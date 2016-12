Hairstylist de excepţie la doar 19 ani. Ce le învaţă pe clientele sale la cursul de autocoafură

Cătălin Brie a vrut cu orice preţ să vadă dacă meseria de hairstylist i se potriveşte.

„La vârsta de 16 ani, am luat hotărârea de a mă înscrie la primul curs de coafor-hairstylist pentru a-mi întări convingerea că această meserie este alegerea potrivită. Pentru a putea termina acest curs am fost nevoit ca paralel să-mi găsesc un job pentru a-l putea plăti. Încurajările familiei şi a prietenilor m-au făcut să am încredere în mine şi astfel, am început să merg acasă la clienţi ca mai apoi să îmi găsesc un loc de muncă într-un salon de înfrumuseţare. Mereu mi-am dorit ca munca mea să fie apreciată, să aduc un zâmbet pe feţele clienţilor şi altfel, mulţumirea şi aprecierea lor să fie motivul pentru care merg cu drag la muncă zi de zi”, mărturiseşte Cătălin.

Pentru a avansa, Cătălin a luat hotărârea de a face un prim proiect cu coafuri mai deosebite.

„Coafura care a avut cel mai mare succes a fost prezentată de prietena mea bună şi modelul meu prezent la fiecare proiect, Andrada Lazăr. Modelul a purtat o coafură cu tematica aniilor 80'.





Cătălin alături de model FOTO arhivă personală

«În această meserie mereu avem de învăţat», sunt cuvintele unei bune prietene şi unei bune colaboratoare, Diana Redei, make-up artist. Aceste vorbe m-au făcut să meditez la ceea ce îmi doream să perfecţionez. Prin urmare în ultima jumătate a acestui an m-am înscris la foarte multe seminarii, care m-au ajutat enorm în a-mi pune în practică foarte multe proiecte şi a da încredere clienţilor de a apela la serviciile pe care le ofer”, mai spune arădeanul.

Acesta mărturiseşte că anul 2017 se anunţă a fi unul bogat în proiecte cum ar fi: abonamente care includ servicii, oferte atractive pentru clienţi, shooting-uri lunare cu clienţii fideli şi prezentări de coafuri.

„Cel mai mare proiect propus de mine este cel de a face cursuri de auto-coafură pe care îmi doresc din suflet să-l duc la bun sfârşit. Scopul cursului de auto-coafură este de a ajuta clientele să-şi formeze o educaţie pentru igiena şi aranjarea părului, pentru a şti de ceea ce au nevoie ca părul lor să arate zilnic sănătos şi îngrijit. Aş vrera să mulţumesc celor care au încredere în mine, care m-au încurajat şi care au crezut în talentul meu, de asemenea doresc să mulţumesc tuturor care în acest an mi-au ales serviciile”, a încheiat Cătălin, hairstylist, la la salonul Elle Studio.

