Reacţia directorul spitalului din Alba Iulia, după decesul unei femei din cauza lipsei de imunoglobulină

Managerul Spitalului din Alba Iulia, Nicoleta Coşarcă, a declarat că pacienta a fost externată de la un spital din Sibiu tot din caza lipsei de imunoglobulină, iar apoi s-a internat la Alba Iulia.

Reprezentantul unităţii medicale a completat că, din 20 octombrie, solicită zilnic imunoglobulină, însă fără rezultat. ”În 20 octombrie, Regia Autonomă Unifarm, furnizorul de imunoglobulină ne-a notificat, ne-a anunţat, că are la dispoziţie imunoglobulină ca atare putem comanda. În 20 octombrie a făcut comanda, a trecut o săptămână, dar nu ni s-a livrat nimic. Am sunat, bineînţeles, la Unifarm, de unde ni s-a spus că, teoretic au la dispoziţie, dar de fapt producătorul nu le-a livrat-o. Am intrat într-un cerc vicios, şi, de atunci, în fiecare zi am sunat la Regia Autonomă Unifarm. De aproape două luni avem comanda de imunoglobulină şi nu reuşim să facem rost de ea”, a spus Nicoleta Coşarcă.

Tragedia de la spitalul din Alba Iulia a fost anunţată de fostul ministru al Sănătăţii, Vlad Voiculescu. „Nu este singurul caz care era în stare gravă, iar Ministerul ştia atât despre problemă în general cât şi despre toate aceste cazuri, inclusiv al doamnei Maria M., în mod specific. Femeia suferea de imunodeficienţă primară. Nu mai primise imunoglobuline din iulie. Familia se pare că a căutat soluţii în Germania, să le cumpere. Costau însă 1.200 de euro 5 flacoane (tratament lunar)“, a afirmat fostul ministru al Sănătăţii.

Imunoglobulina conţine anticorpi care protejează organismul împotriva bolilor, în special pentru cei diagnosticaţi cu afecţiuni autoimune, care sunt extrem de sensibili chiar şi la cea mai mică răceală şi nu se pot proteja singuri. Lipsa acestei substanţe a fost semnalată de nenumărate ori de către asociaţiile de pacienţi, care au atras atenţia că sute de pacienţi diagnosticaţi cu imunodeficienţă primară sunt în pericol să moară. Femeia în vârstă de 69 de ani din Alba Iulia este prima victimă a acestei situaţii revoltătoare. În urma unor demersuri anunţate de reprezentanţii ministerului Sănătăţii, 900 de doze de imunoglobulină urmau să ajungă pe piaţă după data de 9 noiembrie. Până în 2 decembrie, la spitalul din Alba Iulia nu a ajuns niciun flacon.