O nouă etapă a concursului „Tineretul sudează”. Concurenţii au avut de trecut prin două probe de „foc” FOTO

Desfăşurat în acest sfârşit de săptămână la sediul Şcolii de Sudură care funcţionează sub egida Fililei Arad a Confederţie Patronatului Român în colaborare cu Asociaţia de Sudură din România, faza judeţeană a concursul a reunit un număr de nouă sudori cu vârste cuprinse între 18 şi 30 de ani, reprezentând firme de prestigiu din Arad: Astra Rail Arad, PAB România Arad, Group Crişan Arad şi Autogroup Arad.

Concurenţii au avut de trecut prin două probe de „foc”, un teoretică şi una practică, iar ce practică a constat în realizarea a trei procedee de sudură, respectiv SE-111 (sudură cu arc electric electrod învelit), MIG-MAG-135 (sudare cu electrod fuzibil în mediul de gaz protector), TIG-WIG -141 (sudare cu arc electric cu electrod nefuzibil în mediu de gaz protector).

Comisia de examinare din care a făcut parte dr. ing. Francisc Tusz, preşedintele Asociaţiei de Sudură din Arad, şi preşedintele comisiei, ing.Moldovan Gheorghe, şi ing. Iosif Simion nu au avut o misiune tocmai uşoară, însă după verificări amănunţite aueditia XX stabilit următorul clasament:

Sudură SE-111(sudură cu arc electric electrod învelit)

Locul I – Ţugui Florin – Astra Rail

Locul II – Catarig Grigore Claudiu – Astra Rail

Locul III – Iedean Florin – Autogroup

Sudură MIG-MAG-135 (sudare cu electrod fuzibil în mediul de gaz protector)

Locul I – Uncilac Cristi – Astra Rail

Locul II – Nedelcu Răzvan –Astra Rail

Locul III – Sandu Benjamin – PAB România

Sudură TIG-WIG -141 (sudare cu arc electric cu electrod nefuzibil în mediu de gaz protector)

Locul I – Kovacs Robert – Astra Rail

Locul II – Trif Ciprian – Astra Rail

Locul III – Mihuţ Cristian Gabriel – Group Crişan

„Mă bucur că şi în acest an concursul „Tineretul sudează”, ajuns la ediţia XXII s-a bucurat şi în acest an de interesul tinerilor care practică această meserie, una tocmai uşoară. Câştigătorii au primit premii în bani, iar cei clasaţi pe primul loc vor reprezenta judeţul Arad la faza naţională. Înfiinţarea şcolii de sudură care are elevi nu doar din Arad ci şi din judeţele Alba, Gorj, Harghita, Hunedoara, şi în special Petroşani, este încă o dovadă că tinerii încep să se reîntoarcă la meserii care de ce să nu recunoaştem sunt bine plătite atât în ţară cât şi în străinătate. În urmă cu paisprezece ani am început să patronez acestă acţiune destinată tinerilor sudori, dar nu singur, ci având alături oameni dedicaţi acestei meserii dar şi repezentanţii presei arădene care m-au ajuta în promovarea acestei acţiuni. Aş vrea să îi amintesc aici pe dr. ing. Francisc Tusz, ing. Doina Moldovan, ing. Cristian Popa, ing. Ovidiu Buda, ing.Spiru Neaţă, ing. Petru Burcă, iar celor care nu le-am pomenit numele le cer scuze. Toţi aceşti oameni de suflet m-au sprijinit atât moral, intelectual dar şi material. De asemena îi mulţumesc în mod deosebit lui Dani Dascălu care a promovat brand-ul „Nu se naşte nici un plod fără un electrod”, care a fost apoi preluat de toată presa arădeană care m-a încurjat în „jocul” cu focul, şi carora le mulţumesc”, a declarat ing. Ioan Marin Crişan, directorul şcolii de sudură arădene, preşedintele Filialei Arad a Confederaţiei Patronatului Român, organizatorul şi sufletul acestei manifestări.

De menţionat că anul acesta, faza naţională a concursului se va desfăşura la începutil lunii aprilie la Iaşi, iar Aradul va fi repezentat în acest an de câştigătorii locului I la fiecare dintre cele trei procedee de sudură.

Vă mai recomandăm: Şcoala de sudori înfiinţată cu 300.000 de euro. Un meseriaş cu diplomă şcolit la Arad câştigă extrem de bine „în afară“

Românul sudor care se arată mândru de meseria prin care a crescut profesional