Cum arăta Abecedarul, cartea de căpătâi din Epoca de Aur. Amintiri despre personaje celebre, precum Ana sau Aşchiuţă

Este nevoie doar de o scurtă „răsfoire“ a pozelor cu paginile cărţilor dintâi de altă dată, ca să ne reamintim desenele naive pe care, probabil, credeam că le-am uitat. Imediat, ne apar în minte poveşti precum „Cuiele” sau „Costache şi ochelarii”, fragmente din nuvelele „Plăvanii” şi „Panciuc”, „Mama lui Ştefan cel Mare” şi poezia „Partidul”.

Cartea dintâi începea cu „Ana are mere”. Pe nesimţite trecea toamna şi venea iarna cu „Angheluţă, cel care mănâncă îngheţata cu lăcomie”. Era doar o aruncătură de băţ până la mincinoşii Petre şi Ion. „Eu am văzut odată o varză mare cât casa”, spune Petre. „Şi eu am văzut o oală mare cât şcoala”, răspunde Ion. „La ce folosea o astfel de oală?”, întrebă Petre. „Ca să fiarbă varza ta în ea”, răspunse, râzând, Ion. Ruşinat, Petre lăsă capul în jos. Morala dialogului: Spune adevărul!