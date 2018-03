VIDEO Cel mai performant primar de comună din România, exclus oficial din PSD: „M-au dat afară noaptea, ca hoţii“

Decizia definitivă de excludere din PSD a primarului, care a adus 27 de milioane de euro din fonduri europene în comuna Ciugud şi în comunele limitrofe, a fost luată în şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD din 22 ianuarie 2018, după 1 an de zile de la hotărârea similară luată de PSD Alba. Primarul a primit documentul oficial în urmă cu câteva zile.

Gheorghe Damian a spus că aprobarea deciziei de excludere este semnată de preşedintele PSD, Liviu Dragnea şi de secretarul general al partidului, Marian Neacşu, dar nu este motivată. El nu are nimic de reproşat organizaţiei centrale a partidului şi bănuieşte că frica de concurenţă a dus la decizia organizaţiei judeţene, respectiv a lui Ioan Dîrzu, în cazul excluderii sale.

Primarul comunei Ciugud susţine că preşedintele interimar al PSD Alba, deputatul Ioan Dîrzu, cel care a avut iniţiativa excluderii sale din partid, a făcut un ”troc” cu Liviu Dragnea. ”A fost un troc în sensul că i-a cerut să ne excludă pentru a vota în Comitetul Executiv pentru demisia Guvernului Tudose”, a declarat, miercuri, Gheorghe Damian. Alături de acesta a fost exclus şi consilierul judeţean Ioan Florea, care ar urma să îşi piardă mandatul. Primarul din Ciugud a afirmat că va rămâne independent şi că nu va accepta ”categoric” nicio propunere de la PNL, dar a completat că nu va exclude o revenire în PSD, dar în alte condiţii. Damian a precizat că prima decizie de excludere, luată de organizaţia PSD Alba, s-a făcut ”noaptea ca hoţii”. Primarul din Ciugud a precizat că nu va contesta decizia CEx-ului, deşi are această posibilitate, şi va rămâne independent politic ”într-o comună în care nu mai depinzi, din fericire, de politic, într-o comună în care deja avem un traseu clar de dezvoltare”.

”A venit momentul să declar că sunt independent după ce în urmă cu ceva vreme, conducerea centrală a PSD a luat decizia, în urma contestaţiei făcută de mine, să fiu exclus. Mai exact, în 22 ianuarie 2018, Comitetul Executiv Naţional al PSD a aprobat excluderea mea şi a domnului Ioan Florea, consilier judeţean, la mai bine de un an de când Comitetul Executiv Judeţean al PSD, sub conducerea preşedintelui interimar, domnul Ioan Dîrzu, a decis într-o seară, târziu, într-o şedinţă în care nici măcar nu am fost invitat, nu mi s-a dat voie să fiu apărat – ştim foarte bine că şi cel mai mare criminal are dreptul la apărare în lumea aceasta – şi am fost, practic, exclus din partid «noaptea, ca hoţii». Atunci am vorbit destul de puţin, am fost destul de rezervat în exprimarea mea din mai multe motive: nu am vrut să aduc un prejudiciu de imagine Partidului Social Democrat, care la vremea aceea intrase proaspăt la guvernare, dar mai ales nu am vrut să aduc prejudiciu de imagine colegilor mei din PSD Alba, camarazilor mei cu care, ştiţi foarte bine, în 2016 am luptat cot la cot şi am obţinut un rezultat istoric, bătându-ne atunci cu cea mai puternică Organizaţie PNL. Am fost sincer deranjat şi mâhnit de inchiziţiile făcute atunci pe bandă rulantă, de către conducerea PSD Alba, într-un mod complet nedemocratic”, a afirmat primarul din Ciugud.

