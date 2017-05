Cum se găteşte struţul şi ce beneficii are consumul acestui tip de carne

Carnea de struţ are mai puţine calorii decât carnea de pui (sursă foto: struţi.ro)

Specialiştii spun că gustul cărnii de struţ nu seamănă nici cu clasicul pui şi nici cu carnea de vânat. Carnea celei mai mari păsări din lume, care poate ajunge la 100 de kilograme la maturitate, este considerată mai sănătosă şi mai slabă în calorii decât cea de pui sau viţei.



Carnea de struţ are mai puţine calorii decât carnea de pui şi mai mulţi nutrienţi decât carnea de porc sau pasăre. ”Carnea de struţ, în primul rând, este o carne foarte sănătoasă. Conţine foarte mult fier, vitamina E, este foarte fragedă. Este o carne curată pentru că nu conţine hormoni sau alţi aditivi de creştere. Este o carne foarte bună pentru copii, pentru femei însărcinate, pentru persoanele care au probleme cu anemia. Conţine foarte mult Omega 3, Omega 6, Omega 9”, explică Carmen Galin, reprezentantă a Carpathian Ostrich Alliance, firmă care a investit un milion de euro în ferme de struţi.



Carnea de struţ se apropie ca textură şi gust de carnea de vită, având aceeaşi culoare. Este foarte bogată în proteine, dar săracă în grăsimi, având chiar mai puţine calorii decât carnea de pui. Un studiu recent al United States Department of Agriculture (USDA) a comparat valorile nutritive ale cărnii de pui, vită şi struţ şi a relevat faptul că ”carnea de strut este net superioara din punctul de vedere al beneficiilor pentru sanatate, deoarece contine mai putine grasimi şi, în mod special, este mai săracă în colesterol”. Fiind o carne cu conţinut redus de colagen, o face foarte uşor digerabilă.



Cum se găteşte



Carnea de struţ poate fi comandată online de pe site-urile de profil. Comercianţii de carne de struţ oferă şi sfaturi în ceea ce priveşte prepararea cărnii care poate ajunge acasă, fiind livrată în condiţii speciale: ”Lasă carnea să se dezgheţe în frigider, în ambalajul original, sigilat. Spală carnea înainte de preparare, după ce s-a dezgheţat şi usuc-o într-un şerveţel, tifon sau prosop de bucătărie. Se recomandă marinarea cărnii în cazul în care doreşti s-o prepari pe grătar. Bucăţile de Steak şi Fille se taie transversal fibrelor de muşchi şi se pot prăji în ulei vegetal câte 2-3 minute pe ambele părţi, având grijă ca interiorul să rămână roz (medium, medium-rare). Sare se pune numai la sfârşit. Este indicat ca înainte de servire bucăţile de carne să fie puse pe farfurii preîncălzite şi să se păstreze acoperite timp de 2-3 minute. Bucăţile de gulaş se prepară asemănător celorlalte cărnuri cunoscute, după gustul fiecăruia. Feliile de gât pot fi folosite pentru reţete delicioase de supe şi de ciorbe”, sfătuiesc specialiştii de la struţi.ro

Ciorbă şi sarmale din struţ



Din carne de struţ se poate găti aproape orice fel de mâcare. Carnea este extrem de versatilă în ceea ce priveşte modalităţile de preparare. Din carne şi gâturi de struţ se poate face ciorbă, iar din ficatul de struţ se poate prepara pateu de casă. Friptură sau struţ file se face din muşchi de struţ prăjit în ulei. Carnea poate fi folosită şi tocată în reţete de musaca sau chiar sarmale.



Bună pentru diabetici şi hipertensivi



Consumul de carne de struţ este recomandat diabeticilor şi hipertensivilor, datorită conţinutului scăzut de sodiu şi a conţinutului înalt de acizi graşi Omega 3,6 şi 9.



Este foarte bună pentru anemici, datorită conţinutului crescut de fier. De asemenea, este indicată copiilor şi femeilor însărcinate, datorită valorilor crescute de fier din compoziţie şi valorilor crescute de calciu, magneziu si fosfor. Carnea de struţ este recomandată celor care vor să slăbească. Carnea de struţ are un conţinut crescut de carnitină, o proteină care ajută la transformatea grăsimii în energie.



Mai scumpă decât carnea de pui



Zece luni este vârsta optimă de sacrificare pentru struţ, vârsta la care pasărea ajunge la 100-120 de kilograme. Sacrificarea struţilor şi depozitarea cărnii impun condiţii deosebite. După sacrificare, carnea trece printr-un proces numit ”shock-freeze” şi ajunge într-un depozit unde este păstrată la temperaturi foarte joase. De acolo poate ajunge direct pe mesele consumatorilor, prin comerţul online. Preţul cărnii de struţ este destul de mare. Un kilogram de organe de struţ se vinde cu 39 de lei, iar un kilogram de carne pentru friptură - cu aproximativ 125 de lei.