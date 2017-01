Modelele anului 2017: actriţe, dansatoare şi vedete social media se impun pe catwalk FOTO VIDEO

Mirajul unei meserii în care frumuseţea este recunoscută şi îţi poate aduce nu numai bani frumoşi, ci mai ales experienţa descoperirii lumii şi a unei varietăţi de oameni atrage în continuare mii de fete către modelling. Puţine sunt însă cele care reuşesc să se afirme şi să devină feţe obişnuite în prezentările marilor case de modă internaţionale, pe copertele revistelor de modă sau în campanii publicitare.

Renumita publicaţie de modă „Vogue“ a făcut la sfârşit de 2016 o selecţie a modelelor care au toate şansele să fie chipurile anului viitor. Printre numele alese apare şi românca Alexandra Micu, care l-a cucerit pe designerul francez Nicolas Ghesquière, director de creaţie al casei Louis Vuitton. Acesta a ales-o să defileze în deschiderea prezentării colecţiei de primăvară-vară 2017, la Săptămâna Modei de la Paris. Mai mult, Alexandra a fost una dintre cele şase tinere modele care au făcut parte dintr-un proiect de promovare a casei de moda Louis Vuitton, intitulat „Six girls, Six minutes”, unde fiecare are la dispoziţie un minut ca să se prezinte lumii.

Modelul originar din Transilvania, care a câştigat în 2014 finala concursului Elite Model Look România şi a reprezentat ţara noastră la cea de-a 31-a ediţie mondială a concursului Elite Model Look, organizată la Shenzen, în China, a avut apariţii şi pentru Prada, Versace, Jill Sander şi Dolce&Gabbana.

La înălţimea de 1,79 metri, Alexandra are măsurile 78-60-86 şi o structură osoasă interesantă, care inspiră forţă, după cum notează editorii publicaţiei „Vogue“. În interviurile oferite cu diverse ocazii, Alexandra a marturisit că încrederea în propria persoană este cea care o face să-şi stăpânească temerile şi consideră că aspectul natural este foarte important ca să ai succes în lumea modelingului.

Instagram, rampă de lansare

Pe scena nou venitelor în modă se numără şi Aiden Curtiss, fiica unei legende a modellingului internaţional, Katoucha Niane.

Aiden s-a remarcat graţie mersului său elegant pe catwalk, care aduce aminte de mama sa, dar şi datorită unei frumuseţi exotice, desebite, care o ajută să iasă din mulţimea aspirantelor la un nume în această profesie. Aiden a fost selectată să deschidă prezentarea colecţiei Roland Mouret pentru primăvara-vara lui 2017, confirmând că este înzestrată cu toate calităţile pentru a deveni o prezenţă obişnuită în industrie.

Şi pentru că social media joacă un rol important în tot ceea ce înseamnă modă, Amanda Steele, una dintre persoanele care intră în categoria influencerilor pe zona de make-up şi vestimentaţie, cu milioane de admiratori pe conturile personale de Instagram şi YouTube, este dorită şi în prim-planul modei.

Amanda este născută în New Orleans, SUA, şi a decis ca din 2017 să-şi extindă preocupările profesionale spre colaborări serioase cu nume mari din fashion.

O finalistă a concursului Next Top Model din Coreea de Sud, Hyunjoo Hwang, a reuşit să cucerească nu numai designerii asiatici, aşa că din 2017 va defila pentru tot mai multe branduri internaţionale. Delicateţea sa şi trăsăturile interesante au atras atenţia agenţiilor mereu aflate în cautarea frumuseţii în cele mai diverse forme.

Hannah Ferguson a practicat atletism şi este preocupată la fel de intens de sport şi după ce un accident la volei i-a îndreptat atenţia către modelling.

A făcut şi balet, activităţi care i-au asigurat un trup de invidiat, aşa că nu este de mirare că a apărut deja în paginile publicaţiei „Sports Illustrated“. Are în palmares nenumărate contracte cu branduri de costume de baie şi oamenii din industrie o văd pe viitor cooptată în echipa îngerilor de la Victoria’s Secret.

Noua senzaţie baby-face

Dacă la acest moment modelul Gigi Hadid este manechinul baby-face preferat de majoritatea caselor de modă, Dilia Martins vine tare din urmă şi anul viitor o vom vedea în tot mai multe campanii publicitare, prezentări de modă şi editoriale de fashion. Este „copilul de trupă“ al brandului Miu Miu şi, înainte de a se face remarcată în industria modei, pasiunea sa pentru tot ceea ce înseamnă fashion a fost adesea etalată pe contul de Instagram.

La rândul ei, Diana Veras, stabilită la New York dar născută într-un orăşel din Republica Dominicană, are stofă de activistă şi şi-a făcut deja un nume vorbind şi luând atitudine în calitatea sa de model plus size faţă de percepţia la nivel de societate în cazul femeilor care nu se încadrează în falsele standarde de frumuseţe promovate chiar de industria în care profesează. Veras are deja proprii fani datorită sincerităţii cu care discută despre ceea ce înseamnă cu adevărat să fii model sau despre statutul femeii.

„Modellingul este pentru mine o modalitate de a mă exprima. De fiecare dată când defilezi trebuie să scoţi în evidenţă o altă latură a ta pe care nu o arăţi lumii în mod normal. Este unul dintre lucrurile care m-au ajutat să mă simt mai bine în pielea mea. Acum am 20 de ani, dar când eram mai mica simţeam presiunea aceea de a arăta într-un anumit fel. Mă uitam prea mult la televizor şi nu vedeam decât femei cu pielea albă, dinţi perfecţi, blonde şi cu ochi albaştri. Ajungeam să plâng uneori pentru că visam să fiu una dintre ele. La un moment dat, de Crăciun, mi-am dorit lentile de contact albastre, şi nu aveam decât şapte ani!“, a povestit Veras cât de mult rău poate să-i facă acest cult al frumuseţii unei adolescente.

O altă tânără recent intrată în lumea modei este Laurijn Bijnen. Abia a împlinit 17 ani şi a încheiat deja un contract cu Prada, şi a fost cooptată în prezentările mai multor branduri cunoscute, în timpul Săptămânilor Modei.

Şi micuţa pistruiată Sara Grace Wallerstedt a cucerit cu inocenţa sa fotografi renumiţi precum Steven Meisel şi Gregory Harris, ceea ce i-a adus o colaborare importantă cu brandul american Proenza Schouler. Fumuseţea sa a fost deja lăudată de mai mulţi editori de modă, fiind descrisă ca „dintr-o altă lume“.

Axa actorie, dans, modă

Actriţă şi dansatoare, Sonoya Mizuno a avut câteva apariţii în producţii cinematografice ca „Ex Machina“ şi „La La Land“, iar modellingul este noua sa preocupare. Calvin Klein şi Uniqlo sunt branduri pentru care a realizat campanii publicitare, graţie stilului ei rebel căutat cu aviditate şi în industria modei.

Controversata Stav Strashko a reuşit să-şi facă un nume graţie discursului său despre identitatea de gen şi apariţiilor atât în prezentări de modă pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Una dintre cele mai importante reuşite profesionale cu care se mândreşte este contractul încheiat cu brandul american Coach, cu prilejul aniversării a 75 de ani de existenţă.

Nu în ultimul rând, Theresa Hayes din Brooklin, SUA, este un alt nume care promite. Mai întâi şi-a câştigat faima pe reţelele sociale, pentru ca mai apoi să urmeze firesc pasul spre industria modei. Încrezătoare în frumuseţea sa exotică, Theresa face parte deja dintre modelele preferate de Louis Vuitton.