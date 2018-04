Test pe termen lung – Opel Astra K 1.6 Turbo 200CP Innovation AT – Episodul 2

La nivelul Uniunii Europene, s-a decis ca orice model produs de acum să fie echipat în serie cu un sistem care să apeleze automat numărul de urgenţă 112 în caz de accident, iar sistemul să furnizeze coordonatele maşinii. Opel a introdus din 2016, în România, un astfel de sistem.

OnStar este alături de clienţii săi în cazul unui accident, chiar dacă aceştia sunt în imposibilitatea de a telefona pentru a cere ajutor. Răspunsul automat la impact este doar una dintre multele funcţii Opel OnStar. Acest serviciu unic cu consilieri amabili în locul unor mesaje automate poate, de asemenea, descuia portierele de la distanţă, descărca destinaţii direct în autovehicul, trimite email-uri cu privire la funcţionarea autovehiculului. Opel OnStar ajută proprietarii de autovehicule şi poliţia în cazul furtului unui autovehicul dotat cu acest sistem. Asistenţa pentru autovehicule furate asigură colaborarea strânsă dintre Opel OnStar şi poliţie pentru a recupera rapid şi în siguranţă autovehiculul şi a-l returna proprietarului. Tot ce are de facut clientul este să raporteze furtul la poliţie. OnStar localizează autovehiculul Opel prin GPS şi îi urmăreşte traseul. Astfel, poliţia cunoaşte locaţia autovehiculului în orice moment.

Consilierul OnStar poate dezactiva în orice moment sistemul de pornire al autovehiculului - odată ce motorul a fost oprit, hoţul nu poate merge mai departe.

Opel Intellilink

În primul rând am apreciat poziţionarea display-ului şi simplitatea panoului de control de sub acesta. Sunt doar două comenzi pentru sistemul audio – selectare radio sau media, apoi un buton pentru acces meniu principal, un buton central pentru acces meniul secţiunii şi un buton de revenire. Iar sub acestea avem două butoane pentru a naviga pas cu pas prin lista de posturi de radio sau a selecta următoarea melodie din playlist. Doar atât? La prima vedere am fost şi eu puţin contrariat, apoi am descoperit în rutina zilnică că sunt exact comenzile de care aveam nevoie, lucru valabil şi pentru eventualul pasager din dreapta. În cazul celui care ocupă locul din dreapta, acesta nu va folosi niciodată, spre exemplu, secţiunea de setări, telefonul şi ocazional, să zicem, navigaţia. Prin urmare firească lipsa unor shortcut-uri pe panoul central. De la volan, iarăşi, setările maşinii şi restul funcţiilor ce permit alegerea unor opţiuni preferate din meniul sistemului Intellilink se realizează o singură dată, la achiziţia maşinii. Prin urmare secţiunea setări va fi cea mai ignorată din meniu. Apoi maşina este utilizată preponderent în zone cunoscute, de acasă la muncă, la centru comercial, parc, prieteni... destinaţii cunoscute, ceea ce face şi sistemul de navigaţie o funcţie ce este accesată destul de rar. Aşadar pentru şofer rămâne sistemul audio şi telefonul.

Meniul Intellilink este extrem de intuitiv, în orice secţiune ai fi, în clipa în care atingi ecranul în partea de jos vei avea un scroll cu posturile de radio preferate, iar în partea de sus pictograme care îţi permit accesul direct la secţiunile sistemului – navigaţie, setări, radio, media.

Rezoluţia displayului este bună, contribuie la un plus de calitate percepută la interior. Uneori, în trafic urban, am descoperit că selectarea unui album nou de pe stickul de memorie implică devierea atenţiei de la trafic la display, asta dacă utilizezi touchscreen-ului pentru realizarea acestui lucru. Acelaşi lucru îl poţi face, însă, utilizând comenzile de pe volan şi informaţiile afişate pe display-ul central. Lucru valabil şi pentru iniţierea unei convorbiri telefonice. Navigarea prin lista de apeluri recente pe display-ul de 8 inch din partea superioară a consolei centrale implică o distragere a atenţiei de la condus. Dar o poţi face şi de pe volan. Sistemul oferă una dintre cele mai bune calităţi pentru o convorbire telefonică. Interlocutorul te aude clar şi tare, acelaşi lucru fiind valabil şi în maşină.

Evident poţi conecta în modul clasic orice smartphone, via bluetooth. Conectarea se realizează intuitiv, nu trebuie să introduci niciun cod, ci doar să verifici dacă cel generat de maşină este cel primit de terminal. Poate fi descărcată agenda telefonului, lista de apeluri recente este preluată automat. Pentru a activa Apple CarPlay este nevoie de conectarea telefonului via USB, şi este nevoie de un terminal cu sistem de operare iOS. La conectare se trece automat în modul mirroring, Siri poate fi ”trezită” prin intermediul butoanelor de pe volan, şi de aici începe magia. Practic ai un asistent în maşină căruia îi poţi cere diferite lucruri. De la iniţierea unor apeluri la programarea navigaţiei să îţi indice traseul spre o adresă. O mică problemă ar fi că sistemul de navigaţie foloseşte aplicaţia maps a celor de la Apple. Totul se realizează prin intermediul pachetului de date, prin urmare dacă nu aveţi semnal bun, sau dacă sunteţi în roaming în afara UE, pot apare unele inconveniente mai mici sau mai mari. Noi am găsit în Astra doar un singur port USB, am fi preferat minim două, unul pentru telefon şi unul pentru un stick de memorie. Portul este localizat în cotiera centrală, cu un acces ceva mai greoi.

