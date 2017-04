Poluare accidentală gravă în Apuseni, la iazul de decantare de la Valea Şesii. Sterilul toxic a ajuns în râul Arieş FOTO

Deocamdată nu s-a raportat mortalitate piscicolă, dar, având în vedere toxicitatea apelor din baraj este foarte posibil să existe aşa ceva în aval de locul de deversare a văii în râul Arieş. Aceasta este prima deversare accidentală din baraj după mai mulţi ani în care nu au avut loc astfel de evenimente.

Iazul de decantare aparţine companiei Cupru Min Abrud. Cele mai recente evaluarări ale Ministrului Mediului arată că în zonă ar fi nevoie de investiţii de mediu în valoare de aproximativ 15 milioane de euro. Barajul are o suprafaţă de aproximativ 130 ha. Sterilul rezultat de la mina de cupru de la Roşia Poieni este deversat în Valea Şesii, unde odată era satul Geamăna.





Iazul de steril de la Valea Şesii - Geamăna este cel mai mare din ţară

Compania Cupru Min SA din Abrud a primit autorizaţia de mediu pentru exploatarea metalelor neferoase de la Roşia Poieni în 23 iulie 2014. Cupru Min Abrud este titularul licenţei de exploatare a cuprului din zăcământul de la Roşia Poieni, estimat la 900 de milioane de tone, reprezentând 60% din rezerva de cupru României. A trecut până acum prin două proceduri eşuate de privatizare. ”Emiterea autorizaţiei integrate de mediu şi stabilirea condiţiilor de funcţionare era necesară pentru a se preveni poluarea asupra mediului în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile şi, dacă acest lucru nu este posibil, să se reducă orice impact asupra mediului; stabilirea condiţiilor pentru monitorizarea/supravegherea amplasamentului iazului Valea Şesei astfel încât să se prevină orice poluare semnificativă şi orice incident sau accident, chiar dacă instalaţia în ansamblu nu funcţionează, potrivit Ministerului Mediului”, se afirmă în documentaţia care a stat la baza emiterii documentului.

Barajul de la Valea Şesii este un iaz de decantare de vale, deschis, având un singur baraj construit din anrocamente. Apa care trece pe sub haldă şi ajunge în iaz are pH între 1,5 – 2, iar culorile sunt de la metale (Cu, Fe, Cr, Zn, As, Mn etc.). O substanţă toxică gasită în barajul de decantare de la Valea Şesii este cadmiul care depăşeşte şi de zece ori valorile normale.