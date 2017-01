Studentul român care luptă să ajungă în Antarctica. Documentarul TV realizat în stilul faimoaselor producţii BBC

Andrei Hancheş este student la secţia de Istorie şi Arheologie a Universităţii ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, dar adevărata sa pasiune este natura şi, mai ales, fotografia. Recent, acesta a realizat un documentar în limba engleză, ”The Horse, from Domestication to Sport”, care prezintă istoria acestui animal extraordinar, precum şi influenţele pe care le-a avut (şi le are) asupra umanităţii.

Documentarul este narat într-o engleză impecabilă, inclusiv din punct de vedere al accentului britanic, un semn al pasiunii lui Andrei pentru munca naturalistului britanic şi realizatorului BBC, David Attenborough. ”Accentul britanic l-am dezvoltat vorbind foarte mult cu un alt prieten, Andrei Cristian, pasionat de herpetologie (o ramură a zoologiei care se ocupă cu studierea reprezentanţilor claselor Reptilia şi Amphibia) cu care discutam în engleză subiecte legate de natură. El actualmente este student la arte în Bucureşti”, spune Andrei Hancheş.

Documentarul finalizat recent a necesitat trei luni de filmare, iar anumite bucăţi au fost preluate de Andrei Hancheş pentru ”a menţine linia narativă în picioare, pentru că totuşi vorbim de un subiect foarte mare pentru un documentar de 40 de minute”. Personajul principal este calul semigreu Roibu, care i-a inspirat tânărului acest subiect când l-a văzut, din întâmplare, prin locurile în care căuta animale sălbatice şi căruia i-a admirat frumuseţea.





”Încă de mic copil am fost atras de natură. Îmi aduc aminte foarte bine şi acum, când aveam vreo 10 ani, preferam să caut şopârle şi tritoni prin bălţile din apropierea oraşului, sau să vizitez vara colonia de lăstuni care cuibărea pe malul Mureşului. Lucru pe care îl fac şi acum", afirmă tânărul naturalist. Pe parcurs a devenit atras de fotografia "wildlife", dar şi de desenele având ca subiect viaţa sălbatică.

Andrei este fan al naturalistului britanic Sir David Attenborough, ale cărui documentare le-a vizionat şi studiat în întregime şi care l-au făcut să înţeleagă natura. Păstrând proporţiile cu idolul său de la BBC, Andrei realizază o rubrică numită ”Natura sub lupă” la un post de televiziune local, unde discută cu invitaţii săi subiecte legate de fauna locală şi de conservarea speciilor. Pe lângă Andrei Hanchel, din echipa care a realizat documentarul mai fac parte Andrei Cristian, Raul Sabău, Ionuţ Rusu, Radu Perţa, cu suportul lui Teodor Dreghiciu şi al Gabrielei Binţinţan.

În competiţie pentru o expediţie în Peninsula Antarctică

Pasiunea lui Andei pentru tot ceea ce însemană natura l-a determinat să participe la un concurs desfăşurat la nivel mondial, care are ca şi premiu o expediţie de 19 zile până în Peninsula Antarctică, în sudul extrem al Pământului. Competiţia este organizată de Oceanwide Expeditions, o companie specializată în excursii în zona Antarcticii.





"La fel ca aproape toată lumea care participă la acest concurs, sunt un tânăr naturalist. Păsările şi modul de viaţă al acestora au fost, întotdeauna, o mare pasiune pentru mine. Păsările care trăiesc în sudul Atlanticului mă fascinează din ce în ce mai mult. Aceasta este mai mult decât o oportunitate pentru mine, de a merge pe urmele marelui explorator şi ornitolog Antarctic, Edward Wilson", astfel se prezintă tânărul din Alba Iulia.