Bucureşti a vrut cineva să îl pună la o casă de vacanţă, chiar am primit 1.000 de euro. E investiţia mare, 3.000 de lei a fost doar aţa, nu mai pun munca mea, am adus aţă şi din Grecia, pentru că nu se potriveşte, ori e alb imaculat sau prea puţin roşu”, a mai explicat Maria Aiftincăi.

Mărţişorul lui tanti Maria poate fi văzut de către oricine la Muzeul de Etnografie şi Folclor- Colectia „Maria Aiftincai“. Muzeul se găseşte în comuna arădeană Vladimirescu.

