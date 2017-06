Test Drive Suzuki SX4 S-Cross 1.4 BoosterJet AllGrip

Pe finalul anului trecut m-am intersectat cu un Suzuki SX4 S-Cross echipat cu propulsorul 1.0 BoosterJet. Şi pot spune că am fost plăcut impresionat ţinând cont de ingredientele din ecuaţie.

M-am maturizat, am crescut şi am dorit să văd cum te poate îmbrăca acelaşi model dar într-o echipare superioară, cu un motor mai viril, cutie automată şi sistemul AllGrip. SX4 S-Cross a primit un facelift anul trecut, unul care aduce modificări semnificative pe toate planurile. Estetic, nu pot spune că sunt cucerit de noua parte frontală, dar cum nu sunt vreo autoritate în design auto, mă rezum doar la atât. Ştiţi cum este, frumuseţea este în ochii privitorului. Cu toate acestea, expresivitatea superioară a părţii frontale îţi induce senzaţia unui produs care a beneficiat de o atenţie mai mare la finisare în detaliu. În spate bifăm o redesenare a grupurilor optice. Un ultim detaliu, Suzuki susţine că restilizarea a contribuit la scăderea coeficientului aerodinamic.





La interior nu sunt multe modificări. O planşă de bord curată, cu materiale corecte şi o asamblare bună. Trebuie să menţionăm că modelul a primit un volan nou. SX4 oferă un interior spaţios pentru cinci persoane, surprinzător de mult spaţiu pentru un crossover compact, iar aici adăugăm şi un portbagaj de 430 litri care poate ajunge la 1.269 litri prin plierea banchetei. Un spaţiu generos şi pe bancheta spate, acolo unde un scaun de copil cu ISOFIX poate fi fixat uşor, mici dificultăţi la fixarea în cataramă a centurii de siguranţă. Un bonus pentru copil este poziţia înaltă care îi permite să privească pe geam, i astfel să mai dilueze din plictiseala unei călătorii mai lungi. Chiar dacă nu pot spune că sunt un fan al sistemelor infotainment open source, am apreciat interfaţa grafică şi faptul că oferă funcţia Apple CarPlay. Iar aici adaug şi o calitate foarte bună în timpul convorbirii telefonice şi faptul că interlocutorul te aude foarte bine. Unde ar putea Suzuki să vină cu un upgrade... la nivelul calităţii sunetului oferit de incintele acustice. Un minus este poziţionarea pedalierului, este o idee cam sus, iar la drum lung te poţi întâlni cu mici dureri la muşchii de la gambă şi tibie.





Pe hârtie, propulsorul K 14C BOOSTERJET nu prea impresionează. Cu o cilindree de 1.373 cmc, oferă 140 CP la 5.500 rpm şi un cuplu motor de 220 Nm între 1.500 şi 4.000 rpm. Iar când te gândeşti că aceste resurse sunt gestionate de o cutie automată cu 6 trepte... parcă nu aştepţi multe focuri de artificii. Pe scurt... motorul este delicios şi face o echipă foarte bună cu unitatea automată. Urcă cu lejeritate în ture, acei 220 Nm disponibili pe o plajă atât de largă se simt din plin, ai resurse la orice apăsare a pedalei de acceleraţie. În cazul unui kickdown, sistemul pare că ezită o secundă... parcă ar fi o cutie cu variaţie continuă pe maşină, dar totul revine la normal imediat şi primeşti resursele comandate. Impresionante sunt reprizele oferite de acest pachet, chiar îţi aduc un zâmbet pe faţă. Am parcurs aproximativ 1.100 km în testul nostru, iar la final am avut un consum mediu de 7,1 litri. Nu cu mult peste ceea ce declară constructorul – 5,7 litri. Dar nu am exersat condusul economic, iar traseul a inclus 300 km autostradă, 100 urban şi restul drumuri judeţene. Un plus de încredere îţi este dat de robusteţea trenului de rulare care este capabil să digere şi drumuri care nu prea s-au mai întâlnit cu autorităţile.





Cele patru moduri ale sistemului AllGrip îţi oferă un răspuns pentru toate condiţiile de drum. Am apreciat faptul că modul Lock este activ până la 60 km/h, deci poate fi folosit fără emoţii şi iarna, după ce se depăşeşte această viteză, sistemul comută automat în modul Snow.

Un plus şi pentru sistemul de cruise control cu funcţie de menţinere a unei distanţe prestabilite faţă de maşina din faţă. Iar în cazul în care eşti pe prima bandă, ajungi un model mai lent din urmă, maşina începe autonom să reducă viteza, dacă semnalizezi că vrei să te înscrii în depăşire, sistemul accelerează automat singur spre viteza prestabilită. Funcţie care îţi permite un condus extrem de fluent pe autostradă.

FOTO - Mihai Dăscălescu

Fişă tehnică – Suzuki SX4 S-Cross 1.4 BoosterJet

Motor –turbo, L4, 1.373 cmc, 140 CP@ 5.500 rpm, 220 Nm@1.500-4.000 rpm. / Transmisie – cutie automată 6 trepte, tracţiune integrală / Performanţe – 200 km/h v. max, 0-100 km/h în 10,2 secunde / Portbagaj – 440 litri / Rezervor – 47 litri / Dimensiuni – L/l/h (mm) 4.300/ 1.785/ 1.585, ampatament – 2.600/ Consum mediu declarat – 5,7 litri/ 100 km / Consum în test – 7,1 litri/ 100 km / Preţ de bază – 20.550 euro