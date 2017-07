Singura absolventă de 10 la Bacalaureat din Teleorman va studia Marketing Digital în Anglia

Singura absolventă de liceu din Teleorman care a reuşit să obţină media 10.00 la Bacalaureat este Emilia Emanuela Tănase de la Colegiul ”Anastasescu” din Roşiorii de Vede. Tânăra mărturiseşte că a sperat la media 10 şi a muncit constant pe tot parcursul celor patru ani de liceu pentru a obţine acest rezultat. ” Am făcut meditaţii, ore suplimentare de lucru cu alţi profesori, mi-am făcut scheme. Eu aşa învăţ cel mai bine, am memorie vizuală şi aşa am reuşit să reţin, mai ales că la Istorie, Geografie, era foarte mult de memorat. Mi-am recapitulat în fiecare zi pentru că altfel se uită informaţia şi am fost constantă. Nu am lăsat să treacă o săptămână fără să învăţ”, povesteşte tânăra.

Examenul de bacalaureat i s-a părut uşor. ”M-am aşteptat să fie mult mai greu. Am şi învăţat, ce-i drept. Poate dacă nu învăţam mi se părea mult mai greu”, mai spune Emilia.



După afişarea primelor rezultate la bacalaureat, Emilia a aflat că a obţinut 10 la Limba şi literatura română, 10 la Geografie şi 9,35 la Istorie. A făcut contestaţie, convinsă că la Istorie merita mai mult. ” La Istorie chiar mă aşteptam la 10. Având în vedere că mi-au dat 9,35, nu ştiam sigur dacă mi-ar fi dat 10, pentru că era o diferenţă destul de mare. Spre surprinderea mea , mi-au dat”, mai spune tânăra de nota 10.



Emilia recunoaşte că şi-a dorit media 10 la bacalaureat din ambiţie, fiind o fire foarte competitivă. Aplicase deja la o universitate din Londra care îi impusese cel puţin media 8 la bacalaureat, însă tânăra şi-a dorit nota maximă ca o satisfacţie personală pentru toţi anii de muncă din liceu.



Va studia Marketing Digital în Anglia



Emilia, absolventă a profilului Filologie, va studia la Facultatea de Marketing Digital din cadrul Universităţii Coventry Anglia. ”Este un domeniu destul de actual pe care eu l-am mai încercat şi în timpul anilor de liceu, adică m-am informat despre asta. Am lucrat pe internet, am scris articole. Cursul acesta conţine şi copy writing. Plus de asta cred că marketingul mă va ajuta să-mi promovez afacerea la care visez”, spune tânăra.



”Aş vrea să schimb ceva mai ales la sistemul de învăţământ de aici”



După facultate, nu ştie dacă va reveni în ţară. Şi-ar dori însă să poată aplica în România cunoştinţele pe care le va dobândi în străinătate. ”Aş vrea să schimb ceva mai ales la sistemul de învăţământ de aici pentru că mi s-a părut unul foarte nefericit. Ne-ar fi avantajat mult mai mult dacă ar fi fost altfel. Cred că aş face orele de curs mult mai practice. Sunt foarte teoretice. Nici măcar la ora de Antreprenoriat pe care cred că am avut-o în clasa a X-a , nici măcar acolo nu am făcut ceva practic. Erau numai informaţii despre partea tehnică a unei afaceri. Mi-ar fi plăcut să ştiu exact cum se pune în practică. Să învăt despre lucruri care se întâmplă în viaţa reală”, spune absolventa de 10.

Tânăra de 10 consideră că programa ar trebui modificată în folosul elevului: ”Aş prefera să îmi pot alege unele ore de curs. Sunt foarte multe ore care nu au nicio legătură cu ce fac eu, nu îmi trebuie absolut deloc. Asta este un mare dezavantaj. Mi-aş dori să existe în programă şi cursuri creative. Sigur că există Muzică sau Desen dar sunt doar două, iar artele sunt mult mai multe”.