Interfaţa Apple CarPlay nu a evoluat de la debut. Este uşor depăşită pe alocuri. Grafica sistemului Intellilink este mult mai agreabilă decât cea CarPlay în cazul rulării conţinutului audio din telefon. M-a bucurat posibilitatea deconectării funcţiei de mirroring din meniul sistemului. Dacă pleci la drum lung şi nu eşti singur în maşină, nu toate apelurile doreşti să fie ”share-uite”. Poţi asculta muzică, dar convorbirile le poţi devia pe o cască bluetooth.

Opel IntelliLux LED® Matrix Light

De câţiva ani buni, BMW se poate lăuda cu cele mai inteligente faruri. Rivalii nu prea au reuşit să se apropie de ei. Opel se laudă cu IntelliLux LED® Matrix Light... să vedem ce IQ au aceste faruri.

Farul este compus din segmente de 16 LED-uri – opt pe fiecare parte a autovehiculului – noul sistem cu matrice cu LED-uri adaptează, în mod automat şi constant, lungimea şi distribuţia fasciculului luminos la fiecare situaţie din trafic. Între timp, comunică cu camera video frontală Opel Eye care, de exemplu, detectează prezenţa altor autovehicule aflate în mişcare, astfel încât segmentele cu LED-uri individuale, care ar putea orbi şoferii ce se deplasează din sens opus, sunt pornite sau oprite automat.

Atât timp cât luminile sunt pe poziţia automat, la ieşirile din zone urbane, este activată automat faza lungă. Asta nu înseamnă că, veţi rula cu fază lungă. Camera Opel Eye scanează tot ce se întâmplă în faţă, iar atunci când nu mai detectează trafic ce poate fi deranjat de faza lungă, o activează.

Noi am încercat să găsim cât mai multe provocări pentru IntelliLux LED® Matrix Light.

Prima surpriză plăcută a fost pe rampa în spirală de la parcarea de reşedinţă. Farurile au reuşit să lumineze mai mult decât poţi cuprinde în raza vizuală de la volan. Cu alte cuvinte, au reuşit să lumineze si după colţ. Impresionant!

În trafic urban nu am avut nimic de reproşat, iluminare ireproşabilă, un fascicul care nu deranjează alţi conducători.

Am ieşit şi pe autostradă pentru a testa funcţia de fază lungă automată. În primă fază am crezut că va deveni activă după o anumită viteză. Pentru că, deşi, din punctul nostru de vedere, traficul permitea utilizarea fazei lungi, se pare că softul spunea altceva. Nu ştim dacă sistemul are nevoie de o mică perioadă de calibrare, dar au fost momente când fiind singuri pe autostradă, sistemul nu a activat faza lungă.

Menţionăm că am efectuat acest test informal cu maşina curată, pentru a nu da vina pe alţi factori. Faza lungă este selectată mai rar decât ne-am fi aşteptat, şi decât am constatat la sisteme similare. Când este activă reacţionează extrem de repede la a proteja participanţi la trafic întâlniţi, chiar şi dacă îţi apare cineva brusc după un viraj. Am apreciat acest detaliu, în alte cazuri am mai lăsat capul în pământ pentru a nu primi apostrofările direct în faţă de la cei orbiţi.

Sistemul menţine faza lungă, reuşind în marea parte a cazurilor să îi decupeze pe cei care vin din sens opus, în cazul nostru pe autostradă, şi cu acel zid anti-orbire a fost mai simplu.

Sistemul reuşeşte să menţină faza lungă dacă eşti pe banda a două şi ajungi din urmă o maşină care rulează pe prima bandă, aceasta va fi decupată de fascicol. Dacă eşti pe prima bandă, rulezi cu fază lungă, în clipa în care eşti depăşit, când automobilul este la 5-7 metri în faţă, deja se trece pe luminile de întâlnire.

Am apreciat activarea fazei lungi în clipa în care te angajezi într-o depăşire. Farurile reuşesc să lumineze cu fază lungă banda a doua, decupând vehiculul ce urmează a fi depăşit.

Spre deosebire de sistemul de la BMW, care pentru noi este etalon, sistemul celor de la Opel nu luminează marginea drumului la fel de bine.

Pachet Innovation include sistem de navigaţie Navi 900 IntelliLink, faruri cu LED IntelliLux® Matrix Light costă 1.870 euro. Merită? Evident. Este o investiţie în siguranţă.