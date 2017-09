UPDATE Ilie Carabulea, în faţa instanţei pentru liberarea condiţionată: ”Sunt foarte bolnav. Mi-am însuşit greşelile pe care le-am făcut”

UPDATE 12.50: Tribunalul Alba a admis contestaţia DNA şi a respins cererea condamnatului Ilie Carabulea privind liberarea condiţionată. Instanţa a mai stabilit că o nouă solicitare a omului de afaceri pentru liberare condiţionată mai poate fi făcută doar după data de 25 martie 2018. Ilie Carabulea va mai sta 6 luni în penitenciar.

Procurorul DNA a solicitat respingerea cererii de liberare, în timp ce Carabulea a spus că are nevoie de operaţie de hernie de disc şi a cerut să fie lăsat liber pentru că a îndeplinit condiţia legală a perioadei de detenţie. ”Mă voi conforma tuturor măsurile pe care le va impune instanţa de judecată. Sunt foarte bolnav. Am fost dus cu targa la spital. Am nevoie de operaţie de hernie de disc şi de un tratament adecvat”, a spus Carabulea în sala de judecată. Condamnatul a intrat şi ieşit din sală mergând cu greutate şi ţinându-se cu o mână de spate.

”Mi-am însuşit greşelile pe care le-am făcut. Am conştientizat aceste greşeli”, a spus Carabulea, care a completat că a stat 14 luni în stare de arest preventiv şi arest la domiciliu. Judecătoria Aiud a aprobat cererea de eliberare în 22 august 2017, pe baza faptul că acesta a efectuat 613 zile de detenţie, îndeplinind astfel condiţia perioadei minime prevăzute de lege. Referindu-se la criticile Parchetului cu privire la faptul că nu a participat la activităţi educative şi nici nu a muncit în penitenciar, Carabulea a spus că a participat la planul de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică. ”Am participat la toate şedinţele la care am fost chemat”, a precizat acesta.

Procurorii DNA consideră că eliberarea condamnatului nu se poate face doar pe motivul că a efectuat numărul legal de zile, acesta trebuind să demonstreze şi că a fost ”stăruitor în muncă, disciplinat şi că a dat dovezi temeinice de îndreptare”. În opinia DNA, Carabulea ar trebui să îndeplinească cumulativ mai multe condiţii pentru a putea pleca acasă. ”Un condamnat trebuie să demonstreze pe tot parcursul executării fracţiei de pedeapsă că a fost stăruitor în muncă şi disciplinat şi că a dat dovezi temeinice de îndreptare”, se afirmă în contestaţia formulată de DNA.

Reprezentanţii Parchetului mai susţin că deţinutul Ilie Carabulea trebuie ”să îşi intensifice efortul în ceea ce priveşte formarea unei atitudini de respect faţă de valorile sociale şi faţă de ordinea de drept ş nu doar să aştepte trecerea timpului”. Referindu-se la documentele medicale depuse la dosar, DNA susţine că acesta suferă de afecţiuni specifice vârstei de 70 de ani şi că ”situaţia medicală nu poate justifica eliberarea condiţionată ci, eventual, întreruperea executării pedepsei”.

În procesul verbal înaintat instanţei de către comisia specială din Penitenciarul Aiud se susţine că acesta nu a participat la nicio activitate educativă în închisoare şi nici nu a vrut să iasă la muncă, motivând că este bolnav. De asemenea, se mai afirmă că nu a fost recompensat pe durata dteniţiei cu nicio zi de câştig, nu a avut abateri disciplinare şi nu a avut recomandări pentru a participa la la cursuri de asistenţă socială sau de asistenţă psihologică. Comisia a propus în unanimitate eliberarea condiţionată a condamnatului Ilie Carabulea ”având în vedere vârsta înaintată şi posibilităţile de reintegrare socială limitate oferite de penitenciar”.

Omul de afaceri Ilie Carabulea a fost condamnat definitiv la cinci ani de închisoare în dosarul ASF - Carpatica în 28 iunie 2017. În aceeaşi zi a fost emis mandatul de arestare, iar afaceristul a fost închis la Penitenciarul Aiud. Dan Radu Ruşanu, fost preşedinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară şi Laura Chiţoiu au fost achitaţi, în acelaşi dosar. Ina Crudu a primit doi ani cu suspendare, iar Marian Mârzac a fost condmnat la 3 ani şi 6 luni. Procurorii DNA i-au acuzat pe inculpaţi că au făcut parte dintr-un grup infracţional care a avut ca scop protejarea societăţii Carpatica Asig. Ilie Carabulea a mai fost condamnat la o pedeapsă cu executare. În 26 aprilie 2012, acesta a primit la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 1 an şi 6 luni de închisoare. A ispăşit o parte a pedepsei la Penitenciarul Aiud, până la 1 octombrie 2012, când a fost eliberat condiţionat.