În ianuarie 2017, un comunicat scurt, sec fără explicaţii suplimentare a fost postat pe pagina de facebook a PSD Alba: ”Astăzi, 13.01.2017 a avut loc sedinţa Comitetului Executiv Judeţean al PSD Alba, iar în urma unei analize aprofundate a modului cum s-a desfăşurat campania electorală pentru Alegerile Parlamentare 2016 cât şi a rezultatelor obţinute de Organizaţia Judeţeană s-au luat următoarele decizii: excluderea din partid a domnului Gheorghe Damian vicepreşedinte PSD Alba şi a domnului Ioan Florea, consilier judeţean PSD”. Primarul Gheorghe Damian a declarat că nu a participat la şedinţă şi că a fost sunat de către colegi de partid care i-au transmis că a fost exclus din partid. Primarul din Ciugud a fost exclus la iniţiativa deputatului Ioan Dîrzu, care se temea că, în eventualitatea unor alegeri în cadrul organizaţiei, acesta ar fi putut candida la funcţia de preşedinte. De altfel, imediat după alegerile locale, Liviu Dragnea i-a propus lui Gheorghe Damian să preia funcţia, după demisia lui Ioan Dîrzu ca urmare a rezultatelor electorale slabe, însă primarul a refuzat. Ulterior, deputatul Dîrzu i-a mulţumit personal lui Damian pentru acest lucru. Primarul din Ciugud a mai precizat în conferinţa de presă organizată miercuri, 7 martie, că anul trecut Liviu Dragnea i-a spus că ”va repara greşeala de la Alba”. Dragnea a cedat, însă, în ianuarie 2018, trocului propus de Dîrzu, care a condiţionat votul său pentru demiterea Guvernului Tudose de confirmarea excluderii din partid a celui mai performant primar de comună din România. Gheorghe Damian a completat că exclude o trecere la Partidul Naţional Liberal şi spune că partenerii politici din judeţ îl cunosc suficient de bine încât să înţeleagă că orice propunere de aderare la un alt partid ar fi ”nelalocul ei”. Asta deşi, potrivit unor surse din PNL, Damian ar fi primit încă de anul trecut oferte de a trece la liberali. „Am avut presiuni de-a lungul timpului, când eram în opoziţie, am avut oferte politice importante. N-am cedat, nu sunt un tradător şi nu am faţă de trădător. Rămân un om de centru-stânga, sunt guvernat de principii social-democrate, sunt un om care apreciază valorile indiferent din ce partid vin şi susţin ideile sănătoase. Ca atare cred că partenerii politici in judeţ mă cunosc suficient de bine încât au o reţinere în a-mi face o propunere pentru că este nelalocul ei. Pe de altă pare, voi rămâne independent pentru că este foarte confortabil să fii independent într-o comună în care nu mai depinzi, din fericire, de politic, într-o comună în care avem un traseu clar de dezvoltare şi aştept ca în partidele politice, şi în special în PSD, să fie promovaţi oameni cu principii sănătoase (…) Oamenii mă cunosc foarte bine, ar fi o glumă pentru mine să vină cineva cu o ofertă” spune Damian. Legat de o posibilă candidatură la Pirimăria Alba Iulia, Damian spune că mai are doi ani de mandat la Ciugud, în care are de finalizat proiecte foarte importante. „Alba Iulia are un primar, pe Mircea Hava. Suntem în anul Centenarului, cred că trebuie să vorbim de unitate. Mai avem timp să ne gândim la asa. Mă cunoaşteţi pe mine omul care să ţintesc după funcţii. Nu, deocamdată nu”, a mai spus Gheorghe Damian. Recordurile de la Ciugud Comuna Ciugud deţine câteva recorduri greu de egalat: prima din ţară cu drumuri agricole asfaltate, cu piste de biciclete, internet wireless şi iluminat public asigurat din viteza vântului. Tot aici a fost construit cel mai mare şi mai modern teren de golf din România, investiţie de 15 milioane de euro. Ciugudul are şase sate (Drîmbar, Hăpria, Limba, Şeuşa, Teleac şi Ciugud) şi un spor natural pozitiv al populaţiei, fiind din acest punct de vedere printre cele două comune din Alba care au înregistrat creşteri ale numărului locuitorilor. În cele şase sate locuiesc peste 3.200 de locuitori. Primăria a făcut proiecte care au determinat cheltuirea a circa 27 de milioane de euro din fondurie europene în Ciugud şi comunele limitrofe. Pentru anul 2018, Primăria are la dispoziţie un buget de investiţii de 6 milioane de euro. În satul Drâmbar există o zonă de dezvoltare economică, unde mai multe firme au dezvoltat afaceri de zeci de milioane de euro.

Toate casele din comunp au utilităţi, drumurile sunt îngrijite şi asfaltate, oamenii au canalizare şi chiar şi internet wireless. Astfel, modernizările pe bani europeni atrag în comună atât orăşeni, cât şi investitori. De exemplu, 500 de persoane s-au mutat de la oraş în comuna Ciugud în ultimii ani, iar preţurile locuinţelor pornesc de la 30.000 de euro. Totodată, în zonă au venit şi investitori, astfel că în opt ani numărul lor a crescut de la 6 la 40. Iarna, şoselele din localitate sunt mereu curate, întrucât autorităţile au decis să nu mai aştepte licitaţiile statului pentru a afla cine le curăţă şoselele, astfel că din bani europeni au fost cumpărate trei utilaje de deszăpezit, iar de curăţarea străzilor se ocupă chiar angajaţii primăriei. Recent, edilul comunei Ciugud a primit o înaltă distincţie a ACoR – „Primar de cinci stele", în semn de respect pentru efortul său de a schimba în bine viaţa comunităţii din Ciugud. Premiul a fost acordat de vicepremierul Paul Stănescu, cel care, în complicitate cu preşedintele intermiar Ioan Dîrzu, a pus la cale "mazilirea" primarului din partid